印度女醫生遭姦殺　示威者行動升級：想免於恐懼　還要等50年？

撰文：官祿倡
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印度加爾各答（Kolkata）8月9日發生一宗駭人聽聞的姦殺案，一名31歲實習女醫生在醫院內會議室慘遭性侵和殺害，引爆全國醫生抗議，示威更有擴大趨勢，愈來愈多民眾加入，多地出現集會，加爾各答14日晚上，示威者持火把與蠟燭在雨夜上街，呼籲尊重女性，也有人嘆稱是否要等50年才能無需恐懼地工作。

2024年8月14日，印度新德里，圖為當地學生持標語參加示威，要求伸張正義。（Reuters）

示威最初由醫生走上街頭示威抗議，如今擴至各行各業。示威者14日晚在各地舉行「奪回黑夜」示威，英國廣播公司（BBC）15日引述一家新聞頻道的記者指，從未在加爾各答的夜間見過有「如此大規模女性示威」，有示威者高喊「女人得不到尊重」，有人說「我們的價值不如牛羊」，新德里、孟買和西孟加拉邦等亦有示威。

報道指，有一名參與示威的學生稱「我們要等多久才能無需恐懼地工作？再等50年？」

2024年8月14日，印度西里古里（Siliguri），示威者手持火把上街抗議。（截圖自X@tut0ugh）

報道指，加爾各答的「奪回黑夜」示威的組織者發出公告，禁止政黨人士參與，並歡迎男性加入示威，現場示威者說她見過「各種年齡、各種階層的人」。

印度醫院通常人滿為患，且對來訪者與病人的管理較為寬鬆，留下安全隱患，引發對女醫生人身安全的擔憂。由於這次案件備受注目，加爾各答高等法院已下令將這宗案件交由聯邦機構中央調查局，表明當局正在將此案視為國家優先事項。

2024年8月13日，印度加爾各答，醫生和醫學院學生持手機手電筒在佈置有醫生服裝和受害者相片的靈台附近抗議。（Reuters）
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