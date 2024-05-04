美國大學為何訴諸警力結束學生示威？　背後原因和失控風險

美國哥倫比亞大學（Columbia University）管理層與示威學生之間長達兩週的對峙在4月30日達到頂峰，示威學生主張學校從在以色列有業務或支持以色列的企業撤資。而在前一天，一群學生佔領了該校一棟名為Hamilton Hall的大樓。

4月30日，紐約警方在哥倫比亞大學逮捕了109名示威者，並在位於曼哈頓上城區的紐約市立學院逮捕了另外173名示威者。

作者：阿拉巴馬大學伯明翰分校 (University of Alabama at Birmingham) 刑事司法部榮譽教授 John J. Sloan III



大學在與警察的合作方面與其他機構有何不同？

第一次有紀錄，由已宣誓的警察在美國大學校園內巡邏是1894年在耶魯大學。

一般而言，在大學校園內有兩種與警察接觸的處理方法。 最初，大學管理人員要求當地警方介入，協助應對在越戰期間出現的反戰示威者和在上世紀60年代發生的女權抗議活動。 當這種處理手法對大多數人都不斷出現問題，大學就成立了校園警察部門。 如今，全美大約三分之二的大學和學院（主要是公立大學，如加州大學洛杉磯分校 ）都擁有自己的校園警察部門。 這些校園警察與市政警察在培訓或執法權力方面沒有任何區別。

另外三分之一的美國大學和學院則選擇雇用自己的私人保安，而不是聘用警察。 哥倫比亞大學和其他常春藤大學（Ivy League），以及如約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）等其他私立大學都屬於這類大學。 近來，愈來愈多這類保安都會攜帶武器執勤。

採取不同作法的原因之一是，在私立學校設立警察部門的合法性比在公立大學設立警察部門的合法性更難處理。 撇除上述在執行方面的考量外，有人亦擔心學校是否真的希望在校園內出現身穿制服和配備武器的警察。

2024年4月30日，紐約市警察利用特別雲梯進入被哥倫比亞大學學生佔領的Hamilton Hall大樓 (Reuters)

聘用警察或私人保安的差異在實際執行上重要嗎？

擁有自己警察部門的大學和學院通常會簽署諒解備忘錄或互助協議，以正式確立大學校園與市政警察之間的關係。 通常他們兩個小隊會一起參與訓練，以便更好地協調他們面對校園大規模槍擊事件時的應對。 在後喬治·佛洛伊德（George Floyd）時代，共同訓練的內容很可能會包括如何應對校園內的抗議活動。

對於沒有校園警察的學校，保安人員可能缺乏如何應對示威活動的深入訓練。 通常導致的後果是事情會迅速惡化。我認為哥倫比亞大學校長最近決定讓紐約市警察局介入是出於多種原因，其中包括私人保安人員可能沒有接受充分的培訓，也不具備充足的裝備去應對這種情況，再加上學生佔領一棟大學大樓所產生的緊急事態。

奉召到紐約哥倫比亞大學處理挺巴勒斯坦示威的紐約市警察（Reuters)

不同學校對這些抗議活動的反應還有什麼值得注意的地方？

大學和警方對抗議活動的反應似乎各不相同。 一種情況是哥倫比亞大學發生的情況，紐約市警察局的警員使用無人機和其他軍事策略奪回了學生於 4 月 29 日首次佔領的大樓。

在擁有自己的校園警察局的威斯康星大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin, Madison)，校長或許是出於不同的原因，也做出了徵召麥迪遜市警察的決定。 這就牽涉到大學管理層希望如何處理這些抗議活動的問題。 他們想等到抗議者自行離開嗎？ 如果他們不想等他們自行離去，那麼他們希望校園清場的速度有多快？

我當然理解有必要確保校園安全。 但是，當你徵召當地或州警察到校園解決抗議活動時，你變相將局勢的控制權交給了他們；你只能寄望他們曾接受充份的培訓和有足夠的經驗，而他們的介入不會產生更多的問題。 至少到目前為止，我所看到的是，那些向外部執法部門求助的大學管理層必須回應向抗議者使用武力的問題。

2024年4月，紐約哥倫比亞大學學生發起挺巴勒斯坦示威並佔領該校一棟名為Hamilton Hall大樓(Reuters)

關於警方應對抗議活動時使用的策略，有哪些重要資訊需要了解？

紐約市長亞當斯（Eric Adams）在新聞發布會上發言，解釋了紐約市警察進入哥倫比亞大學校園清場時使用的方法，這讓我想起了軍事策略。 他談到了紐約市警察如何讓無人機在校內四處飛行，以查明進入大樓的最佳進入點以及當時學生的位置。 他討論了對警察的無線電通訊頻道進行加密，這樣就沒有人可以偷聽他們的通話。 警察當時穿着的服裝和大量警察在街上步步進逼的景象讓我聯想起一支軍隊。

亞當斯表示，哥倫比亞大學內沒有人受傷，但有報告指出，三名學生受傷，可能還有一些警察受傷。亦有報道指威斯康星大學麥迪遜分校內有警察受傷。

在加州大學洛杉磯分校等其他地方，校園內有大量外部警察駐守，有報道指，當地和佛羅里達州（Florida）等其他地方的警察對抗議者使用胡椒噴霧和催淚彈。 在德州大學奧斯汀分校（University of Texas，Austin），大學管理層本週徵召州警察逮捕抗議者。 據報道，警方還使用胡椒噴霧和其他具攻擊性的手段對付示威者。

出現這種現象的部分原因在於在全國範圍內的警察，他們的標準工作程序變得愈來愈軍事化。 例如，俄亥俄州立大學（Ohio State University）在2013年為其警察團隊購買了一輛軍用裝甲運兵車。

在後 911 時代，執法部門最初關注的是恐怖主義； 現在，令人擔憂的是大規模槍擊事件。 作為回應，許多警察部門，包括大學和學院內的警察部門，現在經常使用軍用級別的監視、通訊、設備和訓練作為其作業的一部分，這讓你覺得校園內彷如有一支軍隊一樣。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載。

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