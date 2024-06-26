美國大選｜老人痴呆vs精神錯亂？拜登特朗普辯論或「醜陋難堪」

今年美國總統大選，現任總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump/川普）再次對上。



特朗普陣營過去就不斷抨擊拜登太老，形容他癡呆、無能，與事實脫節而被助理拖着逛世界，還給他取綽號「瞌睡Joe」（Sleepy Joe）；拜登陣營則形容特朗普是「精神錯亂的獨裁極端分子」，至今仍無法接受2020年落選的事實。

兩人此次首場電視辯論將舉行，美國專家都預期，這次辯論的「醜陋難堪」，將會超越2020年的慘況。

2020年美國總統大選最後一場電視辯論。（路透社）

兩人此次首場電視辯論將舉行，美國專家都預期，這次辯論的「醜陋難堪」，將會超越2020年（圖）的慘況。（路透社）

電視辯論曾多次左右總統選舉結果 一個圖輯看清拜登特朗普總統選舉電視辯論看點

拜登特朗普電視辯論將比2020年更醜陋難堪？（01製圖）

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台媒報道，2024美國總統大選首次電視辯論會，將於美東時間27日晚間在CNN登場，本次辯論會吸引全球關注。

這場近年來仇恨值最高的美國大選將重演4年前戲碼，雙方陣營都有一舉一動都輸不得的龐大壓力。

2024美國總統大選首次電視辯論會，將於美東時間27日晚間在CNN登場，本次辯論會吸引全球關注。（路透社）

2024美國總統大選首次電視辯論會，將於美東時間27日晚間在CNN登場，本次辯論會吸引全球關注。（路透社）

2024美國總統大選首次電視辯論會，將於美東時間27日晚間在CNN登場，本次辯論會吸引全球關注。（路透社）

64年前共和黨的尼克遜（Richard Nixon，又譯：尼克森）與民主黨的甘迺迪（John F. Kennedy）電視辯論，讓尼克遜選情就此崩盤；1988年民主黨總統候選人杜卡基斯（Michael Dukakis）和共和黨的老布殊（George H. W. Bush）較量，也因為杜卡基斯在鏡頭前冷冰欠感情，選情因此走壞，最終輸掉選舉。

美國歷屆總統大選電視辯論吸引全美與全球上億人收視，辯論者印象分數在選民心中極其重要。當前輿論預期，拜登特朗再次交手，恐怕只會比4年前更加醜陋難堪。

特朗普陣營多次拿拜登太老（現年81歲）作文章，抨擊拜登本人既渺小又無能，和現實世界脫節，只能被助理牽着鼻子走，彷彿1989年經典黑色喜劇電影《老闆渡假去》（Weekend at Bernie's，《玩死老細》），戲中老闆已經死亡，職員卻把屍體喬裝成活人的搞笑劇情，比擬當前白宮現況。該劇在美國廣為人知，相當受歡迎。

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拜登陣營則攻擊特朗普不受控，是個精神錯亂、計劃獨裁的極端分子，2020年落選至今都還在指控民主黨作票，一心想追求權力卻一事無成。

這一次雙方總統候選人儘管任一方當選，卻都難以成為美國人民心中的「共主」，因為拜登與特朗普的支持者互相仇視，並且無法接受對方的領袖。

民主黨與共和黨陣營都在積極訓練準備上台辯論的總統候選人，就是擔心在上億觀眾前丟臉或說錯話。

拜登應着重的重點在過去4年的政績；特朗普則需掌握精明生意人與民調領先的優勢，重掀特粉浪潮。

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特朗普支持者衝擊華盛頓國會 最終演變成暴動與警員對峙（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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《華爾街日報》專欄編輯貝克（Gerard Baker）表示，這場辯論可以改變一切，現任總統拜登願意冒風險，提前與對手特朗普面對面交鋒，但也有在長期對民主黨友善媒體CNN的主場優勢。

不過輿論關注，任期內較少舉行公開記者會與接受媒體專訪的現任總統拜登，是否能在高齡81歲的現在，與勁敵特朗普較勁90分鐘。

貝克認為民調對拜登不利，逾六成美國選民不看好，而4年前的同批選民認為特朗普在任期間表現更佳。

民主黨陣營顯然經過推敲，認為拜登必須賭一把，靠着90分鐘的時間，來捍衛過去4年的政績。

貝克指出，辯論規則雖然對拜登比較有利，但執行上可能出現反效果，例如當輪到拜登講話時，麥克風被消音的特朗普仍講個不停，但觀眾聽不到他在說什麼，而拜登又認為有必要當場回應，就會變成奇怪的景象，恐怕會加深拜登反應令人困惑的形象。

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