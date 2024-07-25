中美博弈擴大至巴黎奧運泳池

巴黎夏季奧運會周五（7月26日）開幕前，世界泳聯周二公布賽前針對選手的興奮劑檢測工作成果。



在這項號稱史上最全面、最嚴格的興奮劑檢測工作中，中國游泳隊31名選手過去半年多接受了最密集的檢測，平均每人被檢測21次，人均被檢測次數全球第一。

相比之下，美國隊46名運動員人均僅被檢測六次，澳洲41人人均檢測四次。這引發中國輿論質疑，中國游泳隊遭到不公平的區別對待，對此憤憤不平。

美國過去三個月在反興奮劑問題上對中國緊咬不放，指控23名中國游泳運動員在2021年東京奧運會前藥檢呈陽性，卻仍獲准參賽摘金。

消息震驚體壇之際，美國據傳本月動用行政力量升級行動，由聯邦調查局和司法部開展刑事調查，希望查明反興奮劑機構和體育官員在東京奧運會上，如何讓被檢測出違禁藥物呈陽性的中國游泳運動員逃脱懲罰，而後贏得包括三枚金牌在內的一系列獎牌。

被美國指控的23名中國游泳選手中，有11人入選中國奧運代表團，數人還是巴黎奧運會上大熱。

中美博弈擴大至奧運賽場之際，中國媒體批評美國等西方勢力打着反興奮劑的旗號，蓄意抹黑中國運動員，遏制打壓他人，在體育領域推行霸權主義。

美國4月開始以反興奮劑之名針對中國泳隊

西方今年4月開始在反興奮劑問題上施壓中國。美國《紐約時報》及德國電台公共廣播聯盟報道稱，包括東京奧運會雙料冠軍張雨霏等23名中國頂級游泳運動員，在2021年1月（即東京奧運會前）的國內比賽中被測出違禁藥物曲美他嗪陽性。

2021年藥檢呈陽性的23名中國游泳選手中，包括東京奧運雙料冠軍張雨霏。（資料圖片/林靄怡攝）

曲美他嗪是一種可提升運動成績的心臟病處方藥，能改善心肌供氧和能量代謝，加強心臟功能。一般情況下，有服用興奮劑嫌疑的運動員會立即被暫時禁賽，直到調查清楚為止。

但中國反興奮劑中心解釋稱，這是一起大規模污染事件，上述運動員從下榻酒店提供的食物中意外攝入曲美他嗪。世界反興奮劑機構當時接受了中國的說辭，認為無法反駁酒店食物受到污染的說法，由此認定涉事泳手無過錯，允許他們繼續參加東京奧運會等各類賽事。

《紐約時報》今年6月中引述機密報告進一步爆料稱，23名中國游泳運動員中，有三人早在2016年和2017年就在另一種興奮劑檢測中呈陽性，但涉事運動員身份既未被公開，也未被禁賽。報道稱，這三人賽場上成績非同一般，預計將赴巴黎爭奪獎牌。

世界反興奮劑機構6月14日發聲明確認消息，指三名中國泳手在2016年和2017年的檢測中呈現克侖特羅（俗稱瘦肉精）陽性。聲明同樣將這起陽性檢測歸咎於食品污染，稱這些運動員誤食了受污染的肉類，而非故意服用禁藥。

兩起爆料加劇其他國家運動員對中國選手服用興奮劑的懷疑；世界反興奮劑機構為何之前沒有公開這些陽性檢測，也再次受到質疑。

面對事件在輿論掀起的軒然大波，世界反興奮劑機構宣佈任命瑞士檢察官展開獨立調查。而7月9日出爐的調查報告稱，世界反興奮劑機構在事件中未偏袒或屈從中國，讓涉事泳手免受處罰的決定合理。但美國輿論繼續質疑這個調查結果，認為瑞士檢察官的調查受到時間和範圍限制，也未研究食品污染問題。

中國外交部發言人林劍7月10日回應此事時說，中方相信瑞士獨立檢察官的結論，支持世界反興奮劑機構在全球範圍內實施獨立、公平、一致和有效的治理。

林劍並批評美國持續進行無中生有的炒作，攻擊有關國際組織，目的就是為詆譭中國運動員，影響中國運動員參加巴黎奧運會。

中國外交部發言人林劍批評美國無中生有，目的就是為詆毀中國運動員，影響中國運動員參加巴黎奧運會。（資料圖片）

美國行政力量介入

在這份調查報告出爐五天前，美國司法部和聯邦調查局據傳已對陽性檢測結果的處理方式展開刑事調查。世界水上運動總會表示，其執行董事諾維茨基已收到傳票，要他在美國刑事調查中作證。

美國兩黨2020年通過聯邦法案，針對俄羅斯長期支持使用體育興奮劑醜聞，允許調查涉嫌興奮劑的串謀，即使發生在美國境外。

這項法案將興奮劑定為刑事犯罪，得到全球體育界廣泛支持；但世界反興奮劑機構曾為反對這項法案進行遊說，認為這會帶來美國聯邦機構域外管轄權過度擴張的風險，國際奧委會也同樣表示擔憂。

中國泳手案可能是該法案通過後，迄今最受關注的案例。今年5月要求美國司法部和聯邦調查局查案的眾議院中共問題特設委員會表示，這起醜聞可能是中國發起的一項更廣泛的國家戰略，旨在以俄羅斯過去曾用過的手段，在奧運會上進行不公平競爭。

中國游泳隊在上屆東京奧運贏得6面獎牌，其中3面金牌。（資料圖片／Getty Images）

巴黎奧運會開賽進入倒計時，世界泳聯周二公布賽前大規模興奮劑檢測工作成果，特別指出自今年1月1日以來，對中國游泳隊31名選手進行418次興奮劑檢測，每人都至少接受10次檢測，人均被檢測次數全球第一、達到13次。

若算上其他反興奮劑組織的檢測，中國隊泳將自今年1月1日以來平均每人被檢測21次。同期意大利、英國、法國等七支選手人數超過20人的游泳隊，人均檢測數則都僅在四至五次。

在此之前，中國游泳國家隊營養師於良7月18日在微博發文吐槽，披露全隊31名運動員在到達巴黎後的10天內，總共接受國際興奮劑檢測組織的檢查200次，平均每天接近20次，每人平均五至七次，嚴重影響運動員的休息和訓練。

中國輿論指美國賽前搞髒泳池

中國游泳隊人均檢測遠超其他奧運參賽國，引發中國網民質疑這是離譜的雙標，認為比賽還沒開始，美國就把泳池搞髒。

《中國體育報》周二發評論，批評以美國反興奮劑機構為代表的西方勢力，不惜以破壞奧林匹克運動「承重牆」為代價，蓄意抹黑中國運動員、世界泳聯、世界反興奮劑機構，蓄意破壞奧林匹克公平競爭和世界體育信任與合作的基礎，任意踐踏國際規則和公共體育秩序，憑藉霸權法案進行長臂管轄。

評論寫道，如此不顧吃相的惡劣行徑，暴露了西方勢力對贏得公平競爭的不自信。

觀察者網則發評論稱，中國游泳隊運動員長期以來都在接受不正常的、高頻次的興奮劑檢測，儘管如此配合，且鮮有怨言，但以美國為首的西方國家，仍試圖以輿論威逼的方式，敗壞中國游泳運動員聲譽，意圖通過骯髒的場下手段，剝奪中國游泳運動員的參賽資格。

評論指，隨着巴黎奧運會臨近，一場由美國政府發起、媒體衝鋒在前，針對中國游泳運動員的圍獵，已悄然上演。

中外游泳選手2023年興奮劑檢查數字比較。 (網絡圖片)

評論還指出，儘管美國游泳隊多年來在競技場上佔據統治地位，從1992年巴塞羅那奧運會到2021年東京奧運會，贏得的金牌比任何國家都多，但正在失去絕對統治地位，目前表現出的歇斯底里，和在其他領域失去競爭力的表現如出一轍。

中美可能競爭巴黎奧運會金牌榜首位

中美博弈擴大至奧運賽場之際，國際市場調查研究公司尼爾森旗下體育數據分析供應商預測，美國有望在巴黎奧運會繼續贏得最多獎牌，中國則被看好能與美國競爭金牌榜的首位。

據預測，美國將贏得112枚獎牌，包括39枚金牌、32枚銀牌和41枚銅牌；中國將贏得86枚獎牌，包括34枚金牌、27枚銀牌和25枚銅牌。若與預期相符，這將是美國連續第八次在夏季奧運會上贏得最多獎牌。

在2021年東京奧運會的獎牌榜上，美國位列獎牌榜和金牌榜榜首，中國雙雙屈居第二。

美國上次在夏季奧運會喪失金牌榜霸主地位，是在2008年北京奧運會。當時中國傾舉國之力籌辦奧運會，特別訓練了一批奪金運動員，如願奪得金牌榜首位。

在中西方博弈外溢至體壇的背景下，中國是作弊者還是受害者的輿論對抗，預計將持續籠罩巴黎奧運會，並在一定程度上讓這項體育賽事失焦。巴黎奧運難逃政治的干擾，無論這一回金牌榜上封王的是美國還是中國，另一方恐怕都不會完全心服口服。