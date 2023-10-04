CHANEL SS24探索法國南部度假風　的骰相機袋、閃石人字拖最矚目

【CHANEL/ 時裝周】雖然BLACKPINK Jennie的來臨每每搶佔不少目光，但對於時裝愛好者而言，CHANEL每季Fashion Show最值得關注地方，始終非衣服配飾設計本身。



SS24品牌創意總監Virginie Viard思索起休閒度假風味。（CHANEL）

CHANEL創意總監Virginie Viard在新一季SS24思索起休閒度假風味，從法國南部Hyères山上的Villa Noailles（諾阿耶別墅）涉取靈感，這是名建築師Robert Mallet-Stevens於1923年作品，屬現代主意風格，台階式花園圍牆玲瓏有緻，亦彰顯出工整結構美學，Man Ray及Giacometti等藝術大師，亦曾入住這幢別具傳奇色彩別墅。

Villa Noailles。（centrepompidou）

而近代經過翻新之後，Villa Noailles更一躍成為藝術中心，曾舉辦多個國際藝術、攝影節和CHANEL有份贊助的Hyeres International Festival of Fashion, Photography and Accessories，2015年時任CHANEL創意總監Karl Lagerfeld成為了活動的Artistic Director，八年之後的今天再由Virginie Viard以此為題設計服飾，既是表揚Villa Noailles，也是懷想老佛爺昔日風采絕佳途徑。

新季棋盤圖案及Pencil Skirts的幾何階梯裙邊正是受到Villa Noailles花園裡的Villa Noailles風格所啟發。（CHANEL）

設計師將圖騰、線條、方格、條子運用得出神入化，配合彩色、粉色、黑色之間的明暗互補十分精彩。（CHANEL）

如是者，Villa Noailles本身外觀、內部開闊空間乃至花園風光，其建築線條、立體方格佈局、幾何視覺效果等，便成為了SS24 CHANEL設計主調。設計師將圖騰、線條、方格、條子運用得出神入化，配合彩色、粉色、黑色之間的明暗互補，讓度假必備的軟呢晨褸、毛巾布外套、西裝外套、百慕達短褲（Bermuda Shorts）不同面料服裝注入各式各樣的視覺震撼，抒寫出奢華又閒雅法式休閒風。

配件首飾繼續是一大焦點。（CHANEL）

仿如真實相機一樣配置突出鏡頭部份的皮革手袋。（CHANEL）

Runway Show裡不少Models都穿上黑色人字拖。（CHANEL）

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此外，配件首飾繼續是一大焦點，滿戴裝飾風格的珠寶首飾交織一起，既是CHANEL一貫美學特色，Virginie Viard更強調希望讓首飾轉化成女性護身符的一種感覺。金鏈黑色太陽眼鏡，本身正是Gabrielle Chanel本尊招牌造型打扮，然後仿如真實相機一樣配置突出鏡頭部份的皮革手袋最是矚目，將品牌「孖C」Logo鑲嵌其中，完全是畫龍點睛。

為鮮明點題度假這主旨，騷場裡不少模特兒都穿上黑色人字拖，貌似平常，然而近看則會發見原來鑲嵌了閃石Logo在上，簡約易配襯又點題，必然是搶手之作。