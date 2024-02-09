432Hz與日本花藝家送上秘密花苑　微型櫻花盆景粉飾蝸居最佳之選

【日本花藝/ 日本植物】早年前因為疫情關係，大家強制留守在家中，「種植」一詞迅速融入大家日常生活，在香港這個特殊氣候變化兼都市狹小空間中，塊根與多肉等小型植物成為了各位粉飾蝸居的重要一員。在農曆新春日子，本地選物單位432Hz攜同日本山形縣著名盆景創作團隊Sekibokka（株式會社石木花）再度合作，由主理人後藤卓也透過日本民間傳統的「花見（HANAMI / はなみ / 賞花）」 習俗為招徠，創作櫻花Bonsai秘密花苑。



去年432Hz已邀請過石木花一同創作，將過百枚親自主理的手製微型盆景帶到香港得到絕佳好評；而雙方再籌備本次櫻花聯乘，並以「花見」作主題，帶來了包括旭山櫻（Serrulata Asahiyama）、十月櫻（Cerasus Subhirtella）及枝垂櫻（Itosakura Pendula）三款櫻花微型盆裁作品。

雙方以「花見」作主題（432Hz）

擅長於微型盆景創作的後藤卓也，多年堅持透過10厘米直徑大小為作品尺寸，將植物最完美的部份保留並展示，這次三款「花見」作品也不例外。「旭山櫻」向來都是日本人最受喜愛的花種之一，全因具層次感的花瓣型態配合掌心般大小，當盛開之際就算只是三至四個花蕊也可呈現出絢麗壯觀的景色，與微型盆景相當匹配，放在家中一角也可作焦點。

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緊接就是名為「十月櫻」的作品，這類花卉最特別是只要氣溫徘徊在攝氏10度左右便會開花，所以在日本氣溫下春秋兩季都會盛開，尤其在十月時份更見明顯，從而得到「十月櫻」之名，加上彎曲硬朗枝節營造出分明的輪廓，配合堆疊花瓣細膩點綴，在不同角度欣賞也散發自身獨特美態。

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最後為大家呈獻的是「枝垂櫻」，顧名思義植物以垂落型態為賣點，表現日本傳統禪宗園藝文化的侘寂（Wabi-sabi）之美，每逢春天枝垂櫻都會慢慢開花，粉嫩的花瓣與青綠的葉子互相輝映，當微風吹過的時候更帶有微擺的動態，如果大家家中有小型陽台的話，枝垂櫻放到室外最適合不過。