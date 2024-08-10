英國騷亂｜工黨地方議員Ricky Jones　涉嫌遊行期間煽動殺人被捕

英國紹斯波特（Southport）襲擊案引發的示威浪潮持續。英國皇家檢控署（Crown Prosecution Service）8月9日表示，57歲的工黨地方議員Ricky Jones因在倫敦沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）出席一場「反右翼示威」活動期間發表違法言論，被警方以煽動殺人拘捕，同時被工黨停止黨籍。



綜合英國媒體8月9日報道，工黨特郡達特福德（Dartford）地方議會議員Ricky Jones7日出席一場「反右翼示威」遊行期間，被拍到指要對右翼示威者「割喉」。

英國工黨肯特郡達特福德地方議會議員Ricky Jones官方照。(英國工黨Dartford網站）2024年8月7日，工黨一名地方議員Ricky Jones出席倫敦一場「反右翼示威」活動期間，高呼要割右翼示威者的喉嚨，他8日被警方以涉嫌煽動殺人拘捕，同時被工黨停止黨籍。(X@metpoliceuk）

倫敦警察廳8日在社交平台X轉載有關片段，表示警方已在倫敦東南部拘捕一名50多歲的男子，他涉嫌煽動殺人及觸犯《公共秩序法》，目前被拘留在倫敦南部的一間警局。工黨確認已停止黨籍，發言人指有關行為不能接受，也不會被容忍。