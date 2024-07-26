巴黎奧運在即：觀看體育比賽好處多　原因與其社交聯繫效應有關？

作為一名體育迷，無論您是觀看頂級足球、奧運會還是您最喜歡的球隊，都可能像坐過山車一樣。如果你贏了，你會感到難以置信的高潮，如果你沒有贏，你會感到沮喪的低谷，其間還有很多壓力的感覺。



作者：英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）心理學博士生Rachel K Ownsworth、安格利亞魯斯金大學科學與工程學院心理與運動科學學院心理學副教授Annelie Harvey、安格利亞魯斯金大學心理與運動科學學院院長Helen Keyes



值得慶幸的是，整體影響應該是積極的，因為研究表明，觀看體育比賽的人比不觀看體育比賽的人體驗到更大的幸福感，而這可能與觀看體育比賽的社交方面有關。

我們所說的幸福指的是一個人的心理狀態──即一個人感覺如何。幸福感較高的人往往比幸福感較低的人身體健康狀況更好，壽命也更長。

有研究表明，觀看體育比賽的人比不觀看體育比賽的人體驗到更大的幸福感。(Reuters)

由 Helen 領導的安格利亞魯斯金大學團隊進行的研究使用了 7,209 名居住在英格蘭、年齡在 16 至 85 歲之間的成年人的數據，他們參加了英國政府委託進行的參與調查。

我們發現，去年觀看現場體育賽事的英國人比沒有觀看過的人對自己的生活更滿意，覺得自己的生活更有價值，而且不那麼孤獨。這些發現與其他研究相吻合，其他研究發現，每年至少一次親自觀看體育比賽的人較不觀看體育比賽的人有更少的憂鬱症狀。

無法參加現場活動？透過電視和網路觀看體育賽事也有益於您的健康。研究表明，在電視或網路上觀看體育比賽的人也比不觀看體育比賽的人抑鬱程度要低，而且對於那些觀看體育比賽的頻率越來越高的人來說，抑鬱症狀的可能性更小。

觀看體育比賽的人比不觀看體育比賽的人更有可能獲得更高的生活成就感，無論他們是現場觀看、在電視上還是網上觀看體育比賽。

如果支持的運動員贏了，你會感到難以置信的高潮，輸的話則會感到沮喪的低谷，其間還有很多壓力的感覺。(Reuters)

所有這些發現都是相關的，這意味着我們無法確定哪個因素會影響另一個因素，或者它們是否都可能受到另一個因素（例如財富或朋友數量）的影響。然而，社會認同理論和大腦成像研究告訴我們，觀看體育比賽可以提供主要的幸福感提升，而不是其他因素。

觀看體育比賽的正面影響可能與社會認同有關。我們透過建立內群體小圈子（in-group）來尋求聯繫：我們與具有共通點的人組成社群。這些社群構成了我們身分認同的一部分，透過它我們找到了社會和情感上的支持。

這些小圈子形成的一個例子是我們與支持同一運動隊伍的人組成的社區。研究表明，對運動隊伍有強烈認同感的人更有可能感受到其他球迷的情感支持，從而提高生活滿意度。

透過我們共同的社會身份，我們也可以在團隊中分享成功所帶來的社會和情感利益。比利時魯汶大學的研究人員將這種現象稱為「分享別人的榮譽」（basking in reflected glory）。

然而，當我們的團隊失敗時，我們更有可能與團隊保持距離，以保護自己免受負面的社會和心理後果的影響：「切斷反射的失敗」（cutting off reflected failure）。

觀看體育比賽的人較能獲得更高的生活成就感，無論他們是現場觀看、在電視上還是網上觀看體育比賽。(Reuters)

日本的一項使用大腦成像的研究證明了將體育觀眾和幸福感聯繫起來的社會過程的作用。他們發現，當參與者觀看棒球等受歡迎的觀賞運動時，與心理獎勵（感覺良好）相關的大腦區域比高爾夫等不太受歡迎的觀賞性運動更活躍。

因此，觀看體育比賽的社會效益並不一定局限於與朋友和家人一起觀看現場賽事。無論我們親自觀看體育比賽還是在舒適的家中觀看體育比賽，我們都可以享受我們最喜歡的運動員提供的團體意識，此外，我們還可以享受到心理上的好處。

無論您是在家中還是在比賽中支持您的球隊，您都可以享受作為體育迷的高潮和低谷，因為您知道這對您有好處——只要您與他人分享這種經歷。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。