英國騷亂｜工黨地方議員Ricky Jones 涉嫌遊行期間煽動殺人被捕
撰文：王海
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英國紹斯波特（Southport）襲擊案引發的示威浪潮持續。英國皇家檢控署（Crown Prosecution Service）8月9日表示，57歲的工黨地方議員Ricky Jones因在倫敦沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）出席一場「反右翼示威」活動期間發表違法言論，被警方以煽動殺人拘捕，同時被工黨停止黨籍。
綜合英國媒體8月9日報道，工黨特郡達特福德（Dartford）地方議會議員Ricky Jones7日出席一場「反右翼示威」遊行期間，被拍到指要對右翼示威者「割喉」。
倫敦警察廳8日在社交平台X轉載有關片段，表示警方已在倫敦東南部拘捕一名50多歲的男子，他涉嫌煽動殺人及觸犯《公共秩序法》，目前被拘留在倫敦南部的一間警局。工黨確認已停止黨籍，發言人指有關行為不能接受，也不會被容忍。
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