萊希為何會選擇40年美製老爺機作座駕？

5月19日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）乘坐的一架貝爾-212直升機失事，萊希及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）在事故中罹難。



我們可以注意到一個細節，就是萊希乘坐的直升機究竟是什麼？最初有報道稱，萊希當時乘坐的是一架俄羅斯的米-17直升機，不過很快這個消息就被證明為不準確。根據現場照片，萊希在邊境附近會見阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）之後，乘坐一架美製貝爾-212（Bell 212）直升機離開。

有意思的是，在蒐集相關資料的時候可以發現，這架直升機是一架非常老的直升機，具體機齡雖然不清楚，但即使是里根在兩伊戰爭期間悄悄向伊朗提供的貝爾-212，或者，用大家更熟悉的軍機型號，UH-1N，起碼也已經有實打實的四十年機齡了。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）等人5月19日乘直升機往伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）出席水壩落成儀式，豈料回程途中出事，官方稱現場已無生命跡象，包括萊希在內9人已全部罹難。圖為網上流傳相信是空難現場的照片。

據外媒報道，這架直升機是幾年前從伊朗空軍轉交給伊朗政府的，為了執行專機任務還進行了一些改裝，比如對機內客艙進行了一定的改進。從此前萊希乘坐該機的內部照片來看，這架直升機可能拆除了一排座椅，以便滿足機上辦公、會見的需要。

貝爾-212直升機就是UH-1N直升機的民用版本，而UH-1N直升機本身是越南戰爭中大家熟悉的UH-1直升機的雙髮型號。有兩台發動機的UH-1N載員數量比UH-1基本型也提高了不少，而民用版的貝爾-212甚至可以安排15個座位。

簡單找了一下萊希的相關新聞報道，我們會發現，萊希很喜歡坐直升機。作為一個大國領導人，其乘坐直升機出行的頻率非常高，而且喜歡搞「突然襲擊」。

伊朗總統萊希乘坐的直升機在Qiz-Qalasi大壩大壩落成典禮結束後離開的照片。（伊通社）

而其乘坐的機型方面，較早的時候我們可以看到他乘坐俄製米-8、米-17的圖片，但近幾年來，這幾架藍白塗裝的貝爾-212幾乎成為了萊希的招牌交通工具，萊希很喜歡乘坐直升機在國內四處視察，出席活動。

這也許有多方面原因，一方面萊希總統選擇直升機和伊朗多山、道路情況不佳的國情有一定關係。

另一方面，這也可能和近年來多次發生的伊朗要員在道路交通過程中遭到暗殺的事實有關。

但不可否認，最關鍵的因素可能還是萊希的個人喜好。

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機2024年5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）瓦爾扎甘（Varzaqan）山區墜毀。圖為救援員5月20日在現場工作。（Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

其實我們設身處地想一下，如果你是伊朗總統，要前往某個軍事基地進行視察，或者在某個地方和他國政要進行一次低調的接觸。從地面上走，你可能需要花上好幾天時間。

因為決定行程後，為了確保安全，要先安排地面警戒安保，地面踩點，最後才能拉出一個完整的車隊浩浩蕩蕩地一路過去。這中間最大的問題，是你這還能低調得了嗎？以伊朗的保密能力，那還不得是你這邊前腳剛開始準備，後腳全世界都知道了呀？

這顯然就不如直接坐直升機，旋翼一轉，一會就到。這樣，伊朗總統不管是要低調的見個什麼人，還是突然襲擊式的視察，都能更方便地到達目的的。對於在這樣一位身處風波詭譎鬥爭中心的總統來說，顯然這種能夠到處飛的交通方式，要比興師動眾、全程引人注目的車隊出行更好。更何況在他要去的很多位置存在山路交通不便問題的前提下，乘坐直升機直接來回，更是省事、省心、省力的辦法。

伊朗總統萊希空難身亡：圖為2024年5月20日，人們在伊朗德黑蘭聚集，一起哀悼已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

其實也不光是伊朗，不少國家的領導人都熱衷於用直升機作為交通工具。但是萊希能夠選擇的機型確實也不多，伊朗自1979年以後就被美國和西方國家長期被封鎖禁運，不僅採購各類新直升機號不可能，連伊朗手頭的直升機，維護保障和大修都必須依靠伊朗工業的「自力更生」。

儘管2016年西方對伊朗一度短暫解除制裁，但這一時期引進的部分航材設備也只是部分維持了其老飛機的運行，無法根本扭轉這一態勢。至於自俄羅斯引進的軍用運輸直升機米-17雖然也不時被用作人員運輸，但和原本就是客運直升機，又進行了專機化改裝的貝爾-212相比，前者噪音、震動都要嚴重的多，從乘坐體驗上來說，顯然是要差了一個檔次。

那就難怪萊希會特別喜歡貝爾-212了。

2024年5月19日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）出事前曾在伊朗與阿塞拜疆邊境地區的吉茲卡拉西水壩，與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會晤。（Reuters）

對於伊朗來說，貝爾-212直升機老歸老，但如果進行精心維護保養，仔細維修，作為專機它的安全性還是有一定保證的。況且我們還是那句話，關鍵還是看領導人自身的個人喜好。因為我們會發現，世界上很多國家的領導人對於特定型號、特定品牌的交通工具會有自己的喜好，那麼這就沒辦法了。對於伊朗政府機隊來說，也只能儘可能做好保障工作吧。

但問題是這次事件中，大霧、山區飛行，老舊機型，這幾個要素湊在一起，在伊朗方面發布最終調查結論前，還真的不好說究竟哪個因素導致了事故。

其實類似的事情在中國台灣此前也發生過，台軍高官沈一鳴此前就在乘坐UH-60「黑鷹」直升機時墜機身亡，而且當時這架UH-60還是美國剛剛交付不久的新機。

美製UH-60黑鷹直升機 。(wikipeida)

令人唏噓的是，當時沈一鳴乘坐這架直升機的目的，就是要視察這架承擔飛行員搜救任務的直升機是否能夠在惡劣氣象環境下安全飛行——當然最後結果看來是不太行。

其實美國空軍的搜救直升機雖然從機型上來說也是「黑鷹」，但型號卻是MH-60，也就是特種作戰專用機型。這型飛機上除了裝空中加油管，用來延長航程，具備安裝武器掛架等能力，更重要的是機上安裝了多功能導航雷達，能夠在夜間複雜氣象條件下通過雷達、紅外系統輔助進行復雜的超低空突防。

當然了，通常來說，山區低空飛行時，風切變等惡劣氣象環境仍然會讓直升機低空飛行充滿風險。

畢竟直升機飛行的低空與民航噴氣式客機經常飛行的平流層高度相比，不確定性要大得多。尤其是在山區，低空氣流極為複雜多變，所以即使有完善的電子設備，也不可能保障直升機的絕對安全。

但不論如何，直升機上至少有一部能夠幫助飛行員掌握前方氣象、地形因素的雷達，總是比完全靠目視要安全得多了。

這方面我國就有個著名的血的教訓，當年皮定鈞將軍就是在乘坐直升機視察部隊途中墜機遇難，當時就是遇到了山區低空大霧的情況。

這就形成了一種矛盾：一方面，對於領導人出行需求來說，直升機的優點很受重視，尤其能實現出其不意地到達一些特定地點；但另一方面，要執行這類任務，難免要讓直升機在複雜條件下飛行，而這就會帶來安全性的必然降低。

更別提伊朗難以獲得更先進的直升機，只能用現有機型執行這種高危險性的任務。

所以對於中美俄這樣的主要大國來說，由於領導人的人身安全非常重要，因此除非遇到特殊情況，否則都是儘量選用更安全的交通方式，而減少乘坐直升機，而且尤其要避免在複雜氣象條件下低空飛行。

只不過，如果使用先進裝備能夠降低風險，那就應該儘可能的用。

這方面，美國總統的「陸戰隊一號」就是一個典型的例子。我們可以注意到，美國總統直升機隊使用的機型，都是以VH命名，比如VH-60。這些直升機都是專門為總統機隊製造，並且也搭載了比較先進的機載設備，比如VH-60直升機的機首就加裝了雷達，與MH-60直升機類似。此外，機上還有比普通軍用直升機更先進的電子告警、電子對抗設備，用來保障總統的安全，再有就是機上還安裝了更多的通信設備。

這些特殊設備的加裝，也導致美國總統機隊的直升機特別昂貴，使得美國總統機隊的直升機選型和換代成了一個很謹慎的事情，美國總統很長一段時間內的典型「座駕」就是相當老舊的VH-3「海王」直升機和VH-60。

美國總統很長一段時間內的典型「座駕」就是相當老舊的VH-3「海王」直升機（圖左）和VH-60（圖右）。（美國海航官網）

前幾年經過反覆斟酌後，美國否決了將「陸戰隊一號」改為CH-47「支奴幹」和V-22「魚鷹」直升機的建議，最後選擇了一種「65%美國血統」的直升機：奧古斯塔·維斯蘭公司的VH-71。據說此前一度試用的西科斯基VH-92直升機的排氣温度會燒壞白宮南草坪，也是選擇這種意大利血統直升機的原因之一。

相比之下，當初沈一鳴乘坐的那架UH-60直升機，別說雷達了，上面連導彈告警這類的設備都欠奉。普通直升機去執行特種直升機的任務，那安全性自然很難奢求了。

這樣對比下來，身為伊朗總統，萊希的貝爾-212實在也是一種無奈，當他選擇乘坐這種直升機頻繁飛行的時候，其實就已經在危險邊緣反覆遊走了。

作者：席亞洲，獨立軍事評論員，IT業觀察者



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