PEDRO秋季系列風格包羅萬象　不規則手袋、星形鉚釘元素個性前衛

以精緻摩登的設計美學提供多元化的質感鞋包的PEDRO品牌，一直以來藉由時尚讓不同性別、世代與種族的消費者都能跨越藩籬，毫不費力打造出心中的理想形象，表達真實自我。2023年秋季PEDRO以「藝術無所不在」（LivingArt）為主軸，邀請眾所矚目的新生代實力派演員曾敬驊及李沐攜手演繹最新鞋包，俐落流暢的線條與經典摩登的配色，突顯兩人清新的文藝氣息，在優雅洗鍊中又帶有各自的獨特性格，完美呈現PEDRO雋永迷人的時髦魅力。



PEDRO2023秋季主視覺「藝術無所不在」(LivingArt)，邀請擅長人像攝影的英國時尚攝影師ClarkFranklyn掌鏡，透過鏡頭的凝視，呈現出充滿個人風格且具有凝聚力的時尚語言。設計簡潔的PEDRO鞋包宛如藝術作品，為日常生活創造出與眾不同的詩意氛圍。不論是在蓊鬱的樹林田野之間，活力飽和色調的漸層背景或是簡約乾淨的灰階空間，本季主視覺藉由多元背景的模特兒演繹秋季新品，沉靜的姿態有著飽滿的情緒張力，彰顯出個人化的別緻風格。

今年秋季PEDRO商品系列同樣融入藝術性手法與元素，讓時髦男女以現代感十足的單品，輕鬆打造出性格獨具的日常造型。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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女性系列以對人類充滿魅力的星際旅行為靈感，將星形鉚釘與黑、白、亮銀結合，並搭配鮮明奪目象徵紫外線的紫羅蘭色調，打造出具有未來感的特色單品。男士系列則重新詮釋青春學院風，翻玩懷舊復古的元素，透過小細節的改變為生活帶來嶄新視野。

復古情懷

今年PEDRO秋季延續了復古風潮，簡約的線條、精心挑選的材質以及精緻的工藝，無不展現著低調懷舊的奢華感。深受女性推崇的PEDROStudio頂級真皮鞋包系列，以千鳥格紋印花為設計亮點，經典、優雅的風格展現浪漫女性特質，也為日常裝束注入嶄新活力；紫羅蘭色的Maggie瑪莉珍鞋，利用細緻毛呢材質呈現女性的典雅自信；品牌明星包款Rift單肩包及Kate信封包換上千鳥格紋撞色設計，營造時髦多變的形象。男士的樂福鞋款與Hybrix鞋底結合後，在復古摩登氛圍中增添一絲現代感；Twist運動鞋奶油白和鵝卵石灰的拼色加上綠松石色線條鑲邊，反映出歷久彌新的復古美學；Taper單肩包採用搶眼又獨特的幾何外型，無論是搭配休閒裝扮或正式服飾，都能成為整體造型的完美點綴。

旅行風尚

隨著季節來到初秋，來一場在城市穿梭探險的時髦旅行吧!無論是經典款式還是時尚前衛，追求舒適、機能與風尚兼具的單品，在風塵僕僕之餘也能展現出摩登的個性穿搭。Cadet迷你單肩包以大學運動隊字體為特色，致敬充滿青春活力的美式風格；Ferry單肩包為休閒的穿搭加入了現代化氛圍，信封翻蓋、撞色鑲邊及寬背帶設計，為日常裝扮增添精緻亮點；Rigby行李袋圓潤的特殊輪廓與充滿貴族氣息的配色，在旅行中展現質感獨具的好品味。PEDROICON絨面運動鞋，簡約撞色結合標誌性雙PLOGO，呈現率性鮮明的個性造型；Node運動鞋是結合了時尚及功能的鞋款，有如登山鞋的外觀及蜂巢狀鞋底提供了優越的抓地力，讓你在任何地形上行走都輕鬆自如，打造令人醉心的休閒時尚。

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時髦都會

在都會的繁忙生活中散發知性風采，讓本季的時髦都會風格鞋包成為日常穿搭首選，使整體造型更加俐落有型！PEDROICON托特包滿版縷空LOGO壓紋設計，簡潔中帶有華麗質感；Amelie高跟鞋體融合大膽的精神及非傳統風格，傾斜的鞋跟將設計提升至新高度，是時尚魅力的極致展現；Eden高跟樂福鞋以撞色拼接散發出大膽前衛感，搭配塊狀鞋跟為行走的每一步提供舒適及穩定性。男士ALTITUDE系列的德比鞋將精緻的外型與舒適的功能性完美融合，無論是搭配時髦西裝或是休閒褲裝，都可以打造精緻現代感；Allen皮革公文包簡約流暢的線條及細膩的圓角細節，讓實用性強大的包款兼具設計美感。

大膽前衛

今年秋季時尚圈興起金屬風熱潮！取汲自銀河星際的靈感概念，以星星圖案及金屬銀色系締造前衛科技感，流暢的輪廓與強烈的金屬配件形成對比，打破流行的傳統規範，體驗視覺和感官的衝擊之旅！Maisie迷你單肩包看似簡單的全白設計，鑲上星形瞬間讓氣場大開，透過個性元素提升整體造型；Helix單肩包華麗的科技銀及金屬搭配，表現出大膽前衛和優雅感兼具的衝突美感；Eden皮革樂福鞋方形鞋頭和銀灰色光滑輪廓散發出精緻氣息；具有衍逢星星圖案的Joan高跟鞋及Maisie德比鞋，是打造個性風格的時髦首選。

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個性潮流

本系列以充滿未來感的方格像素、熱門的蓬鬆材質，展現出充滿奔放活力的時髦態度，引領個性新風潮。Helix系列鞋包以PEDRO經典Pixel像素圖案搭配衍逢紋路及澎澎材質，並推出讓人無法抗拒的夢幻色彩──帶著透明感的「冰川藍」，呈現獨特個性亮點；給時髦女性的Helix迷你保齡球包及ICONPixel迷你雙肩包，在前衛之餘還帶有些許可愛感；Poppy過膝高筒靴表面的光滑且流線型的輪廓，散發出力量和自信。男士Fred單肩包表面採用人字紋布料提升視覺上的豐富層次，完美地為任何穿搭點綴出摩登風格；Hybrix運動鞋加入帶有科技感的「電光藍」配色，讓整體鞋款更有活力，穿出與眾不同的時尚氣勢！

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