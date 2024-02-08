BLACKPINK Lisa事業新一章　自家經理人公司迎來更多時尚合作？

【BLACKPINK／Lisa／LLOUD／Jennie／Jisoo／Rosé】韓國女子天團BLACKPINK自上年宣布將繼續與YG經理人公司以團體形式簽約後，Jennie便於上年12月率先公開成立個人廠牌「ODD ATELIER」，而傳聞中Jisoo的經理人事務將會交由親生哥哥為她打理，暫時Rosé卻未有任何個人發展新消息，不過Lisa在近日在無預警低下宣布已經成為公司老闆，開設自家經理人公司「LLOUD」。



自上年9月BLACKPINK完成了橫跨了一年的團隊世界巡迴演唱會《BORN PINK》後，各界粉粉討論這次會否是最終四位一同站在台上的表演呢？又或是BLACKPINK是否就此解散也成為大家茶餘飯後的話題，但幸好最終YG娛樂公司卻打破所有謠言，BLACKPINK將會繼續以團體形式簽約，但個人發展便在此完結。

BLACKPINK (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

在2月8日Lisa個人Instagram中上載了一張類似她代言Celine的宣傳黑白照，穿上西裝並坐在椅子，但相片卻展示出「LLOUD」一詞，更在標題寫上「LLOUD是一個展示自我在音樂與娛樂領域理念的平台。加入我們一起踏上令人興奮的旅程，共同突破新界限。」，可見這是一個關於發展影音事業的公司。

根據官方介紹，Lisa創立的LLOUD是一家經理人事務所，將以她堅信的理念宣揚超越傳統並串聯新世代的娛樂體驗，創作能登上榜首的音樂，官網中更設有藝人一欄，暫時只有Lisa名字，但相信將來會在世界各地發掘潛力新人，與她一起展開LLOUD的新旅程。

LLOUD宣傳照（LLOUD）

無論在全球性的音樂界與影視界中，Lisa已經確立了一定的地位，時尚圈更常常出現她的身影，代言品牌包括Bulgari、Celine與adidas等等，健康焦糖膚色配合她熱情開朗的性格，讓Lisa也極之鍾情於時裝世界，加上Lisa可塑性高的穿搭特質，多元化的高貴、街頭、日常風均能駕馭，將來LLOUD可能觸及時裝界也指日可待！

最後，一起回顧Lisa的時尚穿搭：