煙火美景、海外演講？　法國政府夥拍Netflix「說好法蘭西故事」

日前,財政司司長陳茂波表示,香港短期內最重要是為旅遊業增添活力,吸引更多高消費旅客來港,從而讓零售消費市道受惠。除煙火、城市漫步外,港府還將贊助知名學者、業界翹楚到海外發表演講,加強對外推廣香港。



另一邊廂,法國本月初與著名串流平台Netflix合作,一起推廣法國文化、旅遊資訊來「說好法蘭西故事」,冀此舉有助該國成為國際旅遊的首選目的地。同樣是希望「說好故事」的兩地,我們是否能從中找到可以參考學習的方向?



2 月 1 日,法國旅遊發展署(Atout France)與Netflix合作,在其網站平台上合作推出旅遊指南,宣傳Netflix製作的電影和電視劇的拍攝地點,還推出一個由政府新聞處支援的廣告來宣傳法國旅遊業。據Atout France的聲明指,雙方推出以「我們還沒結束對法國的幻想」(On n'a pas fini d'imaginer la France) 的廣告活動和一系列旅遊節目,讓旅客能跟隨Netflix大熱法劇的主人翁如Emily、Lupin等的腳步,以全新的視角探索這個西歐國家。

上述的聲明又指,Netflix的網上指南提供了十多條主題路線、個性化指南生成器,以及與標誌性電影和劇集相關的 70 多個地點,並配有互動地圖。這些指南還融合了有關拍攝地點的資訊和幕後趣聞,包括標誌性地標、隱藏瑰寶等。

Atout France與Netflix合作,在其網站平台上合作推出旅遊指南,宣傳Netflix製作的電影和電視劇的拍攝地點。(netflix-en-france.fr)

此前,在法國南部小鎮魯埃格自由城(Villefranche-de-Rouergue),Netflix 製作的劇集《All the Light We Cannot See》的拍攝過程受到不少關注,尤其是當地街道煥然一新,商店重新裝飾。市長奧西巴爾(Jean-Sébastien Orcibal)表示:「這真是件大事!」他估計劇集拍攝所帶來的經濟附帶效益約為 1 億美元(約7.83億港元)。據他估計,為期一個月的拍攝將帶來 200 萬歐元(約1,696萬港元)的經濟收益。

如今,鎮議會希望利用這部成功吸引5,000 萬次觀看的電視劇來吸引遊客,甚至還專門製作了一本小冊子。奧西巴爾對Atout France與Netflix最新合作推出的旅遊指南感到高興。

除魯埃格自由城 外,旅遊指南還介紹了法國多個城方,例如北部的尚蒂伊城堡(Château de Chantilly),當地是《灰人》(The Gray Man)的取景地;當地的沙利斯修道院(Chaalis Abbey)則是《家族企業》(Family Business)的取景地;而巴黎的聖朱利安教堂(Saint-Julien-le-Pauvre)在《柏林》(Berlin)中也有出現。此外,《怪盜羅蘋》主角也曾路過巴黎的尼辛德卡蒙多博物館(Musee Nissim de Camondo),《Emily in Paris》系列中的主角也曾度過她的普羅旺斯之旅。

Atout France總經理勒布歇(Caroline Leboucher)表示:「得益於多樣的地貌、豐富的文化遺產和生活藝術,法國為電影和電視劇拍攝提供了最美麗的環境。」她指出,與 Netflix 正式建立的合作夥伴關係,將能夠進一步擴大電影和電視劇對法國的吸引力。她期望透過相關的旅遊指南和互動地圖,遊客將發現 Netflix 電影和劇集中重點介紹的法國景點和地方,包括過往不太著名的景點和目的地。

半數Netflix觀眾:「對法國印象更正面」

與Netflix是次的合作,法國方面可謂有根有據。研究機構Basis Research的最新調查顯示,Netflix 拍攝的作品的確使法國成為國際觀眾的焦點之一,相關的電影和電視節目的播出,無疑增強了法國作為文化和旅遊目的地的吸引力。

其中一項針對美國、日本和德國觀眾的研究顯示,在 Netflix 上觀看過法國節目的觀眾,將法國列為首選旅遊目的地的可能性要高出三倍。研究又指,觀看過這些電影和連續劇的各國用戶,一般會更傾向於通過自己的方式繼續體驗法國文化;例如,63%的受訪者表示想參觀法國文化古蹟,61%的受訪者表示想進行美食之旅,還有58%的受訪者表示想體驗法國電影和影集中的場景。

最新的研究指,58%的受訪者表示想體驗法國電影和影集中的場景。(Getty)

此外,研究還指出,對法國文化的興趣還延伸到了語言方面,觀看過法語節目的觀眾想學講法語的可能性,是沒有接觸過這些節目的觀眾的3.5倍,在受訪者中分別佔32%和9%。值得注意的是,除了促進旅遊的欲望外,幾乎每兩個在 Netflix 上觀看過法國電影或電視劇的人中就有一個表示,他們對法國的印象更加正面。

Netflix法國公司機構關係總監Marie-Laure Daridan:「我們很自豪能以每年20多部法國原創作品,向全球190多個國家展示法國。透過與Atout France 合作,我們希望讓大眾發掘法國,並重新認識法國在屏幕中呈現的豐富多彩。」

法國品牌與Netflix的「聯乘效應」?

事實上,Atout France與Netflix的最新合作,也只不過是「法國品牌」活動的一部份。去年 10 月,法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)得到了歐洲和外交部的支持,以「Make It Iconic、選擇法國」作口號,希望透過相關活動宣傳推廣法國、法國文化、法國人才、法國經濟,以及法國在國際上的吸引力,並強調法國人的膽識。這項活動同樣由Atout France負責運營。

馬克龍去年推出「Make It Iconic法國品牌」活動,重新定義該國在世界舞台上的地位。(Getty)

縱然法國近年無論在經濟發展以至整體國力也大不如前,惟該國仍在藝術、設計、時尚、美食、教育和創新等多方面的卓越成就而享譽全球。去年,法國成為世界第七大經濟體,使該國的大型企業再次在全球嶄露頭角。而且,法國 5%以上的 GDP 用於教育,其中高等教育更佔 GDP的 1.5%,這表明法國對年輕一代的教育和培訓投入巨大。

為保持文化地標和歐洲經濟領頭羊的地位,法國希望藉着上述的推廣計劃,充份反映國家的多樣性如傳統技術、數碼和科學創新,以繼續吸引國際投資者和人才。

說到底,法國當局希望以#MakeItIconic為核心,重新定義法國在世界舞台上的地位,並宣傳法國的發展前景,為全球企業創造合作機會。該計劃有三大亮點,包括在精選的高影響力地區開展海報宣傳活動、在大型國際貿易展會和社交網路上亮相,以及在 2024 年推出電影,重申該國在研究、創造力、教育、公共衛生、進入歐洲市場的機會等眾多的優勢。

從「說好法蘭西故事」的計劃中,不難看出法國政府並不止於推出眾多不同的推廣措施,而是站在更宏觀、更整體的角度出發,一步一步的展開推進後續的配合計劃,以說明當地多元化的具體優勢。這或許多少反映,相較推出煙火、城市漫市、海外演講等雜亂而零碎的計劃,香港更需要的是從原則性方向出發,重新打造嶄新的「香港品牌」,完整及條理地「說好故事」。