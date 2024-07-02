英國大選｜工黨影子外相：需與中國保持接觸　主張英官多訪華

英國7月4日舉行大選，有機會成為外相的工黨影子外相拉米（David Lammy）表示，工黨倘勝選，他將推動更多各級官員訪問中國，他認為英國必須持續與中國這樣重要的國家保持接觸。



拉米7月1日在外國記者協會（Foreign Press Association）組織的活動向新華社記者提到工黨6月發表的競選宣言，概述該黨與中國交往奉行的3個C指導方針，合作、競爭和挑戰（Cooperate，Compete，Challenge），而他7月4日接受新華社記者訪問時提出多一個C、即是「一致」（Consistency）。

拉米表示，工黨與現任保守黨政府對華政策的不同之處在於，在氣候變化、公共衛生、貿易等領域，工黨政府將尋求與中國合作，但必要時將競爭並提出挑戰，特別是在國安領域。

他強調，面對像中國如此重要的國家，英國必須有連貫一致的政策。

英國工黨影子外相拉米（David Lammy）7月1日在倫敦出席外國記者協會的活動時見記者。（x@DavidLammy）

英國工黨影子外相拉米2024年5月30日在威爾斯舉行的工黨競選活動中發言。（Reuters）

拉米指出，重點是「我們與中國保持往來」。他對保守黨政府如此疏於跟中國交往表示「驚訝」，特別是在美國積極這麼做，而歐洲夥伴也跟進後，英國重要官員的訪華紀錄依然乏善可陳。

拉米也表示，鑑於現任政府缺乏與中國官員的接觸，工黨將開始對英中關係進行審查，並尋求各級政府與中國進行更多接觸。