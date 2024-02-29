煙火美景、海外演講？　法國政府夥拍Netflix「說好法蘭西故事」

日前，財政司司長陳茂波表示，香港短期內最重要是為旅遊業增添活力，吸引更多高消費旅客來港，從而讓零售消費市道受惠。除煙火、城市漫步外，港府還將贊助知名學者、業界翹楚到海外發表演講，加強對外推廣香港。



另一邊廂，法國本月初與著名串流平台Netflix合作，一起推廣法國文化、旅遊資訊來「說好法蘭西故事」，冀此舉有助該國成為國際旅遊的首選目的地。同樣是希望「說好故事」的兩地，我們是否能從中找到可以參考學習的方向？



2 月 1 日，法國旅遊發展署（Atout France）與Netflix合作，在其網站平台上合作推出旅遊指南，宣傳Netflix製作的電影和電視劇的拍攝地點，還推出一個由政府新聞處支援的廣告來宣傳法國旅遊業。據Atout France的聲明指，雙方推出以「我們還沒結束對法國的幻想」（On n'a pas fini d'imaginer la France） 的廣告活動和一系列旅遊節目，讓旅客能跟隨Netflix大熱法劇的主人翁如Emily、Lupin等的腳步，以全新的視角探索這個西歐國家。

上述的聲明又指，Netflix的網上指南提供了十多條主題路線、個性化指南生成器，以及與標誌性電影和劇集相關的 70 多個地點，並配有互動地圖。這些指南還融合了有關拍攝地點的資訊和幕後趣聞，包括標誌性地標、隱藏瑰寶等。

Atout France與Netflix合作，在其網站平台上合作推出旅遊指南，宣傳Netflix製作的電影和電視劇的拍攝地點。(netflix-en-france.fr)

此前，在法國南部小鎮魯埃格自由城（Villefranche-de-Rouergue），Netflix 製作的劇集《All the Light We Cannot See》的拍攝過程受到不少關注，尤其是當地街道煥然一新，商店重新裝飾。市長奧西巴爾（Jean-Sébastien Orcibal）表示：「這真是件大事！」他估計劇集拍攝所帶來的經濟附帶效益約為 1 億美元（約7.83億港元）。據他估計，為期一個月的拍攝將帶來 200 萬歐元（約1,696萬港元）的經濟收益。

如今，鎮議會希望利用這部成功吸引5,000 萬次觀看的電視劇來吸引遊客，甚至還專門製作了一本小冊子。奧西巴爾對Atout France與Netflix最新合作推出的旅遊指南感到高興。

除魯埃格自由城 外，旅遊指南還介紹了法國多個城方，例如北部的尚蒂伊城堡（Château de Chantilly），當地是《灰人》（The Gray Man）的取景地；當地的沙利斯修道院（Chaalis Abbey）則是《家族企業》（Family Business）的取景地；而巴黎的聖朱利安教堂（Saint-Julien-le-Pauvre）在《柏林》（Berlin）中也有出現。此外，《怪盜羅蘋》主角也曾路過巴黎的尼辛德卡蒙多博物館（Musee Nissim de Camondo），《Emily in Paris》系列中的主角也曾度過她的普羅旺斯之旅。

Atout France總經理勒布歇（Caroline Leboucher）表示：「得益於多樣的地貌、豐富的文化遺產和生活藝術，法國為電影和電視劇拍攝提供了最美麗的環境。」她指出，與 Netflix 正式建立的合作夥伴關係，將能夠進一步擴大電影和電視劇對法國的吸引力。她期望透過相關的旅遊指南和互動地圖，遊客將發現 Netflix 電影和劇集中重點介紹的法國景點和地方，包括過往不太著名的景點和目的地。

半數Netflix觀眾：「對法國印象更正面」

與Netflix是次的合作，法國方面可謂有根有據。研究機構Basis Research的最新調查顯示，Netflix 拍攝的作品的確使法國成為國際觀眾的焦點之一，相關的電影和電視節目的播出，無疑增強了法國作為文化和旅遊目的地的吸引力。

其中一項針對美國、日本和德國觀眾的研究顯示，在 Netflix 上觀看過法國節目的觀眾，將法國列為首選旅遊目的地的可能性要高出三倍。研究又指，觀看過這些電影和連續劇的各國用戶，一般會更傾向於通過自己的方式繼續體驗法國文化；例如，63%的受訪者表示想參觀法國文化古蹟，61%的受訪者表示想進行美食之旅，還有58%的受訪者表示想體驗法國電影和影集中的場景。

最新的研究指，58%的受訪者表示想體驗法國電影和影集中的場景。(Getty)

此外，研究還指出，對法國文化的興趣還延伸到了語言方面，觀看過法語節目的觀眾想學講法語的可能性，是沒有接觸過這些節目的觀眾的3.5倍，在受訪者中分別佔32%和9%。值得注意的是，除了促進旅遊的欲望外，幾乎每兩個在 Netflix 上觀看過法國電影或電視劇的人中就有一個表示，他們對法國的印象更加正面。

Netflix法國公司機構關係總監Marie-Laure Daridan：「我們很自豪能以每年20多部法國原創作品，向全球190多個國家展示法國。透過與Atout France 合作，我們希望讓大眾發掘法國，並重新認識法國在屏幕中呈現的豐富多彩。」

法國品牌與Netflix的「聯乘效應」？

事實上，Atout France與Netflix的最新合作，也只不過是「法國品牌」活動的一部份。去年 10 月，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）得到了歐洲和外交部的支持，以「Make It Iconic、選擇法國」作口號，希望透過相關活動宣傳推廣法國、法國文化、法國人才、法國經濟，以及法國在國際上的吸引力，並強調法國人的膽識。這項活動同樣由Atout France負責運營。

馬克龍去年推出「Make It Iconic法國品牌」活動，重新定義該國在世界舞台上的地位。(Getty)

縱然法國近年無論在經濟發展以至整體國力也大不如前，惟該國仍在藝術、設計、時尚、美食、教育和創新等多方面的卓越成就而享譽全球。去年，法國成為世界第七大經濟體，使該國的大型企業再次在全球嶄露頭角。而且，法國 5%以上的 GDP 用於教育，其中高等教育更佔 GDP的 1.5%，這表明法國對年輕一代的教育和培訓投入巨大。

為保持文化地標和歐洲經濟領頭羊的地位，法國希望藉着上述的推廣計劃，充份反映國家的多樣性如傳統技術、數碼和科學創新，以繼續吸引國際投資者和人才。

說到底，法國當局希望以#MakeItIconic為核心，重新定義法國在世界舞台上的地位，並宣傳法國的發展前景，為全球企業創造合作機會。該計劃有三大亮點，包括在精選的高影響力地區開展海報宣傳活動、在大型國際貿易展會和社交網路上亮相，以及在 2024 年推出電影，重申該國在研究、創造力、教育、公共衛生、進入歐洲市場的機會等眾多的優勢。

從「說好法蘭西故事」的計劃中，不難看出法國政府並不止於推出眾多不同的推廣措施，而是站在更宏觀、更整體的角度出發，一步一步的展開推進後續的配合計劃，以說明當地多元化的具體優勢。這或許多少反映，相較推出煙火、城市漫市、海外演講等雜亂而零碎的計劃，香港更需要的是從原則性方向出發，重新打造嶄新的「香港品牌」，完整及條理地「說好故事」。