丹麥家居品牌HAY出時尚毛孩配件　中性設計適合所有品種類型狗狗

【HAY/ 北歐設計/ 寵物用品/ 毛孩】丹麥家居品牌HAY搞作多多，除了進一步擴大亞洲地區版圖，今年在台灣開設旗艦店之外，最近還推出「HAY Dogs」新系列，讓寵物感受北歐愜意的生活風格。



今次，HAY創辦人Mette Hay拍擋老友Barbara Maj Husted Werner設計「HAY Dogs」新系列，並推出一系列色彩繽紛的功能性配件，重點是視覺上也同樣吸睛。此系列適合所有狗狗，當中有頸圈、狗繩、繩索玩具、狗床、碗與圍巾，Mette Hay更說：「當進入一個新市場，總是十分有趣，我們覺得可以提供新的產品，並認為HAY會為這個市場帶來新面貌。」

Mette Hay拍擋老友Barbara Maj Husted Werner合作設計「HAY Dogs」。（IG@haydesign）

另外，Barbara Maj Husted Werner作為選物店Holly Golightly的主理人，也是一位充滿熱情的藝術收藏家和室內裝飾愛好者，更是一位狂熱的愛狗人士，而大自然、花園和狗，都是她日常生活中的重要元素，所以「HAY Dogs」的產品相當中性，並採用大地色系，她卻表示：「重要的是，這些顏色適用於所有類型的狗，不論是雄性和雌性，不同品種與體型，並切合所有狗的性格。」就像人類也會利用時裝展現個性，她更說能夠賦予狗個性，也是一件很有趣的事。

「HAY Dogs」系列展現寵物的時尚個性。（IG@haydesign）

「狗狗配件是你每天都會使用的東西，狗與其他家庭成員一樣，都有屬於自己的私人物品，那麼為什麼它們不應該好看呢？」除了運用色彩豐富的色塊所設計的狗床外，還設有多種顏色配搭的頸圈與狗繩，而炻器碗、繩索玩具與棉質圍巾，也同樣值得留意。而且狗床、頸圈、狗繩和繩索玩具，都是由再生聚酯纖維製成，而圍巾則採用OEKO-TEX®認證的棉質材料。

【按圖看更多「HAY Dogs」系列單品】

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今次HAY設計出一系列的狗狗配件，再一次為日常生活創造驚喜。「HAY Dogs」於2月7日在哥本哈根HAY House開始預售，並在2月15日起於全球經銷商發售，一同展現主人與寵物的時尚個性。