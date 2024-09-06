美國佐治亞州4死9傷校園槍擊案　槍手父親被控多項罪名

美國佐治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）一間高中9月4日發生嚴重槍擊案，4死9傷。14歲槍手格雷（Colt Gray）被捕，其父親哥連（Colin Gray）翌日亦落網，並面對多項控罪。



路透社5日報道，佐治亞州調查局（GBI）在社文平台X發文，指54歲的哥連涉嫌與阿巴拉契高中（Apalachee High School）槍擊案有關，因此已經被捕。

當局指，哥連被控4項非自願誤殺（involuntary manslaughter）、2項二級謀殺及8項虐待兒童罪。

美國檢察部門9月5日公布校園槍擊案14歲疑犯格雷的被捕照。（Barrow County Sheriff's Office/Handout via REUTERS）

事發於當地時間4日上午10時20分，格雷在校內大開殺戒，2名14歲學生及2名教職員身亡。警方接報後立刻派員趕抵現場，槍手遇到警員後立即屈服就逮，並未被警員開槍。

調查人員表示，格雷使用「AR形式武器」或半自動步槍犯案，目前未知對方如何獲得武器。當局會循有關問題、事前是否有犯案迹象及行兇動機等方向調查。而他將以成人身份接受謀殺罪審判。

美國佐治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）阿巴拉契中學（Apalachee High School）2024年9月4日發生大型槍擊案，4死9傷，包括2名學生與2名教師。槍手已被捕，疑犯名叫格雷（Colt Gray），現年14歲。圖為9月4日人們行經校外一個告示板。（Reuters）

根據案發前坐在疑兇鄰桌的同學供稱，疑犯一度離開課室，折返敲門時被另一同學發現他持槍，於是拒不開門。槍手隨即前往隔壁課室開槍，導致多人傷亡。

格雷的同班同學Lyela Sayarath向美媒表示，他在代數課開始時離開課室。他回來時由於課室門已自動上鎖，於是敲門要求入內。一名醒目的同學發現他持槍後拒絕開門，槍手於是前往隔壁課室開火。

美國佐治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）阿巴拉契中學（Apalachee High School）2024年9月4日發生大型槍擊案，4死9傷，包括2名學生與2名教師。槍手已被捕，疑犯名叫格雷（Colt Gray），現年14歲。圖為案發後執法人員接報到場，開始調查。（Reuters）

當被哥倫比亞廣播公司（CBS）記者問及悲劇發生後他的情況如何，目擊者Marques Coleman顯然未能從劫後餘人的震撼中恢復過來：

這件事一直在我的腦海中回放。 Marques Coleman

Marques Coleman說，案發前已槍手拿着一把大槍，「我站起來，開始跑，他開始開火，大約10次。他至少開槍10次。我的老師的桌子堵住門。」

他說身邊有同學中槍，分別有人腿部及腹部中彈。Marques Coleman的父親向媒體說，他兒子的背包也被子彈擦到。

美國佐治亞州首府亞特蘭大附近溫得市（Winder）阿巴拉契中學（Apalachee High School）2024年9月4日發生大型槍擊案，4死9傷，包括2名學生與2名教師。槍手已被捕，疑犯名叫格雷（Colt Gray），現年14歲。圖為案發後執法人員接報到場，開始調查。（Reuters）

名為Sergio Caldera的高年級學生說，他聽到有人敲擊教室的門，並大喊了幾聲「開門！」當敲門聲停止時，他聽到更多的槍聲和尖叫聲。

另有一名學生克拉克（Ethan Clark）上午10點23分給他的母親發了短信，根據後者在Facebook發布，兒子的訊息令人想像到當時的情況有多可怕：

學校正發生槍擊……我很害怕……我不是開玩笑。我愛你。 克拉克發給母親的短訊

當她到達學校時，最終找到克拉克和他的同學。她說槍擊事件發生時，兒子迅速與另一名學生一起封鎖課室的門。

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槍擊案發生後，全市陷入哀傷，不少人出席悼念晚會時流淚哭泣，需由旁人安慰：

美國佐治亞州溫德市（Winder）阿巴拉契高中（Apalachee High School）發生槍擊案。圖為當地執法人員與急救人員聚集在校園的某處。（Reuters）

圖為2024年9月4日，美國佐治亞州溫德市（Winder）發生校園槍擊案後，教職員及學生被安排到球場集合。 （ABC Affiliate WSB via REUTERS）