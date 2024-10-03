有車有樓以及舒適退休生活：「美國夢」數十年間漸變「夢魘」？

2017年，Richard Thomas和太太Cherish Celetti擁有了自己的房子。他們花了61.2萬美元（約474萬港元）在紐約州Mount Vernon買了一棟擁有五間臥室的房屋。對於出生在貧窮家庭、擁有9個兄弟姐妹的Celetti而言，她確信自己已實現屬於她的「美國夢」。不過，這個夢並未能持續太久。



Thomas當時是Mont Vernon市長，Celetti則是一名律師。每個月5,400美元（約4.2萬港元）的按揭貸款，雖然讓他們的花費多少有點緊絀，但尚可以應付。然而，他們的電費幾乎在一夜之間翻了一倍、各種食品雜貨、保險等的價格也跟着飆升。2019年，被指盜用12,900美元競選資金的Thomas認罪，他稱自己給不起上訴所需要的費用，無奈認罪並接受罰款。

他們的「美國夢」，霎時成了他們背不動的包袱。Thomas對《華爾街日報》表示：「我們曾經擁有美國夢。現在卻變成了『美國夢魘』，因為這感覺就像是國家給了我們承諾，卻又把它奪去了。」他們不得不動用退休金、取消旅行，甚至節省開冷暖氣。

現年 28 歲的Jessica Holland任職教師，她本想與伴侶在肯塔基州置業，即使兩人有比父輩多五成的預算，還是無法負擔當地最廉價的房屋。這使得兩人訂婚、舉辦婚禮和生兒育女的計劃也難以實現。她說：「我們所做的一切都是對的，我們在存錢，我們上了好學校，我擁有碩士學位，但這（美國夢）仍然很困難。」

圖為2024年9月18日的美國紐約證券交易所（NYSE）。（Reuters）

僅一成人認為美國夢容易實現

在一般美國人眼中，「美國夢」代表着「有車有樓，過着舒適的退休生活」。Thomas一家至少一度實現了他們的美國夢，但如今他們以至Jessica Holland等美國大多數人已不再相信他們可以輕鬆實現這一夢想。

《華爾街日報》與國家民意研究中心（National Opinion Research Center，NORC）今年七月對逾1,500名美國成年人進行的民調顯示，無論性別或黨派，人們的願望與預期之間存在明顯差距，對於年輕一代來說更是如此；高漲的樓價讓他們買不起房子，還得背負着高利率和學債的包袱。

雖然89%的受訪者表示擁有一個房子，對他們的未來願景而言是必要或重要的，但只有10%的受訪者表示擁有房屋是很容易或比較容易達成的目標。同樣，96%和95%的受訪者認為財務安全和舒適的退休生活是必要或重要的，但只有9%和8%的受訪者認為這兩個目標容易實現。這與數十年前、上一輩人所面臨的社會現實相差甚遠。

12年前，美國非營利調查機構公共宗教研究所 （PRRI）同類的研究則顯示，超過半數的人認為美國夢「仍然真實」。另一項麻省理工學院（MIT）和哈佛大學（Harvard University）的聯合研究顯示，1940年出生的美國人中約有九成最終會過上比父母更好的生活，但1980年代出生的孩童中，只有約一半的人可以這麼說。

華盛頓特區智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）經濟學家Emerson Sprick表示，置業成本激增、人們的退休金幾乎歸零，是過去10年來兩項最大的經濟變化。他感慨：「美國夢的多項關鍵要素，如婚姻、置業、財務隱定等，看來已經遙不可及。」