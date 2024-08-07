加沙50萬人陷災難性飢餓　國際培幼會籲各界捐助拯救無辜生命

自去年10月7日起，巴勒斯坦及以色列武裝衝突已持續超過九個月，死傷人數已突破10萬。近月，加沙的安全區、難民營及學校更接二連三遭到轟炸，造成數百人死傷。無數加沙兒童及婦女在逃避轟炸的同時，更要面對另一致命威脅——饑荒。

由於人道救援物資一直都只能有限度地運抵加沙境內，聯合國估計，當地超過九成的兒童缺乏發育所需的基本糧食，隨着炎夏高溫來襲，更多孩子及家庭在饑渴難耐中命危一線，生命響起最後喪鐘。



圖、文：國際培幼會

五萬兒童陷嚴重營養不良 生命垂危

若戰火持續及人道救援持續受阻，預計在今年六月至九月，在聯合國世界糧食計劃署制定的糧食安全階段綜合分類下，加沙地帶二百萬人口當中，96%人面臨嚴重糧食不安全危機，近50萬人將處於糧食安全等級中最危險的第五階段「災難性」狀況，加沙地帶將面臨饑荒爆發的高風險。*根據聯合國制定的標準，要正式宣布一個地區進入饑荒階段，有三個指標：超過20%家庭面臨極度糧食短缺；30%兒童嚴重營養不良；每一萬人每天有兩人（0.02%）死於飢餓或營養不良。

一旦爆發饑荒，恐怕會造成更多人命傷亡。饑餓是最殘忍且痛苦的死法之一，如果沒有進食足夠的食物，生命只能維持數週。缺乏必要營養的孩子會日漸變得瘦骨嶙峋、飢困乏力，直至生命終結。

即使倖存，亦有機會造成脫水、發育不良、影響器官功能而遺禍終生。現時，加沙地帶内，五分之一以上的家庭「數日未曾進食」，每個家庭都食不果腹，甚至依靠吃草、動物飼料度日。

截至今年6月22日，當地有五萬兒童罹患嚴重營養不良，命懸一線，更有最少34名兒童餓死。

加沙地帶糧食嚴重短缺，許多成人寧願挨餓，先把僅餘的食物留給孩子。（國際培幼會提供）

酷熱加劇人道危機 兒童婦女飽受煎熬

饑荒一觸即發外，加沙人民同時要面對另一個致命威脅—炎夏。夏天平均氣溫超過30度，在缺水、斷電及惡劣衛生環境下，兒童及家庭面臨脫水、中暑風險；高溫天氣更令蚊蟲容易滋生，進一步加劇爆發霍亂、腹瀉等疾病的危機，情況相當嚴峻。

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟對加沙境內兒童及婦女的生活狀況感到哀痛：

加沙地帶內無數兒童以及婦女每日活在水深火熱中，無數孩子在酷熱及饑餓中掙扎求存，情況令人憂慮。國際培幼會再次公開呼籲促請全面及永久停火；同時，開放更多人道援助通道，好讓加沙人民得到至關重要的人道支援。

饑荒迫近 緊步伐運送物資 國際培幼會呼籲各界捐助

自去年12月起，國際培幼會埃及辦公室一直透過與當地組織的合作，已先後安排十九輛載有人道救援物資的貨車進入加沙境內，為當地人民送上熱食、食物包、急救包及樽裝水，惠及近十萬人。

現時距離饑荒僅一步之遙，正等待救援的兒童、婦女遠比這個數字多，國際培幼會除了竭力促請全面停火，亦會加緊步伐為正備受煎熬的加沙人民送上適切的援助，清潔食水、衛生用品等緊急救援物資給兒童及家庭，望各界能伸出援手，共同幫助受影響兒童及家庭脫離險境，挽救生命。

國際培幼會的「加沙人道危機緊急救援」的募捐已於01心意上架，請按捐款連結。

關於國際培幼會

國際培幼會於1937年成立，總部設於英國，是全球其中一個規模最大的國際兒童慈善機構。我們在全球超過80個國家工作，與兒童及女孩共同努力，致力創造一個平等世界。我們與兒童並肩，與他們應對成長路上的逆境與危機，從根源解決女童和弱勢兒童面對的挑戰和不平等。計劃主要集中在兒童健康、教育、環境及生計方面，持久長遠地改善孩子的生活素質。培幼會亦一直致力幫助更多女孩免受歧視，獲得所需的教育、技能和支援。近年更積極開拓本地兒童及青年項目，致力提升本地兒童權益。

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