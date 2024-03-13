數據看外傭爭奪：韓國擬引入家庭傭工　一出手薪酬比香港高兩倍？

上周，韓國中央銀行提議以低於國家標準的工資水平引入外國家庭照顧人員（傭工或看護），來幫助解決人口老齡化帶來的挑戰，打破以往外籍勞工與韓國人享同等最低工資水平的規定。隨着日、韓等亞洲發達經濟體老齡化、低生育率等問題愈發嚴重，各地政府正竭力採取措施、依賴外勞來解決護工人員短缺。



韓國去年開始實行外籍家庭傭工試點，迎來首批100名傭工。通過吸引來自東南亞的勞動力幫助韓國家庭照顧孩子和做家務，韓國政府希望能推動生育率，並避免在職父母因家庭義務而不得不放棄工作，造成經濟損失。

韓國衛生部去年發布的一份報告顯示，2022年韓國共需要19萬名家庭傭工，預計到2032年這一數字將增至38萬至71萬，到2042年將增至61萬至155萬。

然而，韓國中央銀行在報告中指出，韓國家庭急需韓可負擔的兒童和老人照顧服務。而相關費用高昂，目前一名全職保育員的月薪約為264萬韓元（約合1.6萬港元），比年約30多歲韓國父母收入中位數的一半還高，全職老年護理人員的薪酬則更高，一般為370萬韓元（約合2.2萬港元）。

目前，在首爾實行的試點計劃已經對外籍傭工採取較低工資，規定其每小時最低工資為9620韓元（約57港元），外加加班費和津貼，預期月薪約為200萬韓元（約合1.2萬港元），仍然是香港和新加坡外籍傭工收入水平的三倍。此外，韓國還為外籍傭工提供單獨的宿舍。

據韓國央行預測，到2042年，缺乏可負擔得起的護理及照顧服務將造成嚴重的經濟損失，相當於國內生產總值的2.1%至3.6%。

同樣面對老齡化的日本亦出現護工（有專業護理資格）短缺的燃眉之急。2022年，日本護理業首次出現勞動力淨流失，岸田文雄政府去年為護工發放額外政府津貼，每月每位護工可多得6000日圓（約合320港元），持續至2024財年服務費調整前。

日本在2017年首次引進了護工居民資格，試圖吸引外籍勞工補充護理業人手。從那時起，外籍認證護理人員在日本逗留的時間不再受限，可在日本長期逗留，還可以攜家屬來日居住。

調查顯示，2017財年約有400名外國護理人員在日本工作，2019財年累計增至1300人，到2022財年，許多在日外國留學生受疫情影響留在日本，考取護理人員資格證，令外籍護工數組躍升至約6900。日本政府計劃至2024年引入累計最多6萬名護工，惟目前離這一目標仍有明顯差距。

為進一步吸引外籍人員，日本衛生部2023年開始對外國護理人員進行調查，了解他們的工作環境和日語交流能力等問題，試圖制定措施、希望在外籍護工爭奪戰中取得優勢。