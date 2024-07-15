特朗普親述遇刺驚險一刻：若無轉頭看圖表可能就死了
撰文：洪怡霖
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美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）躲過暗殺後7月14日表示，自己「原本應該會死」，還說這是一次「非常超現實的經歷」。
特朗普14日在前往威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會的私人飛機上接受《紐約郵報》採訪，稱：「我本不該出現在這，應該已死了。」
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他稱，假如自己沒有稍微向右轉頭去看一張關於非法移民數據的圖表，他已中彈身亡。就在那麼一瞬間，本應致命的一槍只傷到特朗普一小部份的耳朵，讓他的額頭和臉頰濺上鮮血。
報道指，特朗普受訪時右耳包着白色繃帶，其幕僚堅持不讓記者拍照。
特朗普引述醫院裏的醫生說：「他（醫生）從未見過這樣的事情，他（醫生）說這是個奇蹟。」
他說：「要麼是靠運氣，要麼是靠上帝，很多人說我是靠上帝才活下來的」。
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