英國騷亂｜當地人投入社區重建　極端主義之火有可能再度點燃？

上周三（8月7日），英國的大街小巷充斥着緊張的氣氛。數十個城鎮的商店商戶用木板釘好門窗，在傍晚早早關門離開。警察駐守在高街和住宅區道路上，為全國各地潛在的100場示威做好準備。所幸民眾憂心的情景並未發生，極右主義者不見蹤影，反而是反種族主義示威者聲勢大漲。這場被指為該國幾十年未見的暴亂表面上是否已告平息？



7月29日，一名17歲英國少年持刀襲擊一家正舉辦以流行天后Taylor Swift為主題的兒童舞蹈班，導致三名女童死亡，以及10人受傷，事發地點為距離利物浦市北部25公里的城鎮紹斯波特（Southport）。事發後，關於兇手是回教徒移民的不實消息迅速在網絡傳播，隨後英國各地城市爆發反移民暴力示威，多個收容尋求庇護者的中心遭到示威者攻擊。

在受影響的利物浦社區，過去數天當地民眾舉行遊行抗議暴力事件，以表達這座以社區團結而聞名的城市的團結。他們還試圖重建在示威中遭破壞的場所、以及居民之間的溝通與信任。

其中，在暴亂中遭到暴徒縱火的Spellow 圖書館內，牆壁的大部分都被熏黑，天花板上懸掛着被燒焦的電線和燈具。但在一名27歲居民 Alex McCormick發動的籌款活動下，截至上周五，圖書館已經獲得多達29.6萬英鎊（約295萬港元）的資金來重建圖書館。他說：「看到圖書館在騷亂中遭到破壞真是令人心碎，我從來沒有想過籌款活動會發展到如此程度。我認為看到它恢復昔日的輝煌時會很高興。」

2024年8月10日，大量英國民眾在改革黨位於倫敦西敏市的總部外舉起標語抗議種族主義。（Reuters）

圖書館經理Debbie Moore則表示，「我對火災感到非常噁心。我們現在要反擊，我們將恢復我們的服務，並確保社區不會因為這種影響而受到影響，」她補充，希望燒毀這棟建築的人們能夠看到它再次繁榮起來，「我們會崛起，我們會超越這一點，我們會比以前更強大、更好。」

來自當地Toxteth社區一個籃球中心的主理人Emile Coleman在一封公開信中呼籲，人們不能僅僅是懲罰或迴避參與暴亂的人和心懷不滿的居民，而是應該與他們溝通。當地的Abdullah Quilliam清真寺的伊瑪目Adam Kelwick試圖與不久前在寺外集會的極右示威者溝通，但上周五（主麻日），許多教徒卻因為不敢上街而沒有前往清真寺參加祈禱。

利物浦地區清真寺網絡（Liverpool Region Mosque Network）的成員兼理事伊斯蘭（Tawhid Islam）說：「有一種感覺，我們如此深植於社區中——過去幾年所有的進步似乎都在一個晚上的過程中化為烏有。」他還表示：「懷疑的種子已經種下，人們會問自己：『如果我不是白人，我是不是這個社區的一份子？』」

2024年8月9日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦朗伯斯（Lambeth）警察總部與執勤警察交談。（Reuters）

事件發生至今已有近800人被捕，但警方表示這些人涉及的犯罪包括暴力騷亂、盜竊和反社會行為，在全國範圍內進行的調查可能會持續數月。

而在剛剛過去的周末，數千人聚集在激進右翼政黨英國改革黨（UK Reform）位於倫敦的辦公室外，他們指責黨魁法拉奇（Nigel Farage）和其他激進或極端右翼人物通過反移民言論和陰謀論助長了騷亂。卡迪夫（Cardiff）、伯明翰（Birmingham）、諾域治（Norwich）等地也都有反種族主義集會、遊行，吸引共數千示威者。

保守黨人集體失語……

上周初發布的一項YouGov 民意調查顯示，英國絕大多數人（85%）反對當前所看到的騷亂，而只有 7% 的人支持暴力。大多數人都看穿了那些鼓勵騷亂的人提出的令人作嘔的論點，認為這與在紹斯波特被殺的三名小女孩報仇有關——只有不到一半的人認為暴力事件與襲擊有關。

對於保守黨作為法律和秩序的傳統政黨來說，這應該同樣簡單。但辛偉誠仍然作為保守黨領袖，除了僅發過一條推文，譴責「我們社會不允許的暴力犯罪行為」，其餘時間一直保持沉默。其他保守黨領袖級人物也一直在迴避這個問題。只有彭黛玲（Priti Patel）做出了最嚴厲的干預，指責法拉奇（Nigel Farage）試圖煽風點火，並通過反駁兩級警務的說法來支持警方。董勤達（Tom Tugendhat）、祁湛明（James Cleverly）等人則反應謹慎，未有太多表態。

英國工黨肯特郡達特福德地方議會議員Ricky Jones官方照。(英國工黨Dartford網站）2024年8月7日，工黨一名地方議員Ricky Jones出席倫敦一場「反右翼示威」活動期間，高呼要割右翼示威者的喉嚨，他8日被警方以涉嫌煽動殺人拘捕，同時被工黨停止黨籍。(X@metpoliceuk）

有分析認為，這些暴動多少揭示了該國法律和秩序的崩潰，還有當地人對大規模移民政策的抗拒，因此作為執政長達14年之久的保守黨的沉默有點說不過去。

政府考慮修改網絡安全法

據《衛報》報導，英國各地爆發了自2000年以來最大的極右翼暴動，英國秘密情報局（軍情六處，MI6）前俄羅斯事務負責人斯蒂爾（Christopher Steele）表示，俄羅斯「明顯參與」此次的暴動，並表示安全部門將對煽動者進行調查。

斯蒂爾在接受英國《時代電台》（Times Radio）採訪時指出，儘管目前尚不清楚俄羅斯的具體參與程度，但暴動與假資訊的傳播有關。他特別提到圍繞紹斯波特鎮襲擊案的假新聞，表示這些訊息來源於與俄羅斯有關的網站。他補充，安全部門將特別關注如羅賓遜（Tommy Robinson）和法拉奇等煽動者的活動。

因應上述的衝擊性事件，英國政府旋即考慮修改《網絡安全法》（Online Safety Act）來規範社群媒體公司，將這些企業對平台內容的監控和審查範疇，從非法內容（如煽動暴力或仇恨言論）擴大到「合法但有害 」的內容（如錯誤信息），來防止類似的情況再次發生。若企業違規，政府最高可處以全球營業額 10% 的罰款。

2024年8月3日，英國利物浦，警察和示威者在反非法移民的抗議活動中對峙。（Reuters）

警務大臣戴安娜・約翰遜女爵（Dame Diana Johnson）對媒體表示：「過去幾天發生的事件意味着我們需要非常仔細地看看我們還能做些什麼」，並指「正在研究 」一項可能的計劃，禁止被定罪的騷亂者參加足球比賽。

此次暴亂期間，英國政府就要求社交平台就暴亂內容採取行動。被指為極右團體「攻擊名單」（hit-list）的Telegram在事後對媒體表示，平台管理員「積極監控情況，並正在刪除包含暴力呼籲的頻道和帖子」。Telegram告訴BBC，其管理員正在 「積極監控情況，並正在刪除包含暴力呼籲的頻道和帖子」。Telegram 表示，其服務條款明確禁止此類「暴力呼籲」。

儘管這場騷亂似乎已平靜下去，但司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）警告，在英國多個城市燃起的示威之火有可能再次點燃。