緬甸士兵射火箭彈故障　頭顱瞬間炸爆　軀幹分離慘死｜有片・慎入

國外最近流出一段影片，顯示有一名士兵在使用火箭彈發射器時，意外發生爆炸，導致士兵頭顱被炸飛、當場死亡。這段駭人的影片曝光後，瞬間在網上引起瘋傳。



從這段時長只有24秒的影片可見，事發當時，這名士兵正在一個野外準備發射火箭彈。

一名士兵在使用火箭彈發射器時，意外發生爆炸，導致士兵頭顱被炸飛、當場死亡（X@clashreport）

一名士兵在使用火箭彈發射器時，意外發生爆炸，導致士兵頭顱被炸飛、當場死亡（X@clashreport）

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不料，他在操作時，火箭彈疑似出現了故障，於是這名士兵將火箭彈取下，打算檢查一下後再次嘗試發射。

不幸的是，雖然火箭彈被成功擊發，但卻在這名士兵的頭部附近發生爆炸，導致他整顆頭顱被瞬間轟爆，而剩餘的無頭軀體則應聲倒下。

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外媒Yeni Akit Gazetesi和USA CRIME指出，這起事件發生於緬甸，而這名遭轟頭的士兵則被證實當場死亡。媒體暫時無法得知這起事故發生的具體時間與日期，緬甸當局也暫時還未就此事做出回應。

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