「把中國踢出局」：英國460億英鎊核電站可能爛尾

從華為到Tik Tok，再到電動汽車，隨着對中國崛起的擔憂以及保守主義的抬頭，歐美國家在「把中國踢出局」這件事情上，正達成越來越多的共識。 但問題是，「把中國踢出局」後，日子就好過了嗎？



1月23日，法國電力公司（ EDF）在一份對外發布的文件中聲稱，受通脹、新冠疫情和英國脱歐等因素影響，欣克利角C核電站（Hinkley Point C nuclear power station）項目的完工時間需要往後延期至2029年，同時成本也將上漲至460億英鎊。

看上去，這不過又是一條平平無奇的關於歐洲國家搞基建由於各種因素沒搞好所以導致工期工期延誤的行業新聞：一個法國公司在英國修核電站多次延期最終成本超支的老調重彈。

有趣的是，在《衛報》（The Guardian）和BBC等英媒討論該如何為超支費用埋單的報道中，我們卻能窺到中國核電企業——中廣核一閃而過的熟悉身影。

英國《衛報》今年2月報道，欣克利角C核電站工程延誤和成本超支後，法國電力公司 (EDF) 蒙受129 億歐元的損失。

根據相關媒體的報道，目前欣克利角C最新估算成本是基於2015年的數據，這意味着如果把近十年的通脹因素考慮進去，該項目的成本可能會更高。由於欣克利角C是一個純粹的商業項目，英國政府並未參與，所以該項目的費用只能由項目的所有者承擔，而這裏所說的所有者就是法國電力與它的合作伙伴中廣核。

然而，從去年12月開始，中廣核就停止了對該項目的資助（結清了合同中的款項），並且表明不會為該項目的超支埋單，於是英國媒體筆鋒一轉便寫道：此前，英國政府接管了中廣核在欣克利角C的姊妹項目——位於薩福克的賽茲韋爾C的股份，剝奪了這家中國企業在該項目中的角色。

這幾乎是在明示，身為項目所有者之一的中廣核之所以不願再在欣克利角C的項目上繼續投入，是對英國政府進行打擊報復。

事實果真如此嗎？

欣克利角C這個牽扯了中英法三國的核電站項目，是如何走到如今這般進退維谷的境地？在賽茲韋爾C核電站項目中，中廣核又是如何被英國政府一點一點地踢出局？以及最重要的，口口聲聲說自己沒有入資所以置身事外，把責任全都歸咎於法國電力和中廣核的英國政府，是否如它自己所說的那般無辜？

事情的原委可能還要從十幾年前說起。

風起

和如今西方媒體報道欣克利角C時的悲觀態度不同，當年欣克利角C成功立項時，曾經被多國媒體和項目組織者爭相稱頌。

2016年9月29日，中廣核與法國電力集團在英國倫敦正式簽署了英國新建核電項目一攬子合作協議，同時與英國政府同步簽署了欣克利角C核電項目收入及投資保障性政府協議，並完成了相關公司的股權交割。從此刻起，欣克利角C項目正式完成了在實質性啟動前所有必須的審核和商務流程。

這個一攬子英國新建核電站項目涵蓋了三個項目，其中包括中廣核牽頭的中方團隊將與法國共同投資建設的欣克利角C，參與塞斯維爾C開發階段的合作，牽頭開發布拉德韋爾B併合資開展我國自主「華龍一號」核電技術在英國的通用設計審查。

簡單來說，三個項目分別是，欣克利角C，法國電力主導，中廣核出錢不出技術；賽茲韋爾C（Sizewell C），中廣核參與，出錢也出技術；布拉德韋爾B（Bradwell B），中廣核牽頭，出錢出技術並且把華龍一號送去參加審查。從這份協議上看，中廣核在英國新建核電站的這三個項目裏，參與程度是逐漸加大加深的。

英國政府對新建核電站的需求是客觀存在的。儘管英國是世界上最早建造核電站的先驅，曾在上個世紀50-60年代建成了一系列的核電站，但近30年來，這個國家沒有建成過一座核電站。

2023年12月，英國欣克利角C核電站計畫達到了一個里程碑，第一座反應爐建築的圓頂終於安裝完成。

劍橋大學商學院研究英國核電發展的教授西蒙·泰勒（Simon Taylor）曾直言不諱地說過：「從某種意義上說，英國和美國已忘記如何建造核電站，我們可能會重新構建這方面的知識體系，但那需要很長的時間。」

而在此背景下，英國對於電力的需求，特別是清潔電力的需求又是極其迫切。核能，作為一種減少温室氣體排放的工具，在福島核危機的陰雲逐漸被遺忘之時，正在重新獲得西方國家的青睞。

今年一月，英國政府剛剛宣佈了70年來最大規模的核能擴張計劃，辛偉誠（Rishi Sunak）更是放出豪言壯語，核能是英國面臨能源挑戰的完美解藥，到2050年，英國的核能產量要翻兩番。

匆忙上任的辛偉誠尚能在一癱焦頭爛額的問題中看到英國能源問題的困境，在他之前履任的英國首相們也不會對此置若罔聞。

2008年，白高敦（Gordon Brown）政府啟動了當前正在進行的核電站建設計劃，在1月份發布的政府白皮書裏宣佈政府將支持建設新一代核電站。2010年，欣克利角C成為英國政府宣佈的8個核電站之一，2012年獲得了核電站牌照。

2008年，英國時任首相白高敦（Gordon Brown）提出建造8座新核電站。（Getty Images/資料圖片）

似乎一切前期的準備都已就緒，英國政府已經搭好了舞台，剩下的就是找一個有資質、負責任的企業，來承擔這座核電站的建設。

最先站出來入局是法國人，畢竟法國作為一個核電大國，在多年的核電站建設中，積累了堅實的先進技術和大量的專業人才。法國電力，這家由法國政府所擁有的企業在2009年就開始積極佈局在英國的核電業務，以124億英鎊收購了英國能源公司。

此外，英國的森特里克（Centrica），一家專攻天然氣和電力的跨國能源公司，也與法國電力一道合資參與了這筆交易。在此期間，它收購了法國電力手中20%的英國能源公司的股份，並參與到了法國電力在英國的核電建設項目。可以說，英法兩國企業在合力建設核電站項目上，做到了「你中有我，我中有你」。

然而這樣的精誠合作並沒能使後續的發展一帆風順，拋卻歐洲各國在環境等問題上相互扯皮，以及歐盟內斷斷續續的調查外，法國電力自身由於內部的財政困難，部分高層和工會抵制等諸多爭議，始終無法在投資欣克利角C上達成一致，不得不在最終的投資決定上一拖再拖。

2015年9月，法國電力宣佈欣克利角C的項目不會在2023年前完成，最終投資計劃要到2015年10月才會宣佈。而早些時候法國電力已經對外公布阿海琺（法國核工業公司，全球500強企業）和「與其他投資者合作」的計劃流產。

同年，國際能源機構(IEA)和核能機構(NEA)對不同國家發電成本的一份報告宣稱，由於私有化，英國的第三代核電站將是世界上最昂貴的。

這一論斷在此後的十年間可謂是一語成讖。

面對英國如此之大的核電市場，法國人選擇了入局，中國人又怎麼可能不動心呢？實際上，早在2012年，中廣核與阿海琺聯合競購英國地平線核電公司時，劍指英國核電市場的雄心就已經開始初步顯露。

目前，英國約20%的電力由法國電力公司（EDF）的八座核電廠生產，在英國能源供應絕對稱得上是大戶。

2013年初，法國電力也向中廣核拋出橄欖枝，提出聯合開發英國核電市場的建議，隨後雙方正式啟動開始了合作磋商。

後根據相關媒體報道，法國電力和中廣核早在2013年10月達成的協議條款中就規定，中國廣核集團和中國核工業集團公司將共同持有該核電站30%至40%的股份。圍繞這個確切的股權數字和合同細節，雙方展開了曠日持久的談判。

作為一項涉及了中英法三國合作的核電項目，同時也是當時世界上最貴的核電項目，欣克利角C核電站的建設理所當然引發了各國政府的高度關注。彼時團結而非對抗，合作帶來共贏的觀念仍為主流。

2014年3月26日，中廣核與法國電力集團在巴黎簽署《英國新建核電項目工業合作協定》，正式確認參與英國新建核電項目開發及建設。2015年10月21日，中廣核與法國電力集團在倫敦簽署英國新建核電項目戰略投資協議。

2016年9月29日，在英國倫敦，法國電力集團總裁萊維，英國商務、能源與產業戰略大臣克拉克，中國廣核集團董事長賀禹出席欣克利角C核電站項目簽約儀式。

而在這個過程中，法國電力的最終投資決定卻一拖再拖，從2015年10月拖到了2016年2月，又從2016年2月拖到了2016年9月。2016年，法國電力公司對外公布的淨利潤下降了68%，股價也下跌了一半。至此，欣克利角C項目的成本已經超過了法國電力公司的全部市值。

中廣核在此時入局，無疑是為焦頭爛額的法國電力和英國政府雪中送炭，在其他融資對象紛紛跑路的前提下，此番慷慨解囊可以說是極大抑制了項目拖延可能會帶來的成本進一步上升。

有了中英法三國的助力，終於，在2016年7月舉行的董事會上，法國電力內部以10：7的投票通過了對欣克利角C的投資案，在公司內堅決反對該項目的董事熱拉爾·馬格寧在投票前宣佈辭職，因為他擔心該項目可能出現的延期會導致公司破產。

無論如何，至此，欣克利角C核電站項目終於迎來了曙光。

浪湧

就在法國電力董事會投票通過對欣克利角C投資案的同一天，英國商業、能源和工業戰略大臣格雷格·克拉克宣佈，政府將把「認真考慮該項目所有的組成部分」的決定推遲到2016年秋天，其中包括英國的國家安全。

這不是一個積極的信號。

一個月前，也就2016年6月，英國全民公投決定「脱歐」。

英國脱歐帶來的政治動盪隨即顯現，特蕾莎·梅接替卡梅倫就任英國首相，同時開始以雷霆手段對內閣進行重組。

這其中就包括決定將商業、創新和技能部與能源和氣候變化部合併，組成新的商業、能源和工業戰略部。上文提到的該部大臣克拉克（Greg Clark）也在2016年7月14日火速走馬上任。

一朝天子一朝臣，新上任的文翠珊（Theresa May）政府很快就以「國家安全」的名義對欣克利角C的項目展開了調查，根據《獨立報》在2016年8月24日的報道，英國的政府官員正在審議欣克利角C核電項目，且在探討如何將金融風險和國際關係損害降至最低的同時，體面地退出該協議。

文翠珊（Theresa May）上任不久就以「國家安全」的名義對欣克利角C的項目展開了調查。（Reuters）

文翠珊的高級顧問蒂莫西（Nick Timothy）此前曾對英國政府發出警告，稱中國可以利用自己的角色（指中廣核作為欣克利角C的投資者），在計算機系統中加入弱點，從而讓他們能夠隨意關閉英國的能源生產。

這純屬是無稽之談，欣克利角C核電項目中占主導地位的是法國電力，中廣核在該項目中僅是出資，且出資佔比也並未過半，只有33.5%，佔全部股權的三分之一。

更別提該項目採用的機組ERP是純粹的歐洲產品，由法國的法馬通（在2001-2017年間屬於法國阿海琺的一部分）和法國電力公司以及德國的西門子完成。

歷經一番折騰，英國公務員瞄準欣克利角C為期6周的「大家來找茬」運動最終無功而返，2016年9月，特蕾莎·梅政府批准了這個高達180億英鎊的欣克利角C電站項目。

面對國內對政府在安全方面對中國參與核電項目做出讓步的質疑聲，英國政府堅稱欣克利角C核電站只是在「新的重大保障措施」下才獲得批准。他們已經為未來的能源安全制定了全新的措施，對於後面的項目，英國政府將擁有一個「特殊份額」，這意味着，如果出現國家安全方面的擔憂，英國政府將對項目所有者擁有否決權。

簡而言之，後面想要入局英國能源行業的外國企業，必須分出一部分股權給英國政府，讓其在涉及的項目中擁有一定的話語權，以保障英國的能源安全。

彼時沉浸在順利簽約喜悦中的法國電力和中廣核並未預見，這條看起來平平無奇的條款，在日後成為了英國政府以行政干預手段將中廣核踢出英國市場的關鍵抓手。

暗礁

2017年8月31日，現年66歲出生於中國台灣的美國公民何思雄（英文名 Allen Ho）因在沒有得到美國能源部授權的情況下，在美國境外非法從事或參與特殊核材料的生產或開發違反了《原子能法案》，被判處2萬美元的罰款和24個月的監禁（包括一年的假釋）。

根據美方的起訴書，何思雄是一名核工程師，受聘於中廣核擔任技術顧問，同時是特拉華州的能源技術國際公司所有人。曾在西屋電氣工作的何思雄被指控從1997年開始，一直到2016年4月，與其他人共謀或參與在中國開發或生產特殊核材料，而沒有得到美國能源部長的具體授權，同時，他還幫中廣核在美國招募民間技術專家，提供相關技術的諮詢服務。

美國的聯邦探員們因此認定，何思雄提供諮詢服務的行為相當於成為核間諜，他在聘請核科學家教授中國核工程師商業反應堆方面的問題時，以外國代理人的身份行事。

台裔美籍男子何思雄因共謀非法在中國發展核能技術，已遭法院判處兩年徒刑。66歲的何思雄出生台灣，已歸化美籍，他2017年1月認罪，法院諭令監視居住1年，以及罰款2萬美元 。

然而，根據《匹茲堡郵報》的報道，何思雄在從事相關的諮詢工作之前，已經按照程序向美國能源部申請了《原子能法案》的授權。早在2013年他就寫了兩份信，在其中一封信中詳細描述了自己在中國的活動，包括：他和他的顧問從事IT支持工作，例如將代碼從一種語言轉換為另一種語言，並使用更新的裂變和熱傳導模型對其進行更新。

兩個月後，能源局回覆何思雄，這些活動不需要特別許可。

而關於另外一封信的內容，聯邦調查局的特工們在公開報道中語焉不詳，只說裏面有一個詳細的清單，但能源局卻從來沒有批准過。

美國政府關於何思雄危險性的論點基於兩點判斷，一是美國聯邦調查局指控他出售商業機密，侵犯知識產權，幫助中國公司繞過研發費用和時間獲得成功，另一點則是老掉牙的民用核技術可以反哺軍用，商業核電站生產的鈈可以用於軍事目的。

有趣的是，美國聯邦調查局對於何思雄出售商業機密、侵犯知識產權的擔心，並無依據，西屋電氣早就向中國出售了AP1000反應堆以及他們所有的專有訊息，如果在中國建造核反應堆事關國家安全需要明令禁止，那美國政府為什麼又給西屋電氣開了綠燈允許他們這麼做呢？

以及，何思雄如果真的是核間諜，其向中國企業提供諮詢的服務威脅了美國的國家安全，那麼兩萬美元罰款，24個月監禁（還有一年假釋）的判罰似乎又在說，他所犯下的罪其實也沒那麼重要。

聯想到近些年美國政府在學術界對華裔華人科學家發起的獵巫行為，這場發生於2017年對何思雄的逮捕和指控，更像是帶着政治目的的打壓。

一份2014年的美國政府責任署報告研究了美國能源部如何處理特別授權法規，發現美國核公司和核能研究所普遍認為，這些要求和漫長的審批時間使美國公司和商業核發展的利益，相對於其他國家的供應商處於不利地位。

兩年後，2019年8月14日，美國商務部將中國廣核集團及其三家附屬企業列入商務部「實體清單」。

與此同時，中英兩國之間的關係由於英方一意孤行在中國香港問題上大做文章而落入冰點，英國媒體也趁機在英國政府決定逐步淘汰華為設備之後，再次起勢炒作中資核電站潛在的安全問題。

當年在協議簽訂之前，英國公務員拿着國家安全的大旗，集體奮戰6周都沒能在欣克利角C的項目上找出毛病，如今他們也沒有什麼好辦法，只好把目光投向了另外一個項目——賽茲韋爾C。

根據BBC在2020年的報道，當日本企業退出新核電站的項目後，英國政府已經在考慮親自下場入股賽茲韋爾C核電項目。此前，根據中廣核與法國電力以及英國政府簽訂的文件，在賽茲韋爾C項目的開發階段，中廣核擁有20%的股權並參與建設。

終於在2022年底，英國政府如願以償地將中廣核從賽茲韋爾C的項目中踢出了局，他們宣稱將投資7億英鎊購買該電廠50%的股份，其餘股份將由法國國家電力公司持有，後續的建設開發將由法國電力負責執行。並且，英國政府還「大方」地對外宣佈，中廣核收到了一筆未披露金額的股份，這反映了該公司的價值，代表着迄今為止開發工作的商業回報。

還記得當年一攬子協議中的三個核電項目嗎？出錢出技術的賽茲韋爾C已經涼了，另一個也要出錢出技術的布拉德韋爾B還沒有影子，考慮到賽茲韋爾C的前車之鑑，該項目後續的發展也很難樂觀，現在就只剩下一個只需要出錢的欣克利角C。

然而，欣克利角C在出錢的這個問題上，也不負眾望的出事了。

狼藉

早在2007年，時任法國電力公司首席執行官的文森特•德里瓦茲（Vincent de Rivaz）就曾表示，10年後，也就是2017年，英國居民就能用上欣克利角核電站發送的電來為聖誕節烹飪火雞。

現在已經2024年了，這座號稱有史以來最安全、功率最大的反應堆之一，如今卻因為缺陷、延誤和成本超支而聞名。

2019年日本日立公司斥資20億美元退出威爾士的核電項目時，就將原因歸結於不斷上升的成本。隨後，新冠疫情爆發，而這無疑又給了進度嚴重落後的欣克利角C核電站建設項目一記更為響亮的重錘。

但完全把項目開支的鍋甩給法國電力的設計缺陷和新冠病毒也不完全公平。面對公眾對於項目因技術設計而導致超期的質疑，法國電力曾對英國核能法規發表了一通指責，他們稱和最初的設計相比，現在多加了7000處修改，需要增加35%的鋼材和25%的混凝土，對此，英國核管理辦公室則反擊稱這也是基於福島核危機做出必要修改，全歐洲都是如此，連你們法國的監管機構也是這樣要求。

不過，在英國修核電站確實不是個輕鬆的買賣，有證據表明，建造類似的核電站，英國的成本和工期的確會更高更長。重建英國——一個旨在加快經濟發展的組織就發現，在其他國家，建造反應堆的成本要低得多，哪怕是在核電站建造同樣延期的芬蘭和法國，更不要提總是能按時完工的中國。

連一貫對中國基建持負面態度的《紐約時報》，也在相關文章裏承認，中國在核電站建設方面處於世界領先地位。

《紐約時報》曾在相關文章中承認，中國在核電廠建設方面處於世界領先地位。

法國電力所面臨的的問題不只有缺錢，還有缺人，特別是技術型人才也是無法解決的燃眉之急。欣克利角核電站董事總經理斯圖爾特•克魯克斯在最近發給員工的一份備忘錄中表示：「重新學習核技能、建立新的供應鏈和培訓員工一直是一項艱鉅的任務。」

核電站的結構非常複雜，其建設過程不僅需要有專業技能過硬的勞動工人，還需要精通編排各類任務的承包商。不管是人才培養還是供應鏈的建立，都需要漫長的時間和大量的實踐，一旦在哪個節點上落下一步，就很難再追趕回來。

幾年前，由於福島核危機，歐洲各國紛紛展開了去核化運動，法國的核電人才儲備也因此受到影響，沒有良好的就業前景，相關院校不得不削減了專業招生。然而，隨着俄烏衝突爆發，極端天氣增加，歐洲各國的用電問題不斷顯現，德國等國家不得不向法國購買電力，而法國的核電站在如此大規模的用電需求下，自然出現各種各樣的維修問題。

可是，由於前幾年人才培養的不連貫，法國電力一時半會兒湊不齊那麼多的專業技術人員。根據路透社的報道，萬般無奈之下，法國電力不得不遠赴重洋，從加拿大和美國緊急招聘上百名焊工遠赴法國參與核電站的維修。

目前，面對欣克利角C超支的百億歐元成本，誰來為其埋單已經成輿論關注的焦點。

法國電力表示，中廣核仍然擁有欣克利角C約三分之一的股份，但它已停止為建設成本出資（去年年底就有消息稱，中廣核最近跳過了幾次分期付款），這使得法國人只能為維持工程運轉而支付費用。故而，法國電力不得不繼續向英國政府喊話，希望其能投入更多資金，完成欣克利角C項目，並使得其他項目的開發走向成功。

根據法國電力發布在官網的財報，2023年，法國電力在英國的投資為36億歐元，收入為34億歐元。

英國政府對此的表態則耐人尋味的多，面對彭博社的採訪，他們表示欣克利角C是一項商業合同，英國政府不參與融資或運營。

考慮到法國電力的國企背景，如今法國政府也已經下場，敦促英國大臣們為欣克利角C核電站提供貸款擔保，以減輕法國電力在英國核電站的融資成本。

英國政府對此要求仍然不理不問，因為在他們的概念中，任何額外成本或進度超支都是法國電力及其合作伙伴的責任，絕不會由納稅人承擔。

欣克利角Ｃ計劃在數年前仍被認為是中國核電「走出去」的里程碑，也是當時「中英黃金時代」的標誌。

此話一出，似乎在為英國民眾站場，捍衛寶貴的稅金，實際上不過是冠冕堂皇的片兒湯話。當英國政府跟上美國的步伐，重回對抗的思維怪圈，以國家安全為口號，動用行政手段把法國電力的合作伙伴中廣核從英國核電市場擠出之時，完全沒有料到核電站延期之後，這部分超出的成本會以什麼樣的形式被寫入到民眾的賬單中。

如果法國電力融資不順，那麼無非兩種結局，一是複製日本日立在威爾士搞核電的悲劇，項目爛尾，中途跑路，把這個原本要為600萬家庭提供電力的項目變成一個徹頭徹尾的爛攤子；二是在項目完工正式運營之後，想法設法從消費者手中回收成本，一句話羊毛出在羊身上——得漲電費。

據媒體估算，屆時上漲幅度可能會達到70%。而在去年，英國的能源和電費賬單上限被政府解除限制，上升5%，達到了1928英鎊每年。

從造出第一座商營核電站，到30年造不出一座核電站，英國只用了半個世紀。

日不落帝國的興亡，到底濃縮為一句百姓苦。