Supreme春夏聯乘配件清單　DUCATI電單車別注Bogo油缸浮誇至極

【Supreme／聯乘】美國「至尊」街牌Supreme全新2024年春夏系列又再成為潮流熱話，不過早在十年前開始，一眾Supreme愛好者已不只是停留於衣物單品，而是從「衣」到「食、住、行」，放眼到一系列具更具收藏價值的非服裝聯乘產物，皆因這些被受Supreme邀請的「配件單位」有着極高驚喜度，創作出就算不是Supreme忠粉也覺得格外有趣的別注。今季也不例外，現在逐一細看。



於本季Supreme聯名配件系列中，延續Supreme帶給人那種「俾你估到我仲叫食神！」的宗旨，作品大至DUCATI電單車，小至八幡屋礒五郎七味粉等生活小物，全部注入品牌經典的紅白配色，並移植Supreme傳奇Box Logo及字樣，巧妙細膩的改動，已經讓不同日常作品散發著一份時尚感。

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如要挑選本季最矚目的焦點項目，無疑必定是三款意大利機車品牌DUCATI聯名之作，Supreme更誇張地利用DUCATI著名的「Streetfighter V4 S」電單車型號製作官方合作版本，作品保留着機車標準配備與裸露車架，注入紅白配色以及Supreme巨型字樣於油缸及尾翼中，另外亦有Arai Corsair-X頭盔與C1皮革手套，不知道將來會否在街上看到有人會全幅別注武裝出現呢？

DUCATI「Streetfighter V4 S」原版與Supreme聯名對比：

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除此之外兩款與日本樂器品牌Roland合作的鼓機與電子音響合成器亦是被受注目的作品，Supreme將「TR-08」鼓機原本的黑色表面及按鈕轉換成白色，但16步進音序器便保留的紅、橙、黃三色設定，另外「JU-06A」更浮誇地在合成器置中位價印有大型Supreme Bogo，設計份屬奢華之作。

Roland「TR-08」&「JU-06A」原版與Supreme聯名對比：

不過，環觀這季系列還有各種圍繞露營文代的作品，包括與德國品牌Heimplanet合作設計出藍灰迷彩氣柱式露營帳篷、Coleman製作的Bandana腰果花圖騰收納椅桌套裝，以及意大利咖啡品牌Bialetti的8杯裝玻璃法式濾壓咖啡壺，並有AO Coolers保冷裝備與FujiFilm防水一次性菲林相機等等，各粉絲們有否經已寫下購買清單呢？

最後，Supreme聯名系列露營單品的原版與對比：