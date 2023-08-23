CDG聯乘The North Face　暗黑、機能與口號令平實變得與別不同

【COMME des GARÇONS/ CDG/ The North Face/ 聯乘】作為當然兩大最擅長策動聯乘的品牌，COMME des GARÇONS副線CDG與The North Face推出別注，實屬意料中事。



CDG × The North Face現已矚目登場。（CDG）

至於設計出來的款式，也意料之內的以全黑色為主調（副線CDG從來只愛玩CDG字款），聽到此，或許有人會認為今次CDG × The North Face系列濫竽充數，毫無誠意，但只想告訴大家，有時一個別注系列，絕非無時無刻都張牙舞爪、天馬行空才算是上品，反而平易近人，實穿耐看，卻突然有「少少嘢睇」的小驚喜設計，每每更受歡迎。

將CDG及The North Face雙方Logo印上去就是，表面上著實簡單到不行。（CDG）

而今次CDG × The North Face正是不俗設計案例。系列涵蓋Parka、Jacket、Down Vest、Pants、Hoodie、Tee及帽、袋等單品，黑色作主導，白色作點綴，再將CDG及The North Face雙方Logo印上去就是，表面上著實簡單到不行。

然而細心觀察卻發現內有乾坤。（CDG）

大褸及褲類Item其背部或內襯等不顯眼位置，原來均印有字樣圖案設計。（CDG）

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然而細心觀察卻發現內有乾坤，大褸及褲類的背部或內襯等不顯眼位置，原來均印有「Wear Your Freedom」及「My Energy Comes from Freedom」等英文、日文字句，高呼穿衣自由萬歲，極有深度，又兼備The North Face專業機能，售價平均才不過是2-3千港元，以聯乘角度來說算平得很，可惜網店很多經已Sold Out，唯有去日本專門店購買了。