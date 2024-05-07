莎士比亞有沒有可能也被定罪為「反猶分子」？

據美聯社、新華社等媒體消息：美國國會眾議院在5月1日就《反猶太主義意識法案》進行了投票，最終以320票贊成和91票反對的結果，通過了該法案。



此時的背景是，美國多所大學正在如火如荼地進行聲援巴勒斯坦，呼籲加沙地帶停火的運動，而美國警察每天都在校園裏抓學生和老師。

下一步，法案將交由參議院審議。據根美聯社的說法，法案一旦在參議院過關並由總統簽署立法，連「攻擊以色列國」行為也將包括在違法行為之內。

該法案極度擴大了「反猶主義」的界定範圍，如果它最終變成法律，美國人將會因為某句「反猶」言論而被定罪。這部明顯存在違憲問題的法案（美國憲法第一修正案的言論自由（Freedom of Speech）權），令美國網友破防了。

美國大學挺巴示威：圖為2024年5月2日，執法人員進入美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）營地前，在校園內站崗。（Reuters）

美國網友製作了很多AI漫畫來抗議這部惡法，他們說「猶太司機」正在將美軍士兵帶向戰爭，連星條旗也被改變了。網友們還為美國社會制定了自我審查的標準：

支持巴勒斯坦建國＝反猶。

同情加沙人民＝反猶。

對巴衝突保持中立＝反猶。

在房裏面擺放章魚玩偶＝反猶。

認為雙方應平等相處＝反猶。

傳播巴勒斯坦兒童遇難照片＝反猶。

呼籲停火＝反猶

沉默＝反猶。

不認同以上定義＝反猶。

自我對照一下，請立刻停止你的反猶行為！

而法案裏面的內容要比這些「標準」更加廣泛。

2024年4月29日，加州大學洛杉磯分校 （UCLA）校園內，親以色列示威者站在加挺巴人士的營地附近。（Reuters）

《反猶太主義意識法案》對美國人的公共生活、媒體、學校、工作場所和宗教領域實現了全覆蓋，包括但不限於：

✅ 以激進意識形態或極端宗教觀的名義傷害猶太人，或者為這類行為辯護。

✅ 對於猶太人集體，做出虛假、非人性、妖魔化或陳規定型的指控。比如提及關於猶太人的神話、世界猶太人的陰謀、猶太人控制媒體、經濟、政府或其他社會機構。

✅ 指責猶太人應該作為一個民族、對單個猶太人或群體所犯下的真實或想像的不當行為負責，甚至對非猶太人所犯下的行為負責。

✅ 否認二戰期間德國納粹及其支持者和同謀對猶太人進行種族滅絕的事實、範圍、機制（如毒氣室）或意圖。

✅ 指責猶太人作為一個民族，或以色列作為一個國家，捏造或誇大了二戰大屠殺。

✅ 指責猶太公民更忠於以色列，或更忠於全世界猶太人的所謂優先事項，而不是為他們自己國家的人謀取利益。

✅ 否認猶太民族的自決權，例如聲稱以色列國的存在是種族主義的表現。

✅ 採用雙重標準，要求以色列採取任何其他民主國家都沒有期望或要求的行為。

✅將當代以色列的政策與當年納粹政策進行比較。

✅ 讓猶太人對以色列國的行為集體負責。

✅ 分發含有否認大屠殺或反猶太主義的材料）。

✅ 使用與經典反猶太主義相關的符號和圖像（例如，聲稱猶太人殺害耶穌或血腥誹謗）來描述以色列或以色列人。

……

以上有些內容在二戰之後的許多國家就早已存在，比如否認納粹大屠殺，美化納粹，在歐洲就是違法行為，但些法律的基礎是「反納粹」，而不是專門為猶太人而制定。

圖為2023年8月15日，為於華盛頓的美國國會大樓。（Reuters）

美國這部法案則被塞進了很多私貨，使之變成一部專門為猶太人群體服務的法案。借用喬治.奧威爾的一句話：人人平等，但是有的人更平等。猶太人群體不到美國總人口的3%，卻要凌駕於97%的美國人頭上。

有不少網友調侃說，如果根據「使用與經典反猶太主義相關的符號和圖像（例如，聲稱猶太人殺害耶穌或血腥誹謗）來描述以色列或以色列人」這一條文，那麼莎士比亞也將變成「哈馬斯」。因為《威尼斯商人》就是一部「經典反猶主義」的作品，裏面有大段對猶太人的諷刺和挖苦，將猶太人形象刻畫為貪婪、冷酷、殘忍。

高利貸者夏洛克成了猶太人化身，他醜惡的形象傳遍了整個世界，人見人厭，而《威尼斯商人》原名就叫《威尼斯猶太人》(The jew of venice)，書名是在莎士比亞死後才被修改的。

《威尼斯商人》是莎士比亞四大喜劇之一。（Reuters)

根據《反猶太主義意識法案》，莎士比亞就是「反猶」元兇巨惡之一，給猶太人名譽帶來了幾百年的傷害，妥妥一個「哈馬斯」。《威尼斯商人》哪家美國出版社還敢出版？還有，莎士比亞的書在美國是不是要全部燒掉？有的人可能會說，沒那麼嚴重吧？最多只是禁掉《威尼斯商人》罷了。但是，請別忘了這部法案是誰在推動的？

——猶太人集團。要知道，以色列至今仍不允許公開播放或演奏德國最偉大的作曲家之一瓦格納的音樂。因為瓦格納是一位激進的反猶主義者，他影響了許許多多的人，包括後來的一位德國總理。所以猶太人憎恨他，這種憎恨延伸到了他的歌劇及其它音樂作品。因此，莎士比亞的作品如果在美國被全部封殺，有什麼奇怪的？

這些還不是該法案將會引發的最嚴重後果，最嚴重後果是它將動搖基督教的信仰基礎。

耶穌的死亡與復活是基督教信仰基礎，十字架代表着耶穌殉難和救贖，世世代代基督徒都是用它來紀念耶穌。基督教三大派（天主教、新教、東正教）無論撕到什麼地步，誰都不會去動搖「耶穌死亡與復活」這個信仰基礎，否則，某一派將不復存在。而該信仰基礎的核心內容是耶穌被他的門徒猶大出賣，繼而被猶太人害死。

圖為名畫《最後的晚餐》（維基百科公共領域）

這幅世界名畫為什麼叫「最後的晚餐」？當時，耶穌與他的十二門徒聚餐，慶祝逾越節。猶大卻在暗中背叛了耶穌，作為報酬他獲得了三十塊銀幣。晚餐結束後，耶穌帶着門徒前往客西馬尼園（又稱橄欖山園）祈禱。猶大走到耶穌面前，親吻了他，這個吻其實是背叛的標誌，他在幫抓捕耶穌的人辨認耶穌。

在猶太人的宗教審判中，耶穌被判死刑。但猶太人無權執行死刑，只有羅馬帝國的總督彼拉多才有權將耶穌處死。彼拉多並不想處死耶穌，因為他沒有發現耶穌有任何罪行。在猶太人的壓力下，彼拉多將耶穌送到希律王（猶太地區的名義統治者）那裏，希律王嘲笑並戲弄了耶穌。然後，他又把耶穌送回了彼拉多那裏。

彼拉多很為難，於是提出了一個方案，就是按照逾越節的習慣，釋放一個囚犯。他讓民眾選擇釋放耶穌還是一個叫巴拉巴的殺人強盜？沒想到在猶太領袖們的煽動下，民眾選擇了釋放巴拉巴。彼拉多決定對耶穌處以鞭刑，但猶太人則要求將他釘上十字架。

2023年11月26日，英國倫敦有反猶太主義遊行，極右翼組織 English Defence League的創辦人羅賓森（Tommy Robinson，又名Yaxley-Lennon）拒絕離開，最後被警察帶走。（Reuters）

彼拉多最終屈服了猶太人的壓力，他洗淨雙手，對眾人說：「流這義人的血，罪不在我，你們承當罷。眾人都回答說：他的血歸到我們，和我們的子孫身上。」(《馬太福音》第二七章）耶穌在遭受39下鞭刑之後，最終被釘死在十字架上。三天後，「耶穌復活」（Resurrection of Jesus）……

如果拿掉這些內容，各種福音書將不復存在，沒有了福音書，還怎麼傳教？無法傳教，基督教還怎麼存在？但普遍信仰基督教的國家-美國，現在卻要制定一部限制使用「猶太人殺害耶穌」的圖文和符號的法律。這不是在刨基督教的根嗎？

美國眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）法案通過之後聲稱：福音書將因此犯有反猶主義罪行，我不可能支持這樣的法案。但從320票贊成和91票反對的結果也可以看出，猶太人勢力在美國政治界滲透到了何種程度？

三分之一美國億萬富翁是猶太人；20%的美國頂尖大學教授是猶太人；40%的紐約和華盛頓著名律師事務所是猶太人控制，還有大量的媒體和文化產業……猶太人雖然無法亮明身份通過選舉取得最高權力，但在燒錢的選舉體制下，無論哪一黨派的候選人，都離不開猶太集團的支持和捐款，這已經成為美國公開的秘密。

美國為以色列已經做的夠多了，比如長期經濟援助、軍事援助、外交援助、情報援助、中東政策，甚至連最敏感的耶路撒冷問題也站在猶太人一邊。但猶太集團還是將手伸向了美國的法律，而這還只是剛開始。

莎士比亞麻煩了，達文西也麻煩了，誰讓你沒事瞎畫什麼晚餐來着，又一個「哈馬斯」。將來的美國總統還要不要手按《聖經》宣誓就職？

最荒謬的是，這些聲援巴勒斯坦的美國學生明明不是反猶主義者，卻硬生生地被人扣上「反猶」的帽子，人為地製造出一批「反猶主義者」。這部法案說白了就是想要堵住97%的美國人的嘴，一言一行，皆可獲罪。這難道就是猶太人的智慧？

中國有句俗話叫：旁觀者清。我們對這些鬧劇看看就好，盎格魯-撒克遜集團內部一直是有反猶傳統的，當猶太集團在美國倒行逆施之時，也必然會產生極強的反作用力。到時候，恐怕以色列哭都來不及！

本文獲《觀察者網》授權刊載。

