繼Helmut Lang首作登場後　新星Peter Do SS24再度利用作品說話

Peter Do休息了一季,並在SS24強勢回歸。與此同時,他作為Helmut Lang新任創意總監,繼紐約時裝週首作登場後,Peter Do SS24再度利用作品說話。



Peter Do自從2018年推出同名品牌後,這位新生代設計師一直以極簡美學與實用性的風格而備受關注,當中品牌的露背西裝外套更極具標誌性,並引起一輪熱潮。然而,對於Peter Do來說,這是一段特別忙碌的時期,除了加入Helmut Lang擔任創意總監,更與Banana Republic合作推出新系列,加上Peter Do SS24的誕生,旗下的作品也能保持水準。

重溫Peter Do為Helmut Lang設計第一個系列:

Peter Do SS24利用作品說話。(Peter Do)

回到時裝騷上,每位嘉賓座位上的紙張都寫著:「This season, we want our work to speak for itself,」,今季系列再次證明Peter Do的實力,一看之下每件單品都令人想入手,該系列主要以黑白色調為主,採用大膽的紅色作點綴,雖然設計簡約卻包含大量細節位,例如低腰褲的腰帶呈現磨損效果、超大襯衫被重新演繹為風褸、西裝外套的腰部位置加上皺摺位等,都為衣服營造出完美的層次感,不但散發出中性時尚的魅力,更體現出他獨特的風格。

Peter Do SS24設計(IG@the.peterdo)

總括而言,今次Peter Do SS24使大家感受到這些衣服穿在身上的美好,亦讓我們學懂恰到好處的性感力量。