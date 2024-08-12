英國騷亂｜警方指779人被捕　施紀賢取消休假應對事件

英國反種族主義示威蔓延到全國各地，警方8月11日宣布已就事件拘捕779人，並對349人提出起訴。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）已取消原定安排的假期，坐鎮首相府應對局勢。



英格蘭紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案後，引發極右翼在各地發起大規模的反移民暴力騷亂事件。一座回教堂8月10日凌晨被扔汽油彈，也被塗鴉寫上種族主義字眼。

北愛爾蘭警察局總督察哈欽森（Hutchinson）表示：「這起事件被視為種族仇恨犯罪，我想向實施這種行為的人發出強烈信號，這是不能容忍的。」

極右翼煽動的騷擾持續不斷，激起反種族主義者的強烈不滿，目前反抗議者的人數遠遠超過反移民示威者。

8月10日，數千名反種族主義示威者在倫敦、蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）、北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast），以及曼徹斯特（Manchester）等地進行示威，所幸沒有與反移民煽動者發生暴力衝突。7日也發生類似情況，不少民眾參加由「反對種族主義」倡導組織的集會。

2024年8月10日，大量英國民眾在改革黨位於倫敦西敏市的總部外舉起標語抗議種族主義。（Reuters）

在倫敦，數千人聚集在英國脫歐倡導者法拉奇（Nigel Farage）領導的英國改革黨（UK Reform）的辦公室外，他們指責法拉奇和其他極右翼人物通過反移民言論和陰謀論助長了騷亂。

據唐寧街消息人士稱，英國首相施紀賢取消了原定本週的假期，以專注應對騷亂。

2024年8月9日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦朗伯斯（Lambeth）警察總部與執勤警察交談。（Reuters）

自騷亂爆發以來，已有779人被捕，349人被提控。

警方說，逮捕行動可能會持續數月，同時加緊追捕大規模傳播仇恨和煽動暴力的網絡罪犯和網紅。根據最嚴重的騷亂罪名，罪成可能面臨長達10年監禁。

7月29日，一名17歲少年持刀襲擊紹斯波特一家正舉辦以流行天后Taylor Swift為主題的兒童舞蹈班，導致三名女童死亡，以及10人受傷。事發後，有人在網上散播不實消息，稱兇手是回教徒移民，造成強烈的反回教徒和反移民情緒。

本文獲《聯合早報》授權轉載

