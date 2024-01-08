孟加拉羅興亞難民營大火　近7000人無家可歸

孟加拉東南部的一個緬甸羅興亞難民營星期日（1月7日）發生大火，數千人無家可歸。聯合國難民署（UNHCR）說，火災已導致近7,000人無家可歸，清真寺和醫療中心等約120個設施遭到破壞。



路透社報道，星期日凌晨1時左右，孟加拉與緬甸邊境地區科克斯巴扎爾（Cox's bazar）的五號營地燃起熊熊大火。約3小時後，消防官員和羅興亞志願者控制住了火勢。

孟加拉駐科克斯巴扎爾難民救濟和遣返專員（Refugee Relief and Repatriation Commissioner）拉赫曼（Mohammed Mizanur Rahman）說，除了房屋外，學習中心等其他幾個設施也被毀壞，沒有人員傷亡。

孟加拉政府負責難民事務的官員說：「我們已經做好一切安排，他們正在獲得食物和臨時住所。」

近百萬羅興亞難民居住在科克斯巴扎爾地區用竹子和塑膠搭建的擁擠營地中，其中大多數人是為了逃離緬甸2017年的軍事鎮壓。難民署說：「目前起火原因仍不清楚，政府當局向我們保證，將對起火原因進行調查。」

擁擠的臨時搭建的營地經常發生火災。 2021年3月的一場大火導致至少15名難民死亡，並摧毀了一萬多棟房屋。

本文獲《聯合早報》授權轉載

