PRADA與AXIOM SPACE聯手　研發NASA新一代登月太空衣2025年啟航

【PRADA/AXIOM SPACE/NASA】原來太空軍備競賽早已不再局限於國家層面，在走馬看花的時裝世界，同樣前程無限。



或許這樣說吧，經歷了這幾年的疫情大流行，世人對生活的態度和意義已然有着全新領悟，就以服裝為例，較之往昔一味講求花俏時髦，時下消費者更加講求品牌的核心價值、環保道德精神和舒適實用性，看看許多傳統大牌紛紛放下皮草或西裝，擁抱可持續物料及機能運動衫便可見一斑吧。

PRADA將會與Axiom Space合作，為美國太空總署NASA 2025年「阿提密斯3號」 (Artemis III) 任務製作登月太空衣。（Prada）

PRADA主理人Miuccia Prada一直是領先業界的人物，當上一、兩個年代許多設計師仍然趕時髦之際，她便反其道而行，於1997年推出PRADA Linea Rossa系列，提倡工業機能風，在當時堪稱瘋狂的嘗試。到今天一眾大牌講求Outdoor山系機能性的時代，PRADA已着手挑戰比高山更高更遠的地方：月球。

人類對上一次登月任務，已是1972年12月17日「阿波羅17號」計劃。（NASA）

不是說笑，業界最新消息，PRADA將會與建造全球首個商業太空站的美國私人太空基礎設施開發商Axiom Space合作，為美國太空總署NASA 2025年「阿提密斯3號」 (Artemis III) 任務製作登月太空衣，將時裝品牌與太空機構合作的層面推出史無前例的高。

有Miuccia Prada和Raf Simons坐鎮，設計一定有驚喜。（Prada）

「阿提密斯3號」登月計劃絕對是本個世紀人類太空探索史上極其重要的一頁，事關它可是自1972年12月17日「阿波羅17號」計劃之後，首個載人登月任務，也是首次有女性太空人進行登月，故可謂任重而道遠。不過PRADA向來就是地球上研發創新科技物料的宗師，兩大創作舵手Miuccia Prada和Raf Simons更是各自時代最具實精神之先驅，由他們炮製全新太空衣，定必叫世人驚喜萬分。

Prada向來便是研發創新科技物料的宗師。（Prada）

據知PRADA製作的Axiom Space太空衣其設計理念，乃是從Exploration Extravehicular Mobility Unit（xEMU）太空衣上所演變而成，致力提高太空人的靈活度、強化抵禦惡劣環境性能、並將具科學探究用途的特製工具融合到衣服之中，單單是聽上去，經已覺得極其精密，絕對是集航天科技與服裝設計之大成。