The Row Margaux手袋成Lyst季度十大之首　極簡靜奢風大熱IT Bag

【The Row/ 手袋/ Quiet Luxury】早前Lyst公布2023第四季時尚報告，早於18年就亮相的 The Row 「Margaux bag」擊敗Adidas及MiuMiu，成為十大最紅時尚單品的第一位，也是唯一入圍的手袋，證明出色設計無懼時間，總會成為經典。



The Row的Margaux Bag成Lyst 2023年第四季熱門單品十大之首（Lyst）

近十年來，雖然Monogram、大Logo等Loud到極致的設計曾成為一時潮流主流，不過潮流趨勢日新月異，永遠無人知哪個新出設計或多年前推出的單品會「跑出」。而Quiet Luxury時尚近年乘勢掘起，不用大Logo浮誇，靜靜地起革命，當中由Olsen姐妹花創辦的The Row正是備受大家愛戴Quiet Luxury brand之一，跟Jil Sander、Lemaire分庭抗禮。

由The Row在18年前推出的Margaux bag，近日更在一眾明星如Jennifer Lawrence、Kendall Jenner、Zoë Kravitz等星級用家，以及一KOL的吹捧下，成為Lyst2023第四季最紅單品。

Margaux的設計特點為簡潔而有結構的輪廓，內部一個主隔層，輔以內部口袋，功能性十足；再配以優質材料和精湛工藝，使其更具精緻感。

The Row Margaux手袋無添加設計成靜奢風的大熱IT Bag（The Row）

The Row牛皮Margaux標準size於官網定價為46,600港元，大size版則為52,900港元，比得上CHANEL、DIOR等傳統大牌，但黑及啡此兩種最Common易襯的顏色都已售罄，足以認證Margaux有多受歡迎，亦體現了「早買早享受，遲買隨時無」的真理。