特朗普遇刺｜共和黨人矛頭指民主黨？　美國近年政治暴力升溫背後

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席競選活動期間遭槍擊受傷。事發後，共和黨人試圖將政治暴力趨勢歸咎於民主黨人。從共和黨建制派到極右翼陰謀論者，他們一致認為總統拜登和其他民主黨領導人，將特朗普描繪成對民主構成嚴重威脅的獨裁者，是為週六的槍擊事件奠定基礎的一大原因。然而，這是否真的如他們所說呢？



自週六襲擊發生後，由於當局早已認定是暗殺即將獲得共和黨提名的特朗普，故立刻展開調查，但對外釋出的資訊很少，造成社交媒體以至網絡上充斥着許多未經證實的陰謀論。

美國右翼網站幾乎立即充斥着左翼言論激發特朗普襲擊者的相關言論。許多評論員更將槍擊事件歸咎於拜登政府，或者宣揚未經證實的陰謀論，包括聲稱政府內部一個神秘的「深層國家」陰謀集團策劃了這起槍擊事件等，還有網民說：「不要認為這將是刺殺特朗普的最後一次嘗試」、「需要實行邊境戒嚴令才能讓國家恢復正常。」

7月13日，美國賓夕法尼亞州巴特勒舉行的巴特勒農場秀競選集會上，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在右耳中彈後於特勤局人員的協助下離開。(Reuters)

據報導，至少3名共和黨籍國會議員貼文，指槍擊案與拜登和民主黨有關，指控他們要讓特朗普消失；其中，共和黨喬治亞州聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins）的推文，完全抹去事件脈絡地引述是拜登日前的談話來指控他，這位總統當時說：「我們談夠辯論了，是時候將特朗普置於靶心了。」（it's time to put Trump in a bullseye.）

路易斯安那州共和黨眾議員斯卡利斯（Stephen Scalise）亦於X 上寫道，「幾週以來，民主黨領袖一直在煽動可笑的歇斯底里觀念，認為特朗普贏得連任將是美國民主的終結，顯然，我們已經看到極左派瘋子的行為關於過去的暴力言論。這種煽動性言論必須停止。」

目前，美國聯邦調查局（FBI）確認槍手為20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks）。他在現場被特勤人員擊斃，犯案動機不明。

自2017年美國社會對政治暴力有所轉變？

這次襲擊事件，被認為是自1981年前總統列根（Ronald Reagan）被槍殺以來，針對總統或總統候選人最嚴重的暗殺企圖。這同時喚起了美國社會對國內政治暴力抬頭日益加劇的擔憂。

事發後，美國總統拜登回應槍擊事件，指美國不容許暴力事件。(Reuters)

研究美國政治暴力和民主倒退的權威學者克萊因菲爾德（Rachel Kleinfeld）早於2021年10月指出， 2020年大量的選舉管理人員受到威脅，並且過去五年全國的政治暴力行為激增。她說：「曾經僅限於邊緣群體的想法如今出現在主流媒體中，這些轉變創造了一個新的現實：數百萬美國人願意承擔、支持或原諒政治暴力。」

從近年美國多宗的政治暴力事件，足以證明其所言不無道理。2017年6月，斯卡利斯在國會棒球訓練中遭槍擊，造成5人受傷，包括兩名國會大廈警察保安人員在與槍手交火時也受傷。當時子彈穿過斯卡利斯的左臀部，在穿過他的身體時損壞了器官並折斷了骨頭，隨後他昏迷了三天。而槍手是來自伊利諾伊州的一位著名特朗普批評者，他在與執法部門的槍戰中受槍傷亡。

2020年10月，聯邦和州當局高調破獲了一項精心策劃的綁架密西根州民主黨州長惠特默（Gretchen Whitmer）的陰謀，拘捕了13名與當地右翼民兵組織「金剛狼守望者」有聯繫的人士。當年，國土安全部發布了一份「國土威脅評估」報告，稱極右分子對美國國土構成了除敵對民族國家之外的最大威脅，並警告民兵組織可能會針對與當年總統競選、選舉本身、選舉結果或選舉後時期相關的事件。

自2021年美國國會山莊暴動案發生以來，美國不少國會議員和分析家已持續表達對國內政治暴力的擔憂。(Reuters)

2021年1月6日，美國更發生了著名的國會山莊（Capitol Hill）暴亂事件。當時一群憤怒、暴力的特朗普支持者衝進國會，試圖推翻2020 年選舉的結果。他們威脅要綁架和攻擊國會議員，並高呼「他們將絞死副總統彭斯（Mike Pence）」。翌年10月，前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅·佩洛西在三藩市的家中遭到錘子襲擊，導致顱骨骨折以及右臂和雙手的嚴重受傷，兇徒甚至試圖綁架這位民主黨領袖並要脅「打斷她的膝蓋骨」。

極端政治語言惹人憂 右派是主要來源

事實上，自美國國會山莊暴動案發生以來，不少國會議員和分析家已持續表達擔憂，指在今年11月總統大選登場前，火藥味越來越濃的選舉語言正對美國政體造成令人擔憂的傷害。對於今次事件，2016年綠黨總統候選人史坦（Jill Stein）的競選副手巴拉卡（Ajamu Baraka）指出，民主黨的言論可能導致槍手將「消除國家的生存威脅視為自己的愛國義務，這可說是咎由自取」。

一度被視為禁忌的暴力言論，如今民主共和兩黨都曾使用，對極右翼來說更是家常便飯。(Reuters)

誠然，一度被視為禁忌的暴力言論，如今已變得無處不在。這不單是民主黨的問題，在今天的極右翼看來更是家常便飯，部份激進的共和黨國會議員亦在競選演說中使用暴力語言和比喻。據美國國會警察局（US Capitol Police）提供的資料，2021年針對國會議員的各類威脅事件達到創紀錄的9,625宗，相較於2017年只有3,939件。芝加哥大學學者裴普（Robert Pape）近年進行了數次政治暴力調查；在最近1個月的調查中，10%受訪者認為使用武力「阻止特朗普當選總統是合理的」。

路透社去年發布的報告中也發現，美國正陷入自1960年代末開始的十年動亂以來最持續的政治暴力事件。不過，報告對2021年至2023年間200多宗出於政治動機的暴力事件進行的分析卻呈現出不同的景象：致命的政治暴力更多地來自美國右翼的政治信念和意識形態而非左翼，尤其是涉及到對人的攻擊，不論是毆打或殺戮。

路透社對特朗普數十次競選演講（尤其是 2020 年和 2024 年的演講）的審查發現，暴力是一個反覆出現的主題。他不時勸告參加集會的人「奪回我們的國家」，還多次讚揚 2021年1 月 6 日國會大廈的騷亂者，並將自己比作著名的黑幫艾爾．卡彭（Al Capone）。在擔任總統期間，他又鼓勵警察對逮捕人士採取粗暴態度，並威脅要動用美國軍隊鎮壓抗議活動。

研究政治暴力的美利堅大學公共傳播系助理教授Kurt Braddock表示，拜登對特朗普的批評是對國家的威脅，這與特朗普的右翼支持者所使用的暴力語言不同。他說：「這有點錯誤的對等。」

Megan McBride認為，從暴力威脅發展到暴力本身並不是不可避免的，今次或許是一個降溫的絕佳機會。(Boston College)

「這也是個降溫的絕佳機會」

有分析認為，雖然目前對槍手及其動機知之甚少，但這一事件正在嚴厲地提醒我們，我們生活在一個政治暴力加劇的新時代。而且，雖然民主共和兩黨人物均發表聲明，指暴力在美國的政治中沒有立足之地。不過，這或許只是一種一廂情願的說法，而不是準確的說法。政治暴力如今是美國政治生活的核心部分，當地社會或許無法一下子就能很快擺脫它。

美國暴力極端主義專家Megan McBride亦表示，在報復週期出現之前，美國領導人有一個短暫的窗口來平息兩黨仇恨。她以其過去的研究表示，當人們相信對方支持政治暴力時，對政治暴力的支持就會增加。但她強調：「從暴力威脅發展到暴力本身並不是不可避免的，對於這個國家來說，這確實是一個降溫的絕佳機會。」