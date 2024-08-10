英國騷亂｜查理斯三世首表態：感謝警方工作　希望相互尊重和理解

中新網8月10日報道，英國國王查理斯三世（King Charles III）9日晚間同首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和警察部門代表進行電話交談，討論該國近期發生的暴力騷亂。



圖為2024年8月9日，英國倫敦，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）參觀Lambeth警署。（Reuters）

英國白金漢宮發布消息稱，查理斯三世國王對英國抵制騷亂所表現出的社區精神表示讚揚。

這是英國多地發生13年來最大規模騷亂後，查理斯三世首次對該問題公開表態。查理斯三世表示，希望相互尊重和理解的共同價值觀將繼續團結國家。

在與警察部門代表的聯合通話中，查理斯三世與英國國家警察局長委員會主席史蒂芬斯(Gavin Stephens) 和英國埃塞克斯郡總警司哈林頓（ Ben-Julian Harrington）進行交談，感謝警方的努力並了解示威活動的最新情況。

白金漢宮稱，查理斯三世衷心感謝警察和緊急服務部門為恢復受暴力騷亂影響地區的和平所做努力。

2024年7月17日，英國倫敦， 英王查理斯三世（King Charles III）與王妃卡米拉（Camilla）出席英國國會開幕式。（Reuters）

針對此次騷亂中暴露出的分歧，查理斯三世呼籲團結，以及相互尊重和理解。

據英國媒體報道，查理斯三世目前正在蘇格蘭，他參與了團結社區等應對騷亂的一些幕後工作。鑑於平息騷亂被視為政府的責任，預計查理斯三世不會立即視察騷亂地區。

英國上一次大規模騷亂發生在2011年，當時倫敦一名黑人男子被警察槍殺，數千人走上街頭示威並引發騷亂。騷亂期間，現已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）沒有發表言論，王室成員在恢復平靜後才對相關社區進行訪問。