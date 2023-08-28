不止Breaking Bad│艾爾帕索牛仔靴Rocketbuster　連Yohji都是Fan

【牛仔靴/ Breaking Bad/ 山本耀司 】提起美國德克薩斯州艾爾帕索El Paso，除了那臭名遠播的美墨邊境圍牆外，最出名應該就是美國第一神劇《絕命毒師》Breaking Bad了吧，故事中毒王Walter White憑藉製出純度近乎完美的冰毒，弄得整個El Paso天翻地覆，堪稱美劇史上最傳奇反派。



誰說El Paso只有Breaking Bad？（Breaking Bad）

不過現實中的El Paso，早已不再是滿載毒品、黑幫和槍殺的罪惡之城，相反即便在流行文化界別同樣影響力驚人，連日本時裝大師Yohji Yamamoto山本耀司也對當地時裝品牌推崇備至。

無論是Hermès、CELINE、Chloé抑或Off-White，皆先後推出專屬牛仔靴。（Mr Porter）

說的是Rocketbuster Boots這個El Paso牛仔靴品牌。近年Cowboys在時裝世界大放異采，無論是Hermès、CELINE、Chloé抑或Off-White，皆先後推出專屬牛仔靴，引來萬千時裝人搶奪。

山本耀司、史泰龍、珍芳達都是支持者。（Rocketbuster Boots）

別以為Rocketbuster Boots遠不及CELINE和Chloé知名，其出品便一定經濟實惠得多了，事實上這個已屹立業界27年之多的品牌，價錢不但高昂，平均由$2,000-$4,000美元不等，更重要是有錢都不能立即買到，事關所有出品只接受度身訂造Pre Order。買家要先透過E-mail聯絡Rocketbuster Boots團隊，訴說自己鍾愛的主題風格，繼而要用紙張畫上自身左、右腳形及量度尺碼。

Rocketbuster每對出品總會按着客人要味喜好，先繪出圖畫草圖；然後在皮革上雕刻出圖案。（Rocketbuster Boots）

收到資料後，Rocketbuster Boots團隊向客人報價，並鉅細無遺洽談每個部件的皮鞋選料、圖案、顏色和車工處理，料理好所有資料後再等上至少數個月，才能成品寄出，問心單是聽上去已甚覺麻煩。

Rocketbuster Boots牛仔靴細緻度及創意令人眼前一亮。（Rocketbuster Boots）

融入時下現代流行元素也是Rocketbuster與一般傳統牛仔靴品牌之明顯分野。（Rocketbuster Boots）

連綠松石都能鑲嵌其中！（Rocketbuster Boots）

+ 13

但所謂一分錢一分貨，Rocketbuster Boots之所以昂貴、麻煩得來仍然人氣高企，只因其設計、造工及外觀實在於傳統牛仔靴有着天淵之別，潮流乃至藝術味道堪稱史上最強。Rocketbuster每對出品總會按着客人要味喜好，先繪出圖畫草圖，然後在皮革上雕刻出圖案，繼而裁剪紙樣；最終縫紉成靴。每對靴都獨一無二，有些滿裁星戰科幻圖像，有的充斥鮮艷花海，有些則將昔日德州牛仔風光描繪得唯妙唯肖，有的更甚至將綠松石鑲嵌其中……基本上每對靴子有着一個故事，構圖配色之豐富多變，直逼當前大流前的波鞋，其製作難度之高，亦媲美Haute Couture境界，愈是細心欣賞每對鞋作，愈是叫潮流人看得心醉。