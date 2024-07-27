香港救助兒童獎　得獎者在校推情緒教育、任緊急寄養家庭成員

香港救助兒童會今（27日）舉行救助兒童獎頒獎典禮，表揚努力為兒童帶來正面改變的人和機構。署理勞福局局長何啟明任主禮嘉賓，而藝人陳凱琳及黃梓樂受邀任嘉賓及司儀。



何啟明提到立法會剛通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，未來18個月會就住條例進行專業人士指南修訂、計劃專業培訓、公眾教育等工作，又強調條例是和專業人士合作保護兒童，而非監管。他形容香港救助兒童會為保障兒童福祉的榜樣，又指政府能參考其國際服務經驗，未來可考慮成為政府恆常推行活動。



青年得獎者在校推動情緒教育 主流學校欠方案

救助兒童青年獎得獎者郭梓樂在主流學校中推動情緒教育。他曾任職老師，數年前因覺得在一人推動改變效果有限、學校在支援學生情緒上投放的資源亦不足，因此離開教職創辦「JUST FEEL 感講」，期望凝聚社會力量改變。他形容機構工作並非「做多」而是「做精」，以「感講夥伴學校計劃」為例，用三年時間在學生、老師、家長三方面推廣情緒教育。

郭梓樂認為主流學校目前最欠缺的是支援學生情緒的具體可行方案，又舉例曾推行「感受之輪」，邀請同學寫下今天的情緒，一方面讓學生表達，亦讓老師了解到學生情緒，亦有助辨識有需要的學生。有見學童自殺個案增加，郭梓樂認為預防是最重要一環，亦屬於政府三層應急機制中的底層。他指出，預防工作需要長年努力才能看見成效，最終提升兒童心理健康。

擔任緊急寄養家庭 助SEN青年就業

獲救助兒童獎的龔黃螢敏是緊急寄養家庭成員，及「愛心二手站」創辦人。曾於院舍擔任治療師助手的她富有照顧經驗，多年來她已接待32個嬰兒。

有見特殊教育需要（SEN）難有就業機會，她又成立二手站義賣實體店收集的物品，並聘請SEN員工。二手站所得收入將全數用作SEN青年就業培訓及捐助社福機構。 她形容，這些青年只是「沒有和社會溝通的機會」，與一般人並無分別，只是需要教會他們用社會的頻道連接世界。