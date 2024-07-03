英國大選︱調查指選戰期間　虛假和仇恨信息充斥社交平台

根據非政府組織的一項調查，在英國政壇積極籌備選舉期間，至少有10個疑似由機械人操縱的社交媒體賬戶，通過數以萬計的帖文傳播虛假與仇恨信息，瀏覽量估計高達1億5000萬次。



英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）5月底宣佈將在7月4日舉行全國大選。在這期間，全球見證（Global Witness）在社媒X平台發現了10個疑似機械人賬戶，分享了超過6萬條包含陰謀論和暴力仇恨言論的信息，其中包括伊斯蘭恐懼症、反猶太主義、同性戀恐懼症等內容。

全球見證說，這些賬戶也宣揚俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），但因它們上載了太多相關帖文，估計將造成很大影響。據悉，Facebook也出現相關內容。英國副首相杜永敦（Oliver Dowden）日前警告，俄羅斯等敵對勢力正試圖影響英國的民主進程。

全球見證說，這些可疑賬戶大多都在分享極端內容，目前尚未發現任何英國政黨曾在競選活動中付費使用或推廣這些機械人賬戶的證據。

此外，綜合多項選前民調，中左翼工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）大概率會以約20個百分點的領先優勢擊敗中右翼保守黨，實現自2010年以來的政府更迭。

法媒法新社在選前訪問了部分英國選民。64歲的退休英格蘭居民戈斯林（Cathy Gosling）說，她「絕對會投票」支持工黨，並抨擊保守黨政府貪污、無效率且不道德。她說：「當人們在為生活費掙扎求存時，首相（辛偉誠）卻是個百萬富翁。」

另有首投族表明，保守黨毀了英國，但極右派改革黨奉行種族主義，綠黨又不可能贏得大選，所以他們只好投給工黨。

也有尚未做出決定的選民稱，每個政黨看起來都一樣糟，對於國家所面對的問題並無解決方案。61歲的右翼選民福雷斯特（Claudette Forrester）說：「我覺得他們（政黨）不知道人民的生活須經歷什麼（挑戰）……他們真的與人民脫節了。」

由於英國採用簡單多數選舉制度，在全國650個選區選出新一屆國會下院議員，因此保守黨和工黨等規模更大、更成熟的政黨因支持者大多集中在特定地區，所以會比小黨更容易贏得選區，獲得執政權。

若沒有一個政黨贏得326個以上議席，則會出現「懸浮國會」。在這種情況下，主要政黨通常試圖與其他政黨達成協議組建執政聯盟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

