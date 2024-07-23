巴黎奧運｜相隔一屆再現一人代表團　四國運動員孤軍作戰

美國在巴黎奧運派出592人代表團，比東道主法國的573人還要多，但相比一眾大國，今屆有99個國家或地區只得個位數運動員參賽，全數加起來不足500人，還不及一隊美國或法國。

觀乎99個國家或地區，其中4個國家只得一人，即使他們跨越半個地球，奧運歷程可能只得11秒，但這個五環夢，依然令人願意費盡全力不留憾。



美國今屆派出592人，是巴黎奧運最龐大的代表團。（Getty Images）

巴黎奧運今屆超過200個國家或地區派隊出戰，當中太平洋島國瑙魯（Nauru）﹑中美洲小國伯利茲（Belize）﹑「郵票大國」列支敦士登﹑非洲的索馬里（Somalia），是今屆4個的一人代表團。

除了列支敦士登，其餘3國的唯一參賽運動員亦是出戰田徑，瑙魯與伯利茲同樣參加男子100米賽事，若然兩名跑手未能晉級的話，他們全國的巴黎奧運旅程就只得不足12秒。

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瑙魯

位處南太平洋的島國瑙魯，全國面積僅得21.3平方公里，是世界上第3小的國家，人口僅得11000人。自1996年阿特蘭大奧運起至今，每屆奧運都有代表參賽，今屆自北京奧運後，再度出現一人代表團。

男子100米的卡古艾耶（Winzar Kakiouea）是瑙魯今屆的唯一代表，這名23歲的跑手上月在密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）跑出個人最佳時間10.82秒，同時贏得冠軍，他在大洋洲錦標賽亦取得第6名。

卡古艾耶是瑙魯巴黎奧運的唯一代表。（Twitter截圖）

伯利茲

中美洲國家伯利茲前身為英屬洪都拉斯，在1981年正式獨立。翻查歷史，伯利茲早在未獨立時已參與過奧運會，自1968年首度參賽，除了1980年莫斯科奧運外，伯利茲其餘每屆都會參賽。

31歲的100米跑手吉爾（Shaun Gill），是伯利茲今屆唯一的運動員。吉爾連續兩屆參賽，上屆東京奧運更擔任開幕禮的持旗手，他在初賽跑出10.88秒，無緣晉級。吉爾今年不時在美國出戰，惜一直未能突破在2022年跑出的個人最佳時間10.57秒。

吉爾上屆是伯利茲的開幕禮持旗手。（資料圖片／Getty Images）

吉爾上屆在初賽止步。（資料圖片／Getty Images）

索馬里

非洲國家索馬里在1972年首度在奧運亮相，巴黎奧運是第11屆出隊奧運，自2000年悉尼奧運起，連續6屆奧運都有兩人參賽，直至今屆斷纜。上屆東京奧運擔任持旗手的哈辛（Ali Idow Hassan），今屆再獲得資格。

現年26歲的哈辛，上屆參加男子1500米，近年兼顧800米，並在上月跑出個人最佳的1分46.40秒，今次在巴黎將戰800米，再度挑戰奧運舞台。

哈辛上屆有份出戰東京奧運，當時他參加男子1500米。（Instagram截圖）

哈辛東京奧運同樣是旗手。（資料圖片／Getty Images）

列支敦士登

盛產郵票的歐洲小國列支敦士登，根據2022年的資料，人口不足4萬人。列支敦士登早在1936年已經亮相奧運會，繼2004年雅典奧運後，再度僅得一人出賽。

有別於其他一人代表團，列支敦士登的唯一選手非出戰田徑，而是男子山地單車的般特拿（Romano Puntener），相隔32年再有代表出戰單車項目，亦是山地單車的列支敦士登首人。這名20歲的單車手如今已經是列支敦士登的4屆國家冠軍，除了參加U23的賽事，近年開始轉戰男子精英組，吸收更多比賽經驗。