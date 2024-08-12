印度立法防騙炮　性行為後違背結婚承諾最高監禁10年

印度女權問題經常引發國際關注，為保護女性，總理莫迪（Narendra Modi）7月初引入一項新刑法，若男子向女性承諾婚姻並藉此發生性行為，事後卻反悔的話，最高可判處10年監禁。



美媒指，根據新刑法第69條，如果男性承諾和女性結婚卻未有履行承諾，或透過虛假承諾職業發展、用假身份誘騙女性發生性行為，將面臨嚴厲懲罰，最高可處10年有期徒刑。

2024年4月24日，印度一名婦女沿着市場行走。（Reuters）

印度社會過去有相當多女性被「騙炮」的案件。由於印度社會普遍對性持保守態度，非常重視女性貞操。對不少人而言，婚前性行為和婚外情都是禁忌，任何不檢點的行為，都可能使女性更難找到婚配對象。因此，不少印度女性曾因男性利用婚姻承諾發生性行為，而將對方告上法庭。

這類似個案由於難以證明且界定模糊，印度法院在過去的判決中自相矛盾。例如印度最高法院2019年就對一名男子在分手後被控性侵的案件做出無罪判決，理由是「種性差異」雙方都知道要結婚有明顯困難，是女性自願維持關係。

與之相反，同年另一單案件中，一名男子因背棄婚姻承諾而被判處10年監禁，顯示司法系統對「承諾婚姻」的認定存在不同解讀。

同年發生的另一宗案件中，一名男醫生在用婚姻承諾發生性行為後，改娶另一名女子，而被以性侵罪判處10年監禁。對此，印度法界人士指出，這顯示「連法官都感到困惑」。