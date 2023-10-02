比卡超Pokémon聯乘挪威銀器Tom Wood　純銀、鍍金加晶石造工精美

【比卡超/ Pokémon/ Tom Wood/ 聯乘】首先在要向親愛的《一物》讀者說聲對不起，只因若早些介紹這個系列，大家還是有機會買到，然而意想不到的是……



意想不到的是，原來這個系列太受歡迎了，本應計劃正式開賣才撰文介紹，方便大家即看即賣，無需等待，誰不知昨天9月28日開賣不到一日時間，Pokémon × Tom Wood系列已在品牌專門店、官網乃至全球多個特約零售點被搶購一空，比同日登場Supreme × BOUNTY HUNTER還要熾熱似的。

Recycled 18K鍍金Pikachu Happy Gold吊墜，定價$269美元。（Tom Wood）

Pikachu Hello銀器吊墜，售$219美 元。（Tom Wood）

遺憾所有別注單品已Sold Out了，希望會奇蹟地有補貨吧。（Tom Wood）

作為歐洲大受歡迎的銀器首飾單品，Tom Wood設計功力和性價比之高無庸置疑，《一物》頻道數年前亦已作詳細介紹（請參閱此文章）。今次Pokémon × Tom Wood系列貴精不貴多，雙方只以比卡超作主題，並分為金、銀配色，以及3組動作表情合共6個吊墜款式示人，銀色款Recycled 925純銀製，金色款就以Recycled 18K鍍金打造。

Tom Wood設計團隊更鑲嵌着點點白色氧化鋯石。（Tom Wood）

而每個吊墜的吊墜鐶上面，Tom Wood設計團隊更鑲嵌着點點白色氧化鋯石（Zirconia Stones），再結合細緻拋光處理應用在銀飾、金飾表面，讓每隻比卡超都是星光熠熠，鈎掛在頸鏈、手鏈、耳鐶上都極盡大型。想來隨着Pokémon × Tom Wood第一波合作大獲好評，第二度、第三度更大型的聯乘項目定必接踵而至，到時又會是那一隻Pokémon登場？噴火龍定還是伊貝？實在值得期待。