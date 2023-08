CDG聯乘The North Face　暗黑、機能與口號令平實變得與別不同

【COMME des GARÇONS/ CDG/ The North Face/ 聯乘】作為當然兩大最擅長策動聯乘的品牌,COMME des GARÇONS副線CDG與The North Face推出別注,實屬意料中事。



CDG × The North Face現已矚目登場。(CDG)

至於設計出來的款式,也意料之內的以全黑色為主調(副線CDG從來只愛玩CDG字款),聽到此,或許有人會認為今次CDG × The North Face系列濫竽充數,毫無誠意,但只想告訴大家,有時一個別注系列,絕非無時無刻都張牙舞爪、天馬行空才算是上品,反而平易近人,實穿耐看,卻突然有「少少嘢睇」的小驚喜設計,每每更受歡迎。

將CDG及The North Face雙方Logo印上去就是,表面上著實簡單到不行。(CDG)

而今次CDG × The North Face正是不俗設計案例。系列涵蓋Parka、Jacket、Down Vest、Pants、Hoodie、Tee及帽、袋等單品,黑色作主導,白色作點綴,再將CDG及The North Face雙方Logo印上去就是,表面上著實簡單到不行。

然而細心觀察卻發現內有乾坤。(CDG)

大褸及褲類Item其背部或內襯等不顯眼位置,原來均印有字樣圖案設計。(CDG)

+ 7

然而細心觀察卻發現內有乾坤,大褸及褲類的背部或內襯等不顯眼位置,原來均印有「Wear Your Freedom」及「My Energy Comes from Freedom」等英文、日文字句,高呼穿衣自由萬歲,極有深度,又兼備The North Face專業機能,售價平均才不過是2-3千港元,以聯乘角度來說算平得很,可惜網店很多經已Sold Out,唯有去日本專門店購買了。