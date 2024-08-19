韓國年輕「躺平族」人數創新高破44萬

韓國的青年失業率雖然不到6%，但實際上隱藏着複雜的社會問題。據統計，今年7月，韓國青年中，不工作、不求職、也不學習的「躺平族」（NEETs）人數達到443,000，創下歷年最高紀錄。



韓國統計廳8月18日發布的數據顯示，今年7月，在15歲至29歲的青年人中，選擇「躺平」的人口同比增加42,000人，達到443,000人，創下歷年同月最高紀錄。

這些「躺平族」並非因疾病或殘疾而無法工作，而是主動選擇退出勞動力市場。隨着青年人口的逐漸減少，選擇「躺平」的比率反而增加。在今年7月，在815萬名青年人口中，有5.4%是「躺平族」，這個比率也是歷年同月最高。

從近年來的數據來看，2013年至2017年期間，韓國7月的「躺平」青年人數在20多萬之間浮動，2018年則超過30萬，2020年達到44,1000，2022年有所減少至361,000，但從2023年開始再次回升。相比其他年齡段，青年人群選擇「躺平」的比率更高，40多歲、30多歲和50多歲人群的「躺平」人數分別為284,000、288,000和394,000。

2019年7月17日，韓國青年就業情況一向未如理想，6月整體失業率為4%，15至29歲年輕人失業率則高達10.4%。（路透社）

值得注意的是，大部分「躺平」青年沒有工作的意向。其中，有75.6%的「躺平族」表示他們不願意工作。

對於那些有意找工作但卻未行動的青年，主要原因包括擔心找不到理想的薪水和工作條件（42.9%），之前找過工作但未成功（18.7%），以及缺乏必要的教育和技術經驗（13.4%）等。

上個月剛辭職的金小姐（27歲）表示：「去年2月進廣告公司後， 由於厭倦了新人階段需要處理各種雜務的生活，最終選擇了辭職。現在正處於休息狀態，苦惱着該選擇什麼樣的工作。」

2005年4月21日，韓國首爾，韓國求職者在招聘會上查看公司資訊板。（Getty）

韓國經濟產業研究院經濟研究室室長金光碩表示，當前求職者渴望獲得優質高薪工作，但實際機會有限，導致競爭激烈，許多年輕人因對理想工作缺乏信心而選擇「躺平」。這種負面預期使得他們寧願暫時退出就業市場，也不願意將就於自己不滿意的工作。

分析指出，如果勞動市場本身的結構和對工作崗位的認識沒有變化，這種現象可能會持續下去。