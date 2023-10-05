山本耀司adidas Stan Smith再續前緣　黑與白色對調塑造永恆輪廓

【山本耀司/ Yohji Yamamoto/ Y-3/ adidas Stan Smith/ 聯乘】自2002年起始，山本耀司與adidas之間可謂合作無間，開拓了支線Y-3皇朝盛世，推倒運動服與高級時裝之間的高牆，最新推出的Y3 - YOHJI YAMAMOTO Stan Smith Sneakers，則是另一對值得收藏經典之作。



或許資深的時裝人都應該記對，其實早在2000年代中段，adidas經已為山本耀司製作專屬Stan Smith，可惜日子過於遠久，現在網上難以搜尋當年的產品照，只記得球鞋採用Stan Smith OG的白 × 綠配色，鞋舌位由原來的Stan Smith人像，更改為Yohji本尊肖像，在當時堪稱劃時代改革，往後Liam Gallagher、Stella McCartney亦都仿傚推出專屬肖像adidas球鞋。

只是當日的YOHJI YAMAMOTO Stan Smith即使有型，嚴格上滲透山本耀司個人美學元素的成份卻不多，事關綠 × 白配色在山本耀司的美學世界並不見得有任何地位，始終說起Yohji，先是黑色，繼而白色的搭配才是王道。

Yohji山本耀司人像Logo在鞋舌上，虛榮感滿載。（adidas）

球鞋共有兩款：一款以黑作主色。（adidas）

第二款則以白色為主色。（adidas）

如是者，2023年YOHJI與adidas設計集團便很識趣地以「旺旺黑白配」用色概念，炮製全新一輪YOHJI YAMAMOTO Stan Smith別注。別以為只有黑白兩大基礎色十分簡單，運用在山本耀司仍然千變萬化，首先球鞋共有兩款：一款以黑作主色，卻畫龍點睛地將鞋舌部份設定成白色，形成強列對比；而第二款則以白色為主色，卻把鞋舌位及鞋大底部份設定成黑色，山本耀司「黑色詩人」之美溢於言表，既有Stan Smith永恆輪廓，也有Yohji永恆的用色，再加上Yohji的人像Logo，委實虛榮感滿載。

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