KAWS聯乘UNIQLO最新系列曝光　瘋搶時尚藝術UT之外要留意這個東西

【KAWS/ UNIQLO/ 聯乘】作為聯乘高手，UNIQLO先後策動多個轟動別注系列，當中不可不提跟美國紐約街頭藝術家KAWS的合作，每次都引來全球瘋搶。

KAWS和UNIQLO宣布再度合作，最新系列早前曝光，除了多款創意UT之外，還有一樣令人意想不到的單品。



KAWS聯乘UNIQLO最新系列所有單品全面睇：

+ 17

KAWS聯乘UNIQLO最新系列成人與童裝的T恤、衛衣合共十款設計，KAWS筆下兩大角色COMPANION及BFF擔綱主角，結合藝術、潮流與玩味元素，即使兩者不是第一次合作，相信也會引來搶購潮，特別是今次主題款式——COMPANION做封面人物的書本圖案。

KAWS聯乘UNIQLO最新系列有UT，也有書本。（UNIQLO）

可能有人認為這僅是圖案設計，其實暗藏彩蛋，因並不是虛構的書本，而貨真價實的KAWS藝術書籍，由創意藝術出版商Phaidon出版，UNIQLO是全球首發點之一，書內收錄KAWS的作品與隨筆撰文，重塑當今對藝術和文化連結的思維邏輯。

KAWS藝術書籍於UNIQLO和Phaidon出版社作全球首發（UNIQLO）

而UNIQLO亦為KAWS藝術書籍製作限定聯乘單肩包，正面印有藝術書籍封面主題圖案，背面則印有KAWS經典的「XX」標誌，凡到UNIQLO便可免費獲得，這限量非賣品隨時成為KAWS另一Collector's Item。