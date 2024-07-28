越南12歲少女遭搶婚成人妻　多番掙脫逃離夫家悲慘生活

搶婚是越南赫蒙族一個傳統習俗，該族男子會以暴力或威脅等手段強迫女孩與自己建立婚姻關係。雖然不可排除當中有些男女真的兩情相悅，只不過為了儀式感才上演「搶婚」的戲碼。事實上，搶婚與綁架無異，但當地社會卻不會譴責男性這種行為；不少女性為免蒙羞，只能妥協委身。還未成年便要揹起家務、甚至懷孕的重擔；更要被迫放棄學業，這真的會是女孩心中所想的未來嗎？



圖、文：國際培幼會



未成年少女被擄成人妻 多次逃跑卻遭父母指罵

丹妮（化名）來自河江市赫蒙族家庭，童年充滿快樂回憶，能夠上學、探索認識新事物，但所有快樂都在她12歲那年結束。那年八月，丹妮被只見面一次的男孩強行擄到家中，即使丹妮極力反抗，也無法掙脫。原來男孩事前更已向丹妮父母提交禮金並得到他們的首肯。一無所知的丹妮大受打擊但只能接受現實，留在男孩家中。

接下來的四個月，丹妮每天凌晨起床做家務、下田耕作，更要承受來自丈夫及其家人的言語暴力和身體虐待。忍無可忍的丹妮決定鼓起勇氣逃回家中，沒想到迎來的卻是父母的責罵，父母還把她趕回「丈夫」家，因為逃婚是家庭的恥辱！

有說搶婚是童年的終結，已成人妻的丹妮面對的再不是功課、學業的問題， 而是沒完沒了的家務和各式各樣的虐待。（國際培幼會提供）

經歷三次逃跑失敗，丹妮心有不甘，走了20多公里路向祖母求救並最終得到父母的讓步，賠償了嫁妝給男孩一家後，丹妮終擺脫「妻子」的身份。然而回到學校，圍繞在身邊的卻是無盡嘲笑，但丹妮從沒有後悔。

她更發現很多同學都活在童婚的陰影中，作為過來人，丹妮透過參與培幼會的反童婚項目，積極提升社區不同持分者對終止童婚的意識和保護女孩免受性暴力的傷害。曾是受害者的丹妮已蛻變成啟發同輩的明燈，對未來充滿希望！

丹妮非常幸運能夠重回校園，她無悔逃婚的決定，希望日後能找到一份好工作賺錢支持家人的生活。（國際培幼會提供）

童婚重災區＋搶婚盛行 培幼會推動年青領袖扭轉童婚文化

越南北部的河江市及山脈地帶是童婚的重災區，有19%介乎20至49歲女性在18歲前已出嫁。加上搶婚習俗盛行，許多赫蒙族女孩未成年已為人妻。培幼會在該市推行「以青年力量終結童婚、早婚與強迫婚姻」項目，通過教育提高整個社區對童婚、早婚與強迫婚姻的了解，並推動年青人成為帶領終結童婚的領袖。由2021年7月至2023年6月，已有1,088名年齡介乎10至18歲的女孩及男孩受惠於此計劃，女孩能夠自主地創造屬於她們的精彩未來。

因天災衝突不斷，氣候危機惡化等因素，貧窮家庭面臨更大壓迫，許多女孩活在童婚的陰霾中，誠邀你為終結童婚出一分力，讓培幼會繼續於不同的社區推動反童婚項目，改寫更多女孩的命運。

關於國際培幼會

國際培幼會於1937年成立，總部設於英國，是全球其中一個規模最大的國際兒童慈善機構。我們在全球超過80個國家工作，與兒童及女孩共同努力，致力創造一個平等世界。我們與兒童並肩，與他們應對成長路上的逆境與危機，從根源解決女童和弱勢兒童面對的挑戰和不平等。計劃主要集中在兒童健康、教育、環境及生計方面，持久長遠地改善孩子的生活素質。培幼會亦一直致力幫助更多女孩免受歧視，獲得所需的教育、技能和支援。近年更積極開拓本地兒童及青年項目，致力提升本地兒童權益。

國際培幼會是一個獨立的慈善機構，不涉及任何宗教、政治或政府背景。

有關國際培幼會資料，可瀏覽網頁www.plan.org.hk。