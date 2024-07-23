巴黎奧運｜五環商機不再？　法國百年運動品牌未開幕先陷危機

巴黎奧運倒數三天，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）22日視察了奧運村及村內設置的警察局。他表示即將開幕的奧運會不僅是一次體育盛會，也應是「奧林匹克與政治休戰」的時刻。



作為新冠肺炎疫情復常後的第一屆夏季奧運會，許多人對奧運商機重新關注，惟擁有142年歷史的法國著名運動服飾品牌 Le Coq Sportif，卻因為巴黎奧運提供約 37 萬件服裝和裝備出現虧損，並在這項四年一度的體壇盛事開幕前夕深陷財務和營運危機……



以公雞形象為人熟悉的Le Coq Sportif，過去百多年來一直是不少法國運動員、體育團隊的運動服供應商。上月初，該公司的奧運服裝和裝備供應傳出了交付問題，僅少數運動項目如柔道和單車等收到裝備。與此同時， 該公司旗下一間瑞士控股公司 Airesis卻於瑞士證券交易所停牌，因該公司錯過了發布 2023 年財務業績的最後期限。Airesis沒有就暫停事件公開發表評論，只是曾在4月表示需要額外的時間來準備其數據，故推遲發布業績。

法國奧委會的一名官員告訴法新社，交付延誤令人沮喪：「過去幾週出現了恐慌。每個人都在尋找plan b以避免災難，人們非常擔心。」他補充指，他們此時還有其他事情需要擔心，在最後一刻需要處理這些問題成為了額外的後勤工作。而法國奧委會主席拉帕蒂恩（David Lappartient）在與該公司管理層會面後，表示將討論「逐個項目」的交付事宜。他說：「的確是有一些延誤，有點緊張，但沒關係，這次會面讓我們感到放心。」

Le Coq Sportif過去100多年來，一直是不少法國運動員、體育團隊的運動服供應商。(lecoqsportif.com)

Le Coq Sportif一名不願透露姓名的公司高層告訴法新社：「沒有什麼值得警惕的，絕對不會出現失職的情況。90%的設備已經製造出來了。」該公司重申，正處於交付和生產的最後階段。所有的法國體育總會都將在奧運會之前收到貨物。

上世紀曾有20年風光 近年遭奧運壓垮

上世紀 50 年代至 1970 年代是Le Coq Sportif的鼎盛時期，該公司當時幫助打造了復古形象，令其鞋類和服裝吸引了不少粉絲。其中最著名的是，公司為環法單車賽製造了第一批黃色球衣，還有為 1970 年代傳奇的阿積士足球隊以及贏得 1986 年世界盃的阿根廷足球隊球衣。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左一）日前視察了奧運村及村內設置的警察局。(Reuters)

到1990年代，這間公司陷入了長年的財務危機，直至該公司於2005 年被法國—瑞士商人 Marc-Henri Beausire 收購，才成功擺脫了瀕臨破產的困境。Beausire為公司帶來新的生命，包括恢復與環法自單車賽的聯繫，及簽署了向法國頂級足球俱樂部聖伊天和國家欖球隊供貨的協議。2022 年北京冬奧會上，Le Coq Sportif半世紀以來首次再次成為法國隊的供應商；今年又成為了法國運動員在巴黎奧運會上的主要供應商。

雖然大型供應合約的確令該公司的收入大幅增加，但相繼承包奧運項目的工作也持續增加了營運成本，這進一步將公司推入困境，其中包括近年開始擴建位於塞納河畔羅米利歷史悠久的總部工廠。

部份法國體育界人士一直對於將 2020年奧運合約授予Le Coq Sportif的決定提出質疑，該公司於2021年損失了 1,000 萬歐元（約8,504萬港元），2022年則損失了約 400 萬歐元（約3,397萬港元），去年上半年的報告顯示虧損約 1000 萬歐元；隨着虧損擴大，該公司需要 1,000 萬歐元的國家支持貸款。此外，在過去4年間，因應疫情危機和俄羅斯入侵烏克蘭造成的高能源價格加速了這間公司的股價下跌，股價已大致減半。

以往的奧運會也為國際奧委會創造了數十億美元的收入。(Reuters)

備受窺覬的數百億「政商遊戲」

今屆巴黎奧運共有來自200個國家或地區的約10,500名運動員參加。作為一項擁有悠久歷史的國際體育活動，奧運會不僅是地緣政治影響力的代表，從獎牌榜上的排名、開幕式上世界領導人的出席以及金牌得主奏國歌中可以看出；同時每屆賽事也為國際奧委會創造了數十億美元的收入。

根國際奧委會的資料顯示，該組織目前90%的收入來自出售轉播權（61%） 和贊助（30%）。對上一屆的夏季和冬季奧運會，合共為國際奧委會帶來76 億美元（約593億港元）的收入。據該組織最新的研究指出，巴黎奧運會將是法國有史以來舉辦的規模最大的賽事，將為首都地區帶來高達 111 億歐元（約943億港元）的經濟收益。

巴黎奧運會或將為首都地區帶來高達 111 億歐元（約943億港元）的經濟收益。(Reuters)

有經濟學家分析指，奧運會直接促進了主辦國的旅遊業，導致酒店、餐廳和當地景點的業務增加。相關活動還透過提高全球知名度和刺激旅遊相關業務，為宣傳該地區的遺產、自然景點、文化和聲譽創造機會，從而使主辦國的旅遊業受益。此外，奧運會亦為主辦社區創造了積極成果，如重要的旅遊投入、改進或新建的體育設施、更好的交通以及更多的文化體驗；假如沒有舉辦奧運會，這些成果可能需要更長的時間才能實現。

全球品牌磨拳擦掌 五環商機更勝從前？

上述Le Coq Sportif碰到的問題，或許僅是個別的例子。事實上，隨着7月26日開幕式的臨近，世界各地的品牌都在積極把握這次五環商機，從新秀麗（Samsonite）贊助美國體操隊的行李箱、Nike與奧運官方合作推出一些運動鞋，還有多間著名服裝品牌如Ralph Lauren、Lululemon、Giorgio Armani等也參與不同國家的團隊服設計。據報道，NBC Universal 已為巴黎奧運銷售了 12 億美元的廣告費，預計將創下奧運銷售新紀錄，預計較2021年的逾30億人收看有所增加。

F1 車手周冠宇被任命為特奧（Special Olympics）全球大使。(Reuters)

而在中國內地，「巴黎奧運」主題標籤於微博上的閱讀量為 2.2 億次，同一主題標籤在小紅書上的閱讀量為 1.427 億次；近期以中國運動員為賣點的奢侈品牌廣告更是鋪天蓋地。例如，製錶商積家手錶（Jaeger-LeCoultre）任命奧運游泳冠軍汪順為新品牌大使； F1 車手周冠宇被任命為特奧（Special Olympics）全球大使，而Bottega Veneta 的520 天活動由乒乓球運動員徐新、高爾夫球手寧澤濤和金牌跳水運動員郭晶晶。

由此看來，奧運會所帶來的商機似乎仍遠大於危機。有經濟學家指出，參與奧運會除了放大品牌傳統和價值之外，與奧運的聯繫還展示了設計各種運動制服的能力，不論是體操、游泳還是高爾夫，這有助增加了品牌現有運動產品的聲望。英國時尚品牌Ben Sherman 創意總監Mark Williams說：「參與奧運會使我們能夠在全球舞台上展示我們對品質和風格的持續承諾，反過來，這也支持了我們的受眾的興趣和品牌進軍運動主題服裝的步伐。」