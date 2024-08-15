印度女醫生遭姦殺　示威者行動升級：想免於恐懼　還要等50年？

印度加爾各答（Kolkata）8月9日發生一宗駭人聽聞的姦殺案，一名31歲實習女醫生在醫院內會議室慘遭性侵和殺害，引爆全國醫生抗議，示威更有擴大趨勢，愈來愈多民眾加入，多地出現集會，加爾各答14日晚上，示威者持火把與蠟燭在雨夜上街，呼籲尊重女性，也有人嘆稱是否要等50年才能無需恐懼地工作。



2024年8月14日，印度新德里，圖為當地學生持標語參加示威，要求伸張正義。（Reuters）

示威最初由醫生走上街頭示威抗議，如今擴至各行各業。示威者14日晚在各地舉行「奪回黑夜」示威，英國廣播公司（BBC）15日引述一家新聞頻道的記者指，從未在加爾各答的夜間見過有「如此大規模女性示威」，有示威者高喊「女人得不到尊重」，有人說「我們的價值不如牛羊」，新德里、孟買和西孟加拉邦等亦有示威。

報道指，有一名參與示威的學生稱「我們要等多久才能無需恐懼地工作？再等50年？」

2024年8月14日，印度西里古里（Siliguri），示威者手持火把上街抗議。（截圖自X@tut0ugh）

報道指，加爾各答的「奪回黑夜」示威的組織者發出公告，禁止政黨人士參與，並歡迎男性加入示威，現場示威者說她見過「各種年齡、各種階層的人」。

印度醫院通常人滿為患，且對來訪者與病人的管理較為寬鬆，留下安全隱患，引發對女醫生人身安全的擔憂。由於這次案件備受注目，加爾各答高等法院已下令將這宗案件交由聯邦機構中央調查局，表明當局正在將此案視為國家優先事項。