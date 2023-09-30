繼Helmut Lang首作登場後　新星Peter Do SS24再度利用作品說話

Peter Do休息了一季，並在SS24強勢回歸。與此同時，他作為Helmut Lang新任創意總監，繼紐約時裝週首作登場後，Peter Do SS24再度利用作品說話。



Peter Do自從2018年推出同名品牌後，這位新生代設計師一直以極簡美學與實用性的風格而備受關注，當中品牌的露背西裝外套更極具標誌性，並引起一輪熱潮。然而，對於Peter Do來說，這是一段特別忙碌的時期，除了加入Helmut Lang擔任創意總監，更與Banana Republic合作推出新系列，加上Peter Do SS24的誕生，旗下的作品也能保持水準。

重溫Peter Do為Helmut Lang設計第一個系列：

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Peter Do SS24利用作品說話。（Peter Do）

回到時裝騷上，每位嘉賓座位上的紙張都寫著：「This season, we want our work to speak for itself,」，今季系列再次證明Peter Do的實力，一看之下每件單品都令人想入手，該系列主要以黑白色調為主，採用大膽的紅色作點綴，雖然設計簡約卻包含大量細節位，例如低腰褲的腰帶呈現磨損效果、超大襯衫被重新演繹為風褸、西裝外套的腰部位置加上皺摺位等，都為衣服營造出完美的層次感，不但散發出中性時尚的魅力，更體現出他獨特的風格。

Peter Do SS24設計（IG@the.peterdo）

總括而言，今次Peter Do SS24使大家感受到這些衣服穿在身上的美好，亦讓我們學懂恰到好處的性感力量。