韓國連串火災引爆「電動車恐慌」：電池安全還是其他問題？

最近，韓國發生了一連串電動車火災事件，導致當地不少車主對電動車安全提出了質疑的聲音，擔心其安全性，加上韓國政府正研擬修法例，禁止電池電量超過 90% 的電動車進入地下停車場；這些事故和限制讓當地不少電動車車主萌生退意，並掀起了一波電動車拋售潮，有當地媒體更以「電動車恐懼症」（EV-phobia）來描述這股恐慌情緒。



然而，有分析指出，這股恐慌情緒多少有點過了火，其背後實際上存在更多可能原因和潛在的解釋。



8月1日，仁川市一楝住宅大廈的地下停車場發生火警，一輛平治（Mercedes-Benz）EQE 350+電動車起火，火勢延燒長達8個小時，導致約140架汽車受波及和燒毀，並導致23人入院治療，以及1,600戶居民一周內受到電力和供水中斷的影響。數天後，忠清南道一個停車場發生另一宗火警，一輛起亞（Kia）EV6電動車引發火災，大火燃燒了90多分鐘才被控制住。兩場火災的共通點是，起火原因均被認為是由於汽車的電池問題所致。

有駕駛傳統汽油車的首爾居民向《德國之聲》表示：「這並非孤立事件，最近幾個月電動車發生了一系列類似的火災。我認為大家在電視上看到仁川的火災後，購買電動車時會比以往更加遲疑。」另一人則表示，她一直在勸阻其姐不要購買電動車，「她似乎很想繼續購買，因為電動車對環境更友好，但我不得不問這些火災是否讓人擔心它們的安全性。我希望我能說服她放棄這個想法。」

8月5日，韓國仁川某大型公寓樓下的停車場發生一場火災，一輛平治電動車在冒出白煙後，突起火自焚爆炸。（Reuters）

根據韓國國家消防廳的數據，去年共發生了72宗與電動車相關的火災，較2021年的24宗有所增加。而在過去3年報告的130宗電動車火災事件中，有68輛車是在發動機運轉時著火、36輛在停放期間著火，還有26輛則是在充電時起火。

因應連串相關的事件，韓國官員上周已召開會議討論了車輛安全問題，並要求所有汽車製造商提高透明度，公佈其電池供應商。當地汽車製造商則指出，已開始在其網站上提供韓國市場電池供應商的詳細訊息。目前公佈的車型中，使用中國製造電池的比例約為35%。不過，此一新舉措其實在歐洲在內的許多其他地方已經強制執行。

在仁川火災發生後，平治韓國分公司被批評反應遲緩及敷衍了事。(Getty)

矛頭直指中國製電池？

在仁川火災發生後，平治韓國分公司被批評反應遲緩及敷衍了事，至上周才開始試圖挽回信譽。14日晚，該公司行政總裁懷特爾（Mathias Vaitl）與火災大廈內約150名居民進行了會談，承諾考慮為因事故受到影響的人們提供額外的經濟援助，並指公司正在考慮停止銷售起火車型或宣佈召回，但最終決定將在查明事故原因後做出。

不過，最受爭議的是，該公司事後最初並不願意公開使用哪款電池，之後在輿論壓力下才公開是用了中國電池製造商孚能科技（Farasis Energy）的電池，目前全國有3,000輛同款汽車在行駛。這引發當地民眾質疑中國製電池的安全性，並促使韓國政府出重錘應對。當地輿論認為，平治電動車採用中國廉價電池，尤其是該電池廠在韓國知名度不高，重創品牌的高級車形象。

孚能科技相比寧德時代等中資大廠，在韓國的知名度較低，以至當地人誤當成廉價電池製造商引起爭議。(網上圖片)

另一方面，韓國當局有意修法限制電量超過90%的電動車進入地下停車場，韓國熱門二手車交易平台SK Encar出現急於脫手平治EQE系列電動車的拋售潮，二手車價也隨之下跌。有業界分析直言，韓國電動車市況低迷的情況恐更為惡化。

韓國電動車銷量近年大幅下滑，去年年減 4.3% 至 16.7萬輛，成為全球同期唯一下降的國家，反觀全球電動車銷量年增長逾 30%。因應需求疲軟，不少車廠準備降價促銷，約 30 款進口車至少有 20% 折扣，約 73% 是電動車。大眾、平治、寶馬和奧迪等外國品牌 9 月開始降價。此外，當地有汽車製造商還通過提供免費檢查來回應公眾對電動車的擔憂。

每萬輛電動車1.3 宗火災 少於汽油車的 1.9 宗

面對這股電動車恐慌，有意見認為這多少有點不理性。誠然，電動車內的鋰電池含有高度易燃的材料，且當電車起火時的「熱失控效應」會導致大火更難以撲滅；而電池燃燒還確實可能產生毒素，地下停車場密閉空間，也怕發生更大災害。

連串火災使得韓國人對電動車安全提出質疑，圖為首爾一電動車充電站。(Getty)

但有行內人士指，其實電動車較傳統汽油車更不容易起火，韓國科學技術政策研究所最新數據顯示，截至去年年底，韓國每萬輛登記電動車發生火災 1.3 宗，汽油車每萬輛則發生火災 1.9 宗。韓國消防安全協會表示：「就火災案件量而言，電動車比油車風險更大，是很嚴重的偏見。」

而且，要徹底查出電動車起火的確切原因其實相當困難，因這類汽車的起火原因可能包括有充電器問題、軟件錯誤，甚至是曾經發生碰撞造成的損壞等。因此，簡單將起火原因歸咎於電池製造商並不一定公允。

不少車廠建議用家充電至80%便可，一般維持在20%至80%的水平。(Getty)

從目前的資料來看，韓國之所以接二連三發生同類型火災，主要因為電動車過度充電以致起火燃燒。有電動車業內人士就指出，一般的電動車電壓值介乎3.7至4.2伏特，過度充電下其活性相對也會比較大，相對風險也有可能會比較高，亦不能排除汽車之前有過碰撞，導致電池狀況異常。因此，許多車廠會建議用家充電至80%便可，基本上保持20%到80%之間的電量去使用。

因此，首爾市就祭出新規定，要求公用停車場充電率限在80%內，且公寓地下停車場，電量超過90%以上的車輛，禁止進入。這或許是更合理應對電動車起火問題的措施。

6月24日，韓國京畿道華城市一間鋰電池工廠，造成23名工人死亡，包括17名中國公民。(Reuters)

「火災+地下室」或成韓國人心理陰霾…..

說到底，這股韓國「電動車恐懼症」背後，或許多少與當地近期的連串悲劇不無關係。6月24日，韓國京畿道華城市一間鋰電池工廠，造成23名工人死亡，包括17名中國公民。其中，火勢從電池冒出少量白煙至工廠二樓滿場火焰，過程僅約15秒的片段震驚了許多人。不僅如此，韓國近年地下、半地下場所發生水浸、火警的數字也惹人關注。這些疊加的因素或許才是造成韓國人恐慌的主要原因。

去年，韓國才剛批准新建案最深可以在地下3樓設置充電站，但在本月初的仁川火警後，當局就打算研擬禁止充電量達90%電動車進入公寓地下停車場，連往返釜山港的客輪業界亦打算跟算，禁止接載電動車。當地也有越來越多意見反映，應該在火勢難以撲滅的地下樓層，禁止設置汽車充電站。