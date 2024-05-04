美國挺巴示威　多間大學抗議暫趨平靜　少數院校與學生達協議

美國警方對各大學校園的親巴勒斯坦示威者展開大規模逮捕行動，加上總統拜登（Joe Biden）下達恢復秩序的嚴厲指令，持續了幾個星期的大學校園示威活動在5月3日暫趨平靜。



據法媒報道，曼哈頓警方在天亮後清除紐約大學（New York University）的一個抗議營地，從當局在發布的影片顯示，示威者被命令離開帳篷，隨後就散去。

與美國其他校園以及全球各地大學的鎮壓行動相比，紐約大學的情況顯得相對和平。

續有學校引警處理

當地時間5月1日，加州大學洛杉磯分校（UCLA）有超過1000名示威者聚集示威，並無視警方發布的疏散令。經歷數小時的對峙後，數百名美國防暴警察拆除校內示威者營地，逮捕210名示威者。

波特蘭州立大學、威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）、新奧爾良圖蘭大學（Tulane University）、德克薩斯大學（ University of Texas）等大學同樣遭清場。據美媒統計，截至目前已累計約2,400人被捕。

圖為2024年5月2日，美國加州洛杉磯，執法人員在加州大學洛杉磯分校（UCLA）舉行的示威活動拘捕一名示威者。（Reuters）

校方與學生達成協議

美媒5月2日報道，有少數大學成功避免與示威者硬碰硬。早前美國西北大學（Northwestern University）同樣有示威者在校內示威，惟學生組織和校方在29日晚宣布達成協議後，大部份示威者隨即在翌日自行解散。

協議允許示威持續到6月1日，示威者可使用揚聲器或類似設備，惟校內只允許用於提供援助物資的帳篷，以及禁止與西北大學沒有關係的人參加示威。

為回應學生示威者「撤資」的要求，校方將重建「投資諮詢委員會」以重新審查大學投資的去向。

布朗大學（Brown University）在4月30日亦宣布類似的協議，成為全美第二所與學生達協議的大學。

其餘多間大學的校方與示威者似有「坐低慢慢傾」的姿態，但部份仍在關鍵議題上不肯「鬆口」。