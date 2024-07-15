特朗普遇刺｜保安失誤誰之過？　美國特勤局與地方官員互指責

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日出席競選集會期間遇刺受傷，保安漏洞惹爭議。美國特勤局在事件中備受質疑，其發言人15日表示，活動前已將槍手開火時身處的屋頂列為安全漏洞，稱該處交由地方執法部門管轄。地方官員則反駁指，「他們（特勤局）是指定誰要做什麼的人」。



美國全國廣播公司（NBC）7月15日報道，特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示，特勤局13日與當地執法部門合作實施保安措施，包含在屋頂部署狙擊小組辨別和消除威脅。

特朗普遇刺受傷事件現場圖（01製圖）

槍手所在的建築物沒有警員駐守，且位於活動警戒範圍之外，距特朗普演講台約135米，在槍手攜帶的AR-15步槍的射程範圍內。

古列爾米稱，特勤局事前已經將屋頂指定為當地執法部門管轄，並解釋這是管制戶外集會的常規作法。

地方執法部門反駁

巴特勒郡檢察官Richard Goldinger則反駁稱，會場以外地區實際歸特勤局負責，「他們（特勤局）是指定誰要做什麼的人」，又指「在指揮層級中，特勤局排在首位」。他又稱活動的緊急服務單位指揮官曾告知，他們不用負責管制會場外的地區。