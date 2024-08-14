印度人妻被老公「綁電單車拖行遊街」　全程慘叫卻無人幫忙｜有片

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）驚傳恐怖的家暴事件。一名人妻因為想要外出去探望妹妹，竟被喝醉酒的丈夫毆打，後續還被綁到電單車後方、在有碎石的地上被拖行。



這名人妻全程不斷尖叫、求救，但包含拍攝影片者在內的現場3人均未伸出援手，畫面曝光後引起熱議。

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名人妻被丈夫毆打後綁到電單車後方、在有碎石的地上被拖行，途人均未伸出援手，引起熱議。（X@JtrahulSaini）

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《今日印度》報道，這宗事件據稱上個月發生在拉賈斯坦邦的納高爾地區（Nagaur），是暴行影片在社群網路上曝光後才引起關注。

畫面中可以見到受害人妻的雙腳被綁在電單車後方，她喝醉的丈夫就這樣騎着車、在村子周邊拖行自己的妻子，只見她一邊尖叫求救、一邊在充滿碎石的地面上移動。

影片中包含人妻丈夫、拍攝者共有約3人，但無論人妻如何求救都無動於衷，甚至當電單車停下之後，實施暴行的丈夫也只是手插着腰、冷冷地看着躺在他腳邊的妻子。

他後來也被確認身分為現年32歲的梅格瓦爾（Premaram Meghwal），影片在社群瘋傳後，警方已於12日將他逮捕。

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此外，有消息人士透露「梅格瓦爾經常酗酒，更頻繁地對妻子施暴」，甚至不讓她與村裡的其他人互動。

納高爾地區的警察局長託加斯（Narayan Singh Togas）接受採訪時透露「這宗事件中受害的婦女違背丈夫的意願，堅持要去探望她的妹妹，這才導致暴行發生」。

據稱該人妻目前已離家、與親戚住在一起。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】