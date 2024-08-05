特朗普突翻舊帳向佐治亞州長「開火」　共和黨人急籲修復黨內嫌隙

在搖擺州佐治亞州的競選集會開始前，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普的發帖如一聲驚雷，「嚇壞」了共和黨人。



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綜合美國Politico新聞網和美國全國廣播公司（NBC）報道，當地時間8月3日，特朗普在自己創建的社媒「真相社交」（Truth Social）上向佐治亞州人氣頗高的共和黨籍州長肯普（Brian Kemp）「開火」，抨擊對方是個「壞人」，該把精力集中在打擊犯罪上，而不是打擊團結、跟共和黨作對。

當天在亞特蘭大發表演講時，特朗普進一步攻擊肯普，稱對方是個「不忠誠的人」「非常一般的州長」。

肯普則在X平台發文予以反擊，但保持克制，稱自己只關注從美國副總統賀錦麗和民主黨手中「拯救美國」，而不是攻擊共和黨同僚或深陷過去的紛爭，奉勸特朗普也拿出格局。

Politico稱，特朗普正在重新挑起與佐治亞州共和黨人的「宿怨」，這讓該州共和黨人感到不安，他們警告稱，特朗普的言論威脅到他在該州本就不穩固的前景，「太瘋狂了」。共和黨大佬也開始提醒特朗普，要和黨內同僚修復嫌隙，集中精力贏得這個關鍵搖擺州。

佐治亞州位於美國東南部，在2016年總統選舉中被特朗普拿下。4年後，拜登贏得該州。特朗普在2020年大選後一直聲稱佐治亞州存在選舉舞弊，他曾試圖向肯普施壓，要求後者召開州議會特別會議，以推翻拜登在該州以微弱優勢取得的勝利。

2021年1月2日，特朗普還致電佐治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），敦促該州最高選舉官員「找到」選票，推翻拜登的勝利。這次電話內容成了2023年佐治亞州富爾頓地區檢察官對特朗普和18名同謀起訴的重要證據，特朗普被控涉嫌犯有敲詐勒索等罪名。

圖為2024年8月3日共和黨總統候選人、美國前總統特朗普於在佐治亞州亞特蘭大與共和黨副總統候選人、參議員萬斯（不在圖中）出席競選集會並發表演說。（Reuters）

2023年8月，特朗普還因該案自首，入獄20分鐘，拍了張嫌犯照片，引發關注。不過，這起「翻盤未遂」案因牽頭指控的檢察官威利斯被曝出與同案檢察官相戀，今年6月被叫停，需等到法院審議完威利斯的留任資格，才能繼續法律程序。

顯然，特朗普忘不了這幾年與佐治亞州的糾葛。

當地時間8月3日，在赴亞特蘭大市為選舉造勢前，特朗普發文，把拉芬斯伯格、肯普、威利斯的名字都點了一遍，讓拉芬斯伯格做好本職工作，確保今年11月的選舉結果不會被「偷走」，並重點抨擊了佐治亞州州長肯普。

特朗普稱，肯普上台以來，佐治亞州犯罪率居高不下，經濟發展也一般，稱肯普應該把精力集中在打擊犯罪上，而不是打擊團結、跟共和黨作對。他還敦促肯普尋求團結，尤其是不要忘恩負義，不要想着報復幫助自己贏得州長選舉的人。

特朗普抱怨稱，2018年州長選舉時，肯普及其妻子都感謝他的幫助，現在肯普妻子翻臉不認人，說不支持他。

值得一提的是，2022年肯普爭取連任州長時，特朗普支持的是另一位共和黨候選人珀杜（David Perdue），但後者在黨內競爭中輸給了肯普。

當天晚些時候，在亞特蘭大的競選集會上，特朗普又火力全開，繼續攻擊肯普。台下的支持者們還對肯普發起了噓聲。肯普當天不在場。

肯普在X平台轉發特朗普的發帖截圖並表示，他聚焦於11月大選的勝利，希望「從賀錦麗和民主黨手中拯救美國」，「而不是進行無關緊要的人身攻擊、攻擊共和黨同僚，或陷在過去裏。你也應該做到這些，總統先生，別把我的家人扯進來。」

美國共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（又譯川普，Donald Trump）2024年7月31日在美國賓夕法尼亞州哈里斯堡市（Harrisburg）舉行競選集會。（Reuters）

拉芬斯伯格也回擊了特朗普的言論，稱佐治亞州的選舉是安全的，11月的結果將代表民眾的意願。他警告特朗普停止炒作所謂選舉結果被竊取的言論，「歷史證明，這種言論在佐治亞州並不受歡迎」。

Politico稱，目前尚不清楚是什麼原因促使特朗普對肯普感到失望。一些共和黨人私下猜測是因為肯普沒有出席競選集會，但一位不願透露姓名的知情人士稱，肯普未收到邀請。

「我認為更重要的一點是，你試圖團結政黨，卻直接攻擊該州最受歡迎且已經說支持你的政客，」一名佐治亞州共和黨工作人員稱，「這太瘋狂了。」

南卡羅來納州的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也趕來「勸架」，他8月4日表示，共和黨人應該「修復嫌隙」，集中精力贏下佐治亞這個關鍵的搖擺州。

「佐治亞就在那裏等着我們拿下。我認為肯普州長是一位偉大的州長，他降低了稅收，減少了監管。我認為如果你給肯普投過票，又想把票投給賀錦麗，那就說不通了。」格雷厄姆在霍士新聞節目中表示，「如果我們贏了佐治亞州，那我們將順利地贏得（勝選所需的）270張選舉人票。如果我們在該州輸了，那就徹夜難眠了。」

格雷厄姆還稱讚了特朗普，同時提醒這位共和黨總統候選人別忘了11月的最終目標，「讓我們贏下這場我們輸不起的選舉。」

美國阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）4日則在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目中稱，特朗普3日演講的大部分內容針對的是賀錦麗，而非肯普。「很明顯，他們有他們的分歧，但我們團結一致要阻止卡賀錦麗。」