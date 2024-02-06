以巴戰爭｜港退休外科醫生赴加沙救援：八赴戰區難比今次震撼

以色列與哈馬斯的武裝衝突已維持4個月，造成至少2.8萬人死亡。香港紅十字會醫護義工歐耀佳醫生，早前隨紅十字國際委員會到加沙地帶南部拉法市（Rafah）的歐洲加沙醫院提供6星期緊急醫療支援，親身見證衝突下平民的困境。



本身是退休外科醫生的歐耀佳1月底從加沙回港，他表示，每批紅十字會人員會在加沙逗留約4至6星期，每次會派出十多名不同專業的醫護人員，平均處理70至80名病人，主要處理骨折、傷口護理等非緊急後援工作。在當地逗留6周的他坦言：「我雖然已參與過25次救援，包括8次戰區工作，惟今次的感受最深刻和震撼，因大部分傷者都是老弱婦孺，是最脆弱的群體，由於走避不及最易受傷。」

歐耀佳所處的南部拉法巿，在過去1個多月雖然並非以軍重點打擊地區，但仍不時聽到爆炸聲。他指出，當地傷者大多在深夜和凌晨時分送院，不少是來自北部地區的病人，因醫院被炸毀而要南下接受治療，亦有不少病人家屬來到醫院避難。因此，醫院內的病房、走廊以至醫院外的小徑都有人紮營，形容醫院如像難民營。

歐耀佳親身接觸過數個令人印象最深的個案，包括有在戰火中有年幼兄弟失去父母、有老婦人逾3成皮膚被燒傷，還有一位32歲的婦女，丈夫已過身，三個兒子中有兩人已被送至埃及，只餘下一個4歲兒子留在身邊。他表示：「這位傷者因戰事期間房屋倒塌，以致脊骨斷裂半身不遂，超過一個月時間未有處理，故生了一個巨大的肉瘡，需更長時間處理傷患。」

紅十字會表示，加沙地帶衝突令當地逾七成半人口被迫離開家園，現時當地只有不足三成醫院能正常運作，200多萬人更面臨食水、醫療用品及燃料短缺，急需人道支援。紅十字國際委員會呼籲各方遵守國際人道法規定的義務，保護平民、人道救援人員以及醫療設施。

爆炸聲如「Morning call」

歐耀佳又指，紅十字國際委員會一直與衝突雙方溝通，確保醫院範圍不會受戰事影響，故當地人及醫護人員皆視醫院為安全、庇護的地方。其中，許多傷者是由北部轉介前來，其家人會選擇在醫院居住，另有境內流徙人士（Internally Displaced Person）因醫院有紅十字國際委員會感到安心而留下來。

現時，當地醫院面對的最大困難是醫療物資短缺。他舉例指有3架貨櫃車的物資由他抵步的第一天便表示將會運送，惟直至他走的一天也未見到。他說：「缺乏的主要是繃帶、紗布等敷料，還有藥物及外支架等醫療物資。這段時間他和醫護人員們在使用物資上十分小心，例如繃帶有剩餘也會剪開分2次使用。」

雖然醫院不屬戰爭區域，但醫院附近的地方有被劃入戰爭區域，故工作期間仍會不時聽到槍聲、爆炸聲。他透露：「當地每天約清晨4、5時、大家警惕性最低時便會不時聽到爆炸聲，我們也笑言爆炸聲就像每日的『Morning call』，有一次甚至有炮彈落在醫院150米外的範圍。」

多數人仍希望留下重建家園

身在當地6周，歐耀佳接觸過不少受戰火波及的當地人，他說：「當地人普遍感到十分無奈和無助，不知戰爭什麼時候完結，戰爭完結時是否可以再次重遇家人。」他又指，即使有傷者獲批到海外其他地方醫治，也一直未能實行，無奈繼續滯留原地。

他補充：「雖然他們大多對前路感到徬徨，約有一兩成病人表示希望離開當地前往其他國家，主要是利用醫療原因，但大多數人都是希望留下來重建家園。」

最令他印象深刻的是，當地人對宗教的信任及家庭倫理的關係至深。他哽咽憶述：「每個來到醫院的傷者從不會孤身一人，身邊都有親友、其他人照顧，其中有一個青年男子每日都會到醫院照顧其中一家人，這種鄰里互助、戰爭中的溫情讓人十分感動。」

歐耀佳(左)表示，今次炮火的規模和戰爭影響較以往的衝突都來得嚴重，傷者除了現時承受傷痛，未來的復康過程也是漫漫長路。(羅保熙攝)

冀港人給予戰亂地方關懷及支援

自衝突爆發以來，紅十字國際委員會、巴勒斯坦紅新月會和以色列紅大衞盾會向加沙地帶提供燃料、電源、食水及醫療物資，並向流離失所人士派發毛氈、防水帆布、衞生用品和現金援助。紅十字國際委員會提到，該會外科醫生於當地治療全身灼傷的幼兒，重申平民絕不應成為襲擊目標，不應被挾持，並應得到人道及醫療援助。

香港紅十字會亦已向紅十字國際委員會撥款160萬港元，協助受影響人士，並因應當地情況及人道需求作下一步計劃，亦繼續接受市民就「以色列及加沙地帶人道救援」作指定捐款，呼籲大眾持續關注今次危機。

歐耀佳指，自己一直堅持救援工作，是有一個宗旨，冀用自己的知識、經驗，協助一些在困境的朋友，「可以做幾多就幫人幾多」，不是每個人也有家人支持冒險，他很感恩自己有經驗、能力及機會可以繼續做救援工作。

他重申：「今次炮火的規模和戰爭影響較以往的衝突都來得嚴重，傷者除了現時承受傷痛，未來的復康過程也是漫漫長路。救援行動以及世界的關注，對當地人民來說都相當重要。」他補充，許多傷者均十分感激醫護義工的工作，他期望香港市民能關注國際社會的問題，為發生戰亂的地方給予關懷和支援。