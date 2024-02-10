PUMA將Y2K「怪物」變成「紳士」　A$AP Rocky演繹力求重返時尚圈

【PUMA／A$AP ROCKY／Mostro／球鞋】如要挑選美國Hip Hop界模範情侶檔的話，A$AP Rocky與Rihanna定必入圍，自二人拍拖開始，兩位的恩愛程度跌破很多娛樂圈記者的「眼鏡」，近日A$AP Rocky為一直與Rihanna合作無間的PUMA拍攝本年品牌重點鞋作Mostro OG的宣傳照。



不用多說，adidas自上年開始全靠一雙誕生於1949年的Samba鞋作將世界球鞋市場據為己有，一眾傳統運動品牌各出其謀也好像難以動搖adidas的地位，而PUMA看到這情況，決定於本年初釋出一雙復刻作品—— Mostro OG，並請來A$AP Rocky這位神級音樂人着用加持，PUMA能否以這雙「怪物」打破「弟弟」adidas一直壟斷着的運動鞋市場呢？

PUMA Mostro OG宣傳照（PUMA）

不過，PUMA Mostro OG在當代Y2K熱潮下確實擁有着天事、地利、人和這「赢在起跑線」的優良基因，皆因Mostro OG就是於1999年誕生的，其名稱在意大利語翻譯為「怪物」，當年由設計師Peter Schmidt創作，鞋款創新地結合着60年代的短跑釘鞋與80年代的衝浪鞋，兩者融合後以凹凸橡膠鞋底和與不對稱的魔術貼系統為本，呈現出一種超越傳統運動鞋的前瞻美學，猶如同年上映的《廿二世紀殺人網絡》一樣，超越了大家所想的固有思維。

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1999年PUMA Mostro OG宣傳廣告（PUMA）

時隔二十五年後，PUMA「怪物」再度回歸，但最大問題是古怪的鞋型輪廓應如何配搭呢？A$AP Rocky早在上年便已親身演釋作解答，在各大大小小的場合中也發現他多番著用PUMA Mostro OG，其配襯模式大多以機車短身皮褸與牛仔褲為基礎，再搭載着Cap帽，簡單卻凸顯鞋履的前衛氣息。

近日PUMA官方釋出了一雙極度高端的PUMA Mostro OG延伸款式並帶來了鞋履專屬時裝騷，全對鞋履以3D打印技術製造，閃亮銀色通孔貫穿整對鞋子兼去除了運動感，保留着凹凸橡膠鞋底並刪去魔術貼綁帶，讓作品充斥着極重的未來感魅力，猶如一雙藝術時尚品，將「怪物」演繹成「紳士」，雖然暫時未有A$AP Rocky的上身圖，但光看這鞋作的設計，已經不用懷疑PUMA正部署重返時尚圈的決心！

PUMA MOSTRO Fashion Show：